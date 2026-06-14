No hay humor en política

Tuvo buenos motivos Francisco Umbral para decir de Wenceslao Fernández Flórez que fue «un cerebro de la zona nacional». El escritor gallego, hombre de enorme talento, nunca ocultó sus tendencias conservadoras, las cuales se acrecentaron con cierta agresividad a partir de 1934. Nos quedan como pruebas de esa radicalización sus columnas en ABC, su principal altavoz desde 1913, y también esta novelita, ‘Los trabajos del detective Ring’, que ahora recupera Siruela. En estas páginas, el autor de ‘Volvoreta’ (1917) saltó de la trinchera y disparó con munición real, movido por el deseo de no dejar títere con cabeza.

«‘Los trabajos del detective Ring’ denuncia y se mofa de situaciones y personajes de la política española de la Segunda República; en concreto, del denominado Bienio Negro (1933-1935), caracterizado por una fuerte polarización social, con acontecimientos tan graves como la llamada Revolución de Octubre en Asturias, conflictos en Cataluña y sucesos como el de Casas Viejas en Cádiz (enero de 1933), a los que se hace alusión en la novela», señala Víctor F. Freixanes en el prólogo de la edición de Siruela, que es fiel de manera absoluta al texto original, tal y como se indica en una nota.

Lo que publicó Wenceslao Fernández Flórez en 1934 fue una sátira política muy combativa, plagada de caricaturas de las figuras políticas de la época que él detestaba, lo que le llevó en alguna ocasión a retratarlos con un trazo demasiado grueso, casi cruel. Sin duda, aquellos no eran años para los tibios, y Fernández Flórez no se escondió. Pero bajo la forma de una parodia de la novela policiaca, lo que el lector actual encuentra es una obra política que demuestra lo tensa y conflictiva que fue la vida española en los años previos a la Guerra Civil. Mal debían ir las cosas si el autor de ‘Las siete columnas’ (1926) se dejó llevar por la rabia antes que por la gracia.

Bajo la forma de unas cartas a un ministro inglés, el narrador de ‘Los trabajos del detective Ring’ retrata los disparates políticos que se encuentra en un Madrid republicano y desordenado mientras busca a dos conspiradores que pretenden atentar contra el Gobierno por motivos bastantes cómicos: son representantes de los profesores de español en diversos países europeos, que cansados de tener que aprender las nuevas palabras que el Presidente de la República Española inventa cada semana deciden poner fin de forma violenta a su presidencia.

«Rectifico la dirección que envié ayer por cable. Me he trasladado a otro hotel, cuyas señas van al pie de esta carta, porque el cocinero del anterior -que yo conocía y admiraba- ha sido nombrado director general, y abandonó sus cazos». De este tenor son las mejores bromas de este libro: un trazo divertido de sarcasmo que retrata la alocada gobernanza del país -aunque también se pueda interpretar como una mirada clasista ante la llegada de una clase política surgida de las clases populares, no muy del gusto de Wenceslao Fernández Flórez, sus lectores y sus amistades-. Pero pocas veces va a ser tan amable el humor de este libro.

«En la burla hay varios matices, como en el arco iris. Hay el sarcasmo, de color más sombrío, cuya risa es amarga y sale entre los dientes apretados; cólera tan fuerte, que aún trae sabor a tal después del quimismo con que la transformó el pensamiento. Hay la ironía, que tiene un ojo en serio y el otro en guiños, mientras espolea el enjambre de sus avispas de oro. Y hay el humor. El tono más suave del iris. Siempre un poco bondadoso, siempre un poco paternal. Sin acritud, porque comprende. Sin crueldad, porque uno de sus componentes es la ternura. Y si no es tierno ni es comprensivo, no es humor». Estas son unas palabras muy acertadas del propio Wenceslao Fernández Flórez. No aparecen en ‘Los trabajos del detective Ring’, sino que las pronunció el 14 de mayo de 1945, cuando por fin ingresó en la Real Academia Española (RAE). Pues poco humor vamos a hallar en este librito, si seguimos las propias ideas de su autor, porque no importa la lupa que se use que aquí no se va a encontrar ni ternura ni comprensión.

Uno de nuestros maestros del humor no encontró sitio para éste cuando se metió de lleno en política. Porque ‘Los trabajos del detective Ring’ ofrece una combativa denuncia, una bastante dura, y aunque sea divertida por momentos, esto no es una obra de humor. «Cuando el humor se debilita o desaparece pasa una sombra sobre la vida de los pueblos», dijo el mismo Wenceslao Fernández también al ingresar en la RAE. Cuánta razón tenía.

Por supuesto, la lectura de ‘Los trabajos del detective Ring’ sigue siendo provechosa. Fernández Flórez retrató su tiempo, y del mismo modo se retrató un poco a sí mismo. Pocos pudieron escapar a la espiral de violencia y conflicto que se estaba desatando en España en aquellos años, tampoco este escritor gallego que señaló que «el humor es, sencillamente, una posición ante la vida». Por un momento, esa posición ante la vida se le nubló también a él.

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«Ignoramos qué nos traerá la literatura posterior a la guerra, pero si en ella sobrevive el humorismo diremos que se ha salvado algo muy importante de la ternura humana, entre tantos odios y tantas espantosas violencias». De nuevo, un Wenceslao Fernández Flórez más calmado sí supo entender el drama trágico que sería un mundo sin humor, esa sustancia misteriosa que «tiene su fuente en el corazón más que en la cabeza. Diríase el bálsamo que un alma generosa derrama sobre los males de la vida, y que sólo un noble espíritu tiene el don de conceder», en palabras de Carlyle, que tan bien conocía Fernández Flórez, y que olvidó en los años en que publicó esta novela.