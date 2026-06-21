La conquista de Nueva España contada por un testigo directo

Coincidiendo con el regreso al debate político de la polémica en torno a cómo y en qué términos se desarrolló la conquista de América y en especial de México o Nueva España, hay que celebrar el acierto editorial de Libros del Asteroide al publicar una reedición de las crónicas escritas por Bernal Díaz del Castillo, uno de los soldados que acompañó a Hernán Cortés, que entró con él en la ciudad de México-Tenochtitlan y conoció a Moctezuma y participó en todas las batallas. Se trata de ‘Historia verdadera de la conquista de la Nueva España’, sin duda la crónica mas verídica de lo ocurrido allí. Un clásico absoluto tanto de las crónicas de conquistadores como del memorialismo hispánico.

Lo que hace trascendente la obra de Bernal Díaz del Castillo es su valor testimonial, al traer un testimonio de primera mano de lo sucedido durante las sangrientas jornadas que llevaron a la conquista de México, así como de las múltiples campañas militares que ampliaron y consolidaron la soberanía española en esos territorios . Ya en el preámbulo Bernal Díaz señala que «yo, como no se latín, no me atrevo a hacer preámbulo ni prólogo aquí, aunque se necesitaría para elogiar los heroicos hechos y hazañas que hicimos cuando ganamos la Nueva España y sus provincias en compañía del valeroso e intrépido capitán don Hernán Cortés, que después, andando el tiempo, por sus heroicos hechos fue marqués del Valle».

La obra de Bernal Díaz se convierte en una respuesta airada, especialmente frente a la obra del capellán Francisco López de Gómara, ‘Historia General de las Indias’ (1552), considerada la versión oficial y más difundida de las campañas en América, que Bernal juzga inexacta por estar basada en testimonios indirectos de personas que no llegaron a saber ni vieron ni tuvieron noticia verdadera de lo que contaron sobre esta historia. Bernal acusa al cronista del relato oficial de exagerar gestas, tergiversar hazañas y recuerda que esta no fue una epopeya individual, sino un trabajo colectivo: «tan gran empresa, salió de nuestras manos», recuerda. De manera que dice escribir para que cosas tan heroicas no se olviden «y para que haya fama imborrable de nuestras conquistas».

Se trata de una historia maravillosamente contada, no existen páginas equiparables a las que realiza de la descripción del centro de la ciudad de Mexico-Tenochtitlan. Metódico, ordenado, sensible y capaz, así es el relato del mercado, de la magnificencia de los palacios, del laberinto de la ciudad, del orden y las castas sociales, de sus costumbres públicas y privadas, trasladando con inaudita vivacidad la vida cotidiana de los mexicas.

Habla del «intrépido y valeroso capitán don Hernán Cortés», pero también lo retrata con las maneras propias del que lo conoce bien para hablar de sus mezquindades, de su codicia, de los repartos engañosos del botín, de las brutalidades vengativas contra jefes indios que no merecían el castigo de la muerte. Son estas precisiones las que dan credibilidad al relato de Bernal Díaz. No se corta nada en contar los brotes de ira de Cortés contra sus compañeros, y sus ínfulas crecientes de hombre redentor.

Hay una buena conciencia de quien ha ejercido la despiadada práctica del conquistador, con sus aniquilaciones masivas, arrasando pueblos enteros sin pestañear, quemando e incendiando sin reserva ni reparo «que no quedase ninguna casa que no se derribase o incendiase; y con los ladrillos de adobe y la madera de las casas que derribábamos cegábamos los posos y las aberturas de los puentes», todo ello protegido por la fe y la exigencia de imponer la «fe verdadera». Y pese a ello no descuida en sostener el marco legal de la contienda, pero critica los excesos de soldados y pobladores de pocos escrúpulos, y aún defiende haber liberado a gente esclavizada injustamente.

La del soldado Bernal es la mirada de un hombre devoto, convencido de la misión y la visión católica de la conquista. No hay que olvidar que su relato busca la legitimación y justificación tanto del propio Díaz del Castillo como de la empresa conquistadora en su conjunto. En este sentido, su testimonio no es solo una crónica de los hechos, sino también una defensa de sus protagonistas, escrita desde la necesidad de reconocimiento, recompensa y de ser recordado.

La obra recoge la dimensión evangelizadora de la empresa, visible en la transmisión de la fe cristiana, así como la reinterpretación del mundo indígena desde parámetros europeos, propios de la mentalidad de la época. Todo ello convierte la crónica en una fuente excepcional para comprender cómo se fue configurando el orden colonial en el siglo XVI. En este sentido, Díaz del Castillo describe tanto los abusos cometidos por los conquistadores como las prácticas religiosas de los pueblos indígenas, como los sacrificios rituales o el canibalismo.

Díaz Bernal cuenta las conversaciones con los jefes mexicas, los caciques, para advertirlos en el cumplimiento de las nuevas leyes que los conquistadores imponían. Así, debían dejar de reverenciar a sus ídolos, dejar de cumplir sacrificios rituales, como comerse a los indios de otras comunidades, deponer a sus ídolos y rezar a la cruz y a la imagen de la Virgen María. Los indios contestaban que hasta ahora les había ido muy bien con sus prácticas y solo cedían ante el poder intimidatorio de los españoles, pero bajo cuerda seguían practicando sus ritos. Eran listos y aprendían rápido de manera que, sabedores de que los españoles al llegar a un poblado se adueñaban de su mujeres y se las repartían para disfrutar de ellas, las escondían de manera que solo encontraban las más viejas.

Como señala Jordi Gracia en la introducción de esta reedición, el furor reivindicativo de los verdaderos conquistadores en ningún caso ensombrece o eclipsa la triunfal cabalgada hacia la evangelización y la reeducación integral de una sociedad.

‘Historia verdadera de la conquista de la Nueva España’ se erige en un clásico de las letras hispánicas. Esta nueva edición permite redescubrirla en toda su riqueza y acercarla a lectores contemporáneos.