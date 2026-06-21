En la mente de Dickens

El escritor francés Philippe Delerm (1950) saltó a la fama hace 30 años con un libro pequeño de tamaño y humilde en sus propósitos, ‘El primer trago de cerveza y otros pequeños placeres de la vida’, que se convirtió en un éxito mundial de ventas.

Editado en España por Tusquets, ya nos dio pistas de su forma de escribir: capítulos cortos y bien armados, con textos exquisitos; porque la calidad puede casar perfectamente con el hedonismo de los detalles más mundanos.

El mismo plan de trabajo es el que ahora despliega en su breve pero brillante y profundo ensayo ‘El suicidio exaltado de Charles Dickens’, editado por Navona.

De nuevo, una lección de cómo decir mucho y bien en unas pocas páginas, y algunas de ellas, ocupadas por solitarias frases que funcionan como un certero disparo a la diana: «Una ausencia total de entorno social hizo de Charles Dickens el novelista absoluto»; «La idea de Londres pertenece a Charles Dickens».

Porque este librito es uno de las más perspicaces indagaciones en el alma del célebre escritor británico del XIX. Un autor, eso sí, desdibujado en nuestro siglo, porque tiene razón Delerm cuando afirma que, el inmenso Dickens, se ha quedado en nuestros días reducido a cuatro tópicos: a un paisaje de huérfanos, carestía y niebla londinense, y a un trillado cuento de Navidad.

El escritor francés, empero, se encarga en este ensayo de despejar la niebla y desentrañar las claves emocionales del autor de obras maestras como ‘Grandes esperanzas’ y ‘David Copperfield’. En especial, trata de responder a una importante pregunta: qué empuja al celebérrimo autor, en sus últimos años, a una innecesaria y frenética ‘tournée’ de lecturas públicas en su país y Estados Unidos que llevan el cuerpo y la mente de Dickens al agotamiento. ¿Por qué uno de los mayores escritores de su tiempo necesita ese halago y aplausos continuos?

A partir de ahí, como en una película de intriga, se despliega la respuesta, que no es otra que la propia vida de autor británico; los episodios clave de su corta existencia de 58 años, que nos ayudan a comprender esa imperiosa necesidad de cariño y admiración.

Si alguna pega se puede poner a este librito es que Philippe Delern barre para casa, y la literatura comparada que ofrece, a la hora de calibrar a Dickens, es en su mayoría francesa -está por ver si por estos lares hispanos no necesitaríamos, de vez en cuando, moderadas raciones de chovinismo-.

No hay que dar más pistas de este ‘suicidio exaltado’, tan solo resaltar que, al finalizar la lectura, hemos viajado a la mente de un genio, reconocido su mundo, visitado sus novelas principales y comprendido su enfebrecida ansia de celebridad. Y todo, en solo 120 paginas muy bien aprovechadas.