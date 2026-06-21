El desorden de la muerte

No está claro cuál es «la mejor edad». Pero, para el poeta y catedrático de literatura española Luis García Montero (Granada, 1958), seguramente es esta: la que se inicia con el peso de los recuerdos, con la mirada que se posa en la vida pasada y trata de saber qué ocurrió, cómo fue la cosa, qué vida se vivió y al lado de quién, qué decisiones se tomaron y, en definitiva, de qué callada manera todo depende de quién cuenta el cuento. Porque, al fin y al cabo, este libro trata de poner encima de la mesa una sola idea recurrente como si la vida que se narra aquí dependiera de una sentencia a muerte, que también da vida: «Contarse la vida es una forma de luchar contra la fatalidad».

Y la vida que se cuenta en ‘La mejor edad’ es la de Manuel Benítez, que recibe, muchos años después, la inesperada visita del juez Ramón María Zaldívar, que lo condenó a dos años de cárcel, sin apenas pruebas, y la de Paula Bermúdez Castro, su abogada en aquellos remotos tiempos y que no le salvó de la cárcel, pero sí de una muerte en vida y con la que supo rehacer su vida aquel muchacho condenado por robar un coche y un banco. Y tanto Manuel como el juez andan perdidos, pero, en conversaciones infinitas en el bar restaurante Los Claveles de Manuel y Paula, dan rienda suelta a sus propias nostalgias. El primero porque Paula, su sostén de todos estos años, ha sufrido un ictus que la ha dejado en silla de ruedas; el segundo, porque la pérdida de su mujer, su jubilación y la mala relación con su hija le han dejado sin consuelo en la etapa final de su vida. Es entonces esta la narración de un encuentro de dos personajes que saben que una ficción lo puede romper todo, que saben que se trata de hacer hablar al ausente de aquellos tiempos cuando uno era un joven inconsciente y el otro un juez sin apenas experiencia. Ambos saben que «aprender a vivir de otra manera se parece mucho al aprendizaje de la muerte».

Es esta una novela lenta, lentísima, en la que no importa nada la trama y en la que el novelista García Montero apenas puede contener al poeta que le habita, tratando de conformar el duelo que vendrá, el que está justo delante, un narrador que les habla a los dos personajes principales contándoles que la vida está atravesada por un sentido que no es la prisa ni las urgencias, sino un no sé qué que «debe quedar en los laberintos de una memoria rota, en la corriente de una respiración vacía».

En más de un sentido, «la mejor edad» es la que sabe que todo está perdido desde hace tiempo, que todo lo que pueden vivir Manuel Benítez y Ramón María Zaldívar es lo que está en la muerte, lo que vendrá y que será inevitable. Y es precisamente por eso por lo que esta bellísima novela, dotada de una carga simbólica más que evidente, que hace converger en un solo espacio narración y sentencia («Nuestras memorias están llenas de imaginaciones», «La soberbia es más imprudente que el miedo») y con una cadencia imposible de olvidar, reclama la huella de un movimiento que es también la interrogación sobre uno mismo: «¿Quién soy yo, Paula? Una voz, una vocación, una identidad que lleva tu nombre, eres mi sentido de la verdad [...]. Era un cuerpo y me he convertido en una voz».

Va a ser difícil no ver en esa Pau la la figura de Almudena Grandes, «vamos a estar juntos en nuestra mejor edad», pero es indudable que la figura bajo el tapiz es la de cualquier mujer de rojo sobre fondo gris.