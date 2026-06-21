Una historia del asesinato más famoso de la Suecia medieval

El sueco Niklas Natt och Dag, autor de la exitosa y cruda ‘Trilogía de Estocolmo’, acaba de publicar ‘La maldición de los Stensson’ (Editoral Salamandra), una novela ambientada en la Suecia medieval del siglo XV que combina realidad histórica y ficción para ofrecer un singular y atractivo fresco en torno a las intrigas políticas de la época, cuando la denominada Unión de Kalmar agrupaba las tierras de las actuales Dinamarca, Suecia y Noruega bajo el gobierno de la danesa Margarita I y, posteriormente, de su sucesor, el rey Erico.

El escritor escandinavo (Estocolmo, 1979), que es de origen nobiliario, sabe bastante de aquella historia, ya que los Stensson del título son en realidad sus propios antepasados, que luego dieron lugar a la casa de Natt Och Dag (en español, literalmente, ‘Noche y Día’). Uno de ellos ademas, fue el autor de uno de los asesinatos más famosos de la historia de Suecia: el que acabó con la vida del líder rebelde Engelbrekt Engelbrektsson en 1436.

Si la Trilogía de Estocolmo (conformada por las novelas ‘1793’, ‘1794’ y '1795’ y ambientadas en el siglo XVII) fueron comparadas en su momento con la obra de Umberto Eco por su minuciosidad histórica y su recreación del ambiente de la época dentro de unos ropajes de thriller, ‘La maldición de los Stensson’ podría recordar ahora vagamente a los tejemanejes y alianzas de poder que veíamos en ‘Juego de tronos’ (aunque con elementos diferentes y, por supuesto, sin magia de por medio). El novelista sueco plantea por ejemplo un libro coral, con un amplio elenco de protagonistas de los que iremos conociendo sus pensamientos y motivaciones, aunque será uno de ellos, el joven Måns Stensson, el personaje clave de la trama.

El escritor sueco Niklas Natt och Dag ha roto en su último libro un gran tabú familiar, el de Mans Stensson, el antepasado que protagonizó uno de los asesinatos más célebres de la historia de Suecia y acabó con la vida del líder rebelde Engelbrekt Engelbrektsson en el siglo XV. EFE/Lara Malvesí / Efe

Los Stensson y la figura de Engelbrektsson

La Historia nos enseña que los Stensson era de una de las familias suecas que servía al rey danés Erico, aunque añoraban su antigua independencia. Erico, además, no gozaba de popularidad debido a que gobernaba de forma autoritaria y centralista, y aplicando unas grandes tasas fiscales a las casas vasallas para financias sus guerras, lo que empobreció también a la gente más humilde. Es en ese contexto, se produjo una revuelta en las zonas rurales de los llamados montañeses -campesinos y mineros-, que se alzaron contra los abusos administrativos y económicos. Su caudillo se llamaba Engelbrekt Engelbrektsson y los Stensson, junto a otros nobles, decidieron unirse a su causa para librarse de Erico.

Engelbrektsson logró numerosas victorias militares y reunió una asamblea en la localidad de Arboga que suele considera el antecedente del primer parlamento sueco, llegando incluso a ser declarado regente del reino. Sin embargo, la rebelión también tenía sus propias tensiones internas, con intereses encontrados entre los nobles que la conformaban, y en un oscuro episodio (al que los historiadores buscan todavía una explicación) el caudillo fue asesinado por Måns Bengtsson, uno de sus aliados.

El escritor sueco Niklas Natt och Dag, en el monumento a Engelbrekt Engelbrektsson. / D. M.

Niklas Natt och Dag ha confesado en varias entrevistas su fascinación personal por estos hechos del pasado de su familia y de su país, recordando que, aunque la muerte de Engelbrektsson tuvo inevitables consecuencias políticas (los nobles apoyaron a uno de los suyos como nuevo rey para defender sus privilegios), el motivo por el que Måns Stensson lo asesinó sigue siendo un misterio. «En la correspondencia que estuve analizando para escribir el libro no se menciona ninguna conspiración. Así que lo más probable es que el motivo fuera personal. Y si es personal, hay historia», señala.

Un retrato de la Suecia del Medievo

El autor despliega así un poderoso retrato de la Suecia del Medievo, de sus juegos de poder, traiciones y violencia y de sus complejas relaciones sociales. Señores, sacerdotes y monjas, sirvientes, mercenarios, pueblo llano o campesinos desfilan por un libro que recorre además gran parte de la geografía sueca, incluida una Estocolmo que abrirá sus puertas al ejército victorioso de Engelbrekt.

‘La maldición de los Stensson’ engancha principalmente por el retrato de sus personajes principales, destacando el de figuras femeninas como Kristina Magnusdotter, la madre de Måns Stensson. El autor, además, introduce su particular hipótesis en la novela para tratar de explicar el enigma del asesinato de Engelbrektsson por parte de su antepasado.

«La maldición de los Stensson no deja de ser una novela histórica y al mismo tiempo ficcionada. La base es real, el contexto histórico de la trama es verídico y las familias existieron. Yo me he dedicado a hacer lo que mejor se me da. Rellenar, imaginar, suponer. Elucubrar», ha manifestado durante la promoción del libro, del que por cierto, ya tiene preparada una segunda parte.