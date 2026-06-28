El Ampurdán de Pla, donde primero anochece

Mientras en 1942 Albert Camus publicaba ‘El extranjero’, novela existencial que mira el abismo del ser humano, Josep Pla publicaba ‘Viaje en autobús’, su literatura de observación donde describe el costumbrismo en un viaje por el Ampurdán. Y es que la Costa Brava está íntimamente vinculada con disciplinas como la pintura y la literatura, una muestra contundente son los ejemplos que nos brindan Salvador Dalí y Josep Pla (1897, Palafrugell - 1981, Llofriu), ambos fueron dos figuras ampurdanesas protagonistas de su época, por un lado el autor del lienzo ‘La Madona Cósmica’, oriundo de la comarca del Alto Ampurdán, y que aún representa el genio desbocado, mientras que el autor del ensayo ‘Madrid. El advenimiento de la República’, nacido en el Bajo Ampurdán, esa comarca al sur del Golfo de Rosas, representa como escritor el carácter del «seny» -la sensatez-, aunque con ese toque de observador acompañado por su humor irónico.

El Ampurdán -L’Empordà-, que etimológicamente nos recuerda a Ampurias, al yacimiento arqueológico greco-romano en L’Escala, podríamos decir que el Ampurdán es la tierra de Ampurias, constituye las comarcas gerundenses más orientales de la Península Ibérica, donde primero cae la noche por hallarse más al este, cuando Selene, la titánide de la mitología griega que representa a la Luna, aparece sobre las ruinas de Emporion. Y es en esos paisajes boscosos donde surgen masías integradas entre la vegetación, con una costa rocosa coronada con pinos, los Pirineos al norte y el Parque Natural del Cap de Creus, o zonas de cultivo en el interior con balas redondas de paja. Pla, no obstante, nos lleva en ‘Viaje en autobús’ por la comarca del Bajo Ampurdán, es decir, al sur de Figueras, en un autobús que huele a gasoil, y para quien viajar sin un fin concreto sirve para «formar la inteligencia» y «enriquecer la sensibilidad». Y es que el sentido de viajar con la dinámica del turismo de masas hoy persigue otro fin. Sin embargo, es a través del viaje austero y tranquilo de Pla cómo se recupera ese signo del viajero, donde se escapa de turistas con vehículos premium y hoteles de lujo con los que validarse, o de la ostentación como vicio, del modo en que podría verse en la cultura calvinista frente a la pretensión de exhibir estatus, aunque no se tenga. Son dos formas de viajar, y también de vivir. «No hay nada como alejarse un poco para curarse de la psicosis de la proximidad», nos dice, «a veces una puerta que se abre ante un mundo insospechado, sobre un mundo que se sabe dónde empieza y no se sabe dónde acaba», o como dice más adelante, «las palabras del viejo Heráclito: la Naturaleza tiende a ocultarse a los ojos de los hombres».

La literatura de observación parece rehuir el conflicto literario de la novela, o el cuento, por un discurso ensayístico. Tampoco se trata exactamente de un narrador cámara. Su literatura queda más anclada en el uso del lenguaje que en la arquitectura narrativa. La visión de Pla se halla lejos de una perspectiva de postal, es más humana, rehúye la imagen poética o grandilocuente.

«(...) al levantarme de la cama, en la fonda, sentí una cierta pesadez en los párpados y me di cuenta de que había pasado casi toda la noche soñando». Pla sueña que es un rentista de Palafrugell, su propio pueblo próximo a Begur, la localidad costera con calas pintorescas como Sa Tuna. En su sueño, Pla camina a la pescadería para comprar pescados vivos: «a la parrilla bien regados con aceite y vinagre. En sueños me los comí y luego, de postre, unas pasas». Y es que Palamós, Calonge, Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar, Blanes… son algunas de las localidades que el lector recorre en el imaginario con la lectura de ‘Viaje en autobús’ de Josep Pla. Haciendo un inciso, Palamós es la localidad donde, veinte años más tarde, veraneaba el escritor norteamericano Truman Capote para escribir su famosa novela de no ficción ‘A sangre fría’.

Aunque ‘Viaje en autobús’ no es propiamente una novela, pero es el mismo Pla quien narra el trayecto en primera persona, y en los diálogos con los personajes que interactúa se expresa mediante un diálogo de estilo directo. En algunas conversaciones procura captar la psicología de los individuos con los que se encuentra. El discurso narrativo es fundamental en el desarrollo de este libro de viajes, y hace reflexiones con un toque bastante particular, como cuando dice que «las orquestas son como las sandías: cosas del verano». El asunto es que, aunque Pla parece no alinearse en una prosa estetizante, en ocasiones encontramos descripciones significativas con un aire poético camuflado, como «una luz vítrea y amoratada sobre el mar» o «el crepúsculo es como un desmayo, como un cuello que se tuerce imperceptiblemente; la luz va desapareciendo como un eclipse que se desenfocara en la vaguedad».

La imagen del Ampurdán de Dalí, con la réplica de la Estatua de la Libertad en Cadaqués, y que a diferencia del original neoyorquino, que levanta el brazo derecho sosteniendo una antorcha, la de Dalí levanta ambos brazos con dos antorchas provocando una imagen surrealista, es decir, el Ampurdán de Josep Pla resulta distinto, más reflexivo, el de alguien del lugar que sueña con nacer en el mismo pueblo unos años antes y ser un rentista, pero a la vez viaja en un autobús viejo con la gente del lugar, que lo mismo van a las fiesta del pueblo contiguo que una maestra cargada de libros.