La condena de ser libre

Norbert Bilbeny, catedrático emérito de ética en la Universidad de Barcelona, se enfrenta en ‘El fenómeno Sartre. Desnudando la moral’ (Galaxia Gutenberg) a una tarea arriesgada: volver sobre una de las figuras más estudiadas, celebradas y denostadas del pensamiento del siglo XX sin caer ni en la hagiografía ni en el ajuste de cuentas. El resultado es un ensayo que recorre los hitos esenciales de la vida y la obra sartreana desde una distancia justa, ni la grandilocuencia del juicio bernard-henriliano ni la minuciosidad casi novelesca de biografías clásicas como la de Annie Cohen-Solal, sino una perspectiva más ecuánime y actual que reivindica a Sartre como el filósofo que desnudó la moral de todo valor preestablecido al teorizar la radical libertad humana.

El libro arranca con una escena memorable: una conferencia abarrotada, con más de trescientas personas apretadas en la sala, algunas sentadas en el suelo, otras asomando la cabeza por la puerta del fondo. Entre el público, un joven Gilles Deleuze, de apenas veinte años. Sartre habla con el lenguaje de la filosofía, pero salpicado de referencias cotidianas y nombres de actualidad, comportándose menos como un filósofo académico y más como el escritor e intelectual que acababa de lanzar, junto a otros, el primer número de Les Temps Modernes. Esa imagen inaugural condensa bien el propósito del libro: mostrar a Sartre no como una abstracción de manual, sino como un fenómeno vivo, un acontecimiento cultural que desbordó los límites de la filosofía académica para convertirse en una presencia pública total.

A partir de ahí, Bilbeny construye un recorrido que combina biografía intelectual y análisis conceptual. El núcleo del libro es la idea de que Sartre desmontó cualquier fundamento moral dado de antemano: no hay esencia humana previa a la existencia, no hay valores objetivos esperando ser descubiertos, no hay coartada metafísica que nos libre de decidir. Solo hay un punto de partida y un hecho fundamental: existir; solo hay un destino, la libertad. Pero esa libertad no es un don cómodo, sino una condena. Estamos obligados a elegirnos constantemente, y ese hacer continuo es lo que termina constituyendo nuestro ser. El ser humano, en la fórmula sartreana, no nace, se hace, y crea con cada acto su propia moral.

Uno de los aciertos más comentados del ensayo es el tratamiento de las relaciones intelectuales de Sartre con sus contemporáneos. La comparación entre Sartre y Jean Genet, el filósofo de la libertad frente al escritor que hizo de la transgresión su forma de vida, es uno de los pasajes mejor logrados del libro, una de esas calas que iluminan por contraste tanto al biografiado como a su época. Igualmente sugerente, aunque más abierto, es el tratamiento de la célebre ruptura con Albert Camus: Norbert Bilbeny no cierra el debate, sino que lo deja planteado como una herida todavía fértil para pensar las tensiones entre compromiso político y autonomía moral, entre la historia y la conciencia individual.

No todo en el libro alcanza el mismo nivel de precisión. Cuando Bilbeny se adentra en las referencias de Sartre a Hegel o a Heidegger, la claridad expositiva, su gran virtud como divulgador, a veces se logra a costa de cierta simplificación, de aristas conceptuales que un lector más especializado podría echar en falta. Es el precio, quizá inevitable, de un libro pensado para abrir puertas más que para zanjar disputas académicas. En cambio, cuando Bilbeny aborda la dimensión ontológica de la libertad, esa «condena» a elegirnos, a que nuestro hacer constituya nuestro ser, la exposición resulta impecable, y es ahí donde el libro encuentra su voz más propia y su mayor utilidad filosófica.

Lo que queda, al cerrar estas páginas, es la sensación de haber revisitado a un pensador cuyo «momento» muchos dan por clausurado, pero cuyas preguntas, ¿qué significa ser libre?, ¿de qué somos responsables?, ¿cómo se construye una moral sin garantías trascendentes?, siguen incómodamente vigentes. Bilbeny no pretende resucitar el existencialismo como moda, sino mostrar que su diagnóstico sobre la condición humana, su radicalidad, su exigencia, su negativa a las coartadas, sigue teniendo algo que decirnos. En ese sentido, ‘El fenómeno Sartre’ funciona como una invitación: no tanto a admirar a Sartre como a dejarse incomodar de nuevo por él.

Con apenas algo más de doscientas páginas, el libro tiene además la virtud de la concisión: no aspira a sustituir las grandes biografías ni los estudios especializados, sino a ofrecer una puerta de entrada ágil y bien escrita para quien quiera reencontrarse con Sartre sin perderse en la inmensidad de su obra. Publicado por Galaxia Gutenberg, una editorial con tradición en el ensayo de calidad, ‘El fenómeno Sartre. Desnudando la moral’ se sitúa así en un terreno intermedio muy poco transitado: ni la introducción escolar ni el tratado erudito, sino el ensayo que piensa con su objeto de estudio, que dialoga con Sartre desde la misma exigencia moral que el filósofo francés reclamaba para cualquier existencia. Una lectura recomendable, en definitiva, tanto para quien se acerca por primera vez a su figura como para quien cree tenerlo ya todo sabido sobre él.