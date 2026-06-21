Milena Busquets: la elegancia se confiesa

En el siempre delicado pero a veces rentable económicamente ejercicio de convertir la columna semanal en libro, Milena Busquets da a imprenta Mujeres elegantes. Se trata de un volumen que apila sus textos semanales sobre sus tres grandes pasiones declaradas: el amor, la literatura y la moda. El resultado, como cabía esperar de una autora que ha hecho de la confesión irónica su marca de fábrica, es un artefacto textual fácil de leer, ligero pero con temáticas profundas. Milena es la frivolidad seria, la hondura sin pedantería. El puro ejercicio cómplice de contar. Conecta bien con los lectores desde su posición de pija catalana (nótese la simplificación) que cultiva ese estereotipo y que tuvo una vida, en teoría, fácil.

Es elegante Milena Busquets, no deja ver las costuras de sus textos, que se leen con placer, pero que uno intuye que están más trabajados de lo que parece. A veces deja caer un adjetivo como quien deja caer una frase hecha: el resultado es una originalidad nada pomposa. El libro hace pensar y acompaña muy bien para una jornada playera. Induce a la reflexión de tarde de domingo en hamaca con niños berreando de fondo.

Busquets escribe con soltura, lleva bien el ilustre apellido de mítica editora que fue su madre y destila cierto aroma aristocrático. Sus párrafos sobre los hijos, el cine, el tiempo que nos devora, la sororidad o el dandismo, exhalan una inteligencia mundana que roza, a ratos, la sabiduría. Sin embargo, cuando la ironía se vuelve sistemática, el texto tiende a convertirse en monólogo de teatro pequeño, en un ejercicio de estilo, no filosófico.

Busquets dijo en la revista Zenda que «nos han robado la felicidad, que es muy importante para vivir», lo cual muestra a las claras la originalidad, a veces, de su pensamiento. Que roza el estrambonte o la ausencia de empatía, dado que, en efecto, ¿cómo puede lamentarse alguien de que lo despojen de soledad? Pareciera que demasiadas veces también la autora a sus reflexiones pausadas añade lo primero que se le pasa por la cabeza. Bendita costumbre, sin embargo, esa del que no necesita filtros ni barreras ni nada políticamente corrector.

«Intento dejar el móvil para tener paz», dice Busquets en uno de estos textos ligeros, aparentemente banales en los que nos habla también de sus amigos de la cultura, su perrita, sus dos hijos (el que «se conduce en el amor como un monje tibetano» y el que «se comporta en la vida como si fuera Marcelo Mastroiani»), su novio deportista. A veces no sabe uno si está leyendo a Kant o a una personaje de Sexo en Nueva York. Alguien definió este libro como una guía moderna sobre cómo sobrevivir hoy en día. Por cierto que Sexo en Nueva York está muy presente: «La he visto muchas veces». También Milena Busquets juega a eso de con cuál de las cuatro protagonistas te identificas. Ella sería Carrie, claro, pero el tiempo pasa y...

El volumen es también una confesión sobre la escritura, el hecho de crear, la evolución y dudas del escritor. «Mi objetivo al escribir estas entradas era entretener y acompañar, distraer y divertir, mezclar lo serio e importante con lo alegre y liviano, no sentar cátedra, sino todo lo contrario: quitarle hierro al asunto tan difícil de vivir. La idea sigue siendo la misma», nos dice en la introducción del volumen, escrita en marzo de este año 2026.

Al respecto de estos asuntos anota en la página 40, al hilo de una reflexión que hace sobre televisión, «no es que ya no me guste seducir (coquetear sigue siendo una de mis actividades favoritas) pero algo fundamental ha cambiado: ya no me pliego a los demás». «Creo que lo mismo ocurre con mi escritura (...) ya no intento seducir ni gustar. Mi único asunto es escribir. He dejado de sar saltitos, de hacer cabriolas para los demás». Es toda una confesión de madurez literaria, personal y estilística, así el lector asiste a la propia evolución de la escritora.

La autora que nos ocupa publicó su primera novela, ‘Hoy he conocido a alguien’, en 2008. Alcanzó el éxito internacional en 2015 con su segunda novela, ‘También esto pasará’. Esta obra autobiográfica, escrita tras el fallecimiento de su madre, grandísima editora, dama de la cultura española, se tradujo a más de treinta países. Es también autora de libros como ‘Gema’ (2021) y el dietario ‘Las palabras justas’ (2022).

En ‘También esto pasará’, su pasaporte a la celebridad, Busquets entregó una novela autobiográfica que explora el duelo, el deseo y la madurez a través de la historia de Blanca, quien enfrenta la muerte de su madre en Cadaqués. Mezcla recuerdos intensos y monólogos interiores con un verano lleno de placeres efímeros, buscando alivio al dolor tras la pérdida.

Existe una suerte de ley literaria por la cual todo diarista, sobre todo si es catalán, es comparado con Pla. Busquets es Pla con menos vivencias, menos grafomanía y menos obsesión por el adjetivo y la comida. Gana con el conjunto. Una entrada puede parecer una columna ligera de un periódico. El conjunto, sumado todo, da una obra literaria pertinente y con más calado y poso.