Graham Swift: la posguerra es eterna en la memoria

Gregorio Marañón afirmaba que «todas las guerras civiles duran cien años». Una afortunadísima frase que no puede ser tomada como una regla literal, sino más bien como una metáfora histórica y sociológica con la que el célebre médico y ensayista español pretendía explicar que las heridas, divisiones y secuelas ideológicas de un conflicto armado entre compatriotas tardan varias generaciones en sanar por completo (aún estamos en ello en España). Pero ahora que el mundo se nos ha quedado tan pequeño, que la aldea global que proclamó Marshall McLuhan se ha hecho realidad, podemos extender el axioma o, más bien, quitar de su enunciado el concepto «civiles» y dejarlo solo en «guerras». Así, todas las guerras duran cien años. Pero… ¿cuánto duran entonces las posguerras? Si lo miramos con detenimiento, las dos guerras mundiales, las siempre encadenadas guerras en suelo europeo, han producido una larguísima, en realidad inacabable serie de posguerras que, necesariamente, dejando un rastro de dolor, de tragedias íntimas (¿quién se atrevería a llamarlas pequeñas?) de personas anónimas, gente que vio destruido todo a su alrededor y luego tuvo que recomponerse, seguir adelante, vivir.

‘Doce cuentos de posguerra’ intenta (y lo logra) demostrar, a través de una docena de historias aparentemente triviales (de tan cercanas), que las posguerras se prolongan en la vida de la gente y ahí están mientras esa gente está, porque el dolor no se olvida.

El magnífico, hipnótico, soberbio escritor inglés Graham Swift aborda esta cuestión en ‘Doce cuentos de posguerra’, publicado por Anagrama, reuniendo una docena de textos cuyo trasfondo se sitúa en diferentes momentos históricos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pero para aproximarse a historias más pequeñas, las historias personales, íntimas, privadas, que son el eje de la vida de sus protagonistas.

Desde esta premisa Swift entra, con la sutileza que le caracteriza, con la precisión que es su marca personal, en relatos llenos de dolor y también, naturalmente, de vida. La guerra terminó, en algunos casos recientemente, en otros hace décadas, pero queda en todos los cuentos un rastro de memoria dolorida, de emociones, de sufrimiento.

Lo humano es la esencia de esta colección de relatos. A través de la brillantísima prosa de Graham Swift, de sus delicadas maneras a la hora de plantear las historias, el lector se irá emocionando con las vivencias de los personajes, viviéndolas, si no como propias, sí como cercanas, porque pareciera que uno conoce a gente así, que las ha tratado, se ha tropezado con ellas en alguna cafetería, en el autobús, en cualquier lugar.

Y aunque lo humano, es decir, lo pequeño (no por poco importante, sino por individual, por personal) es el eje del libro, el contexto es inmenso, porque es nada más y nada menos que uno de los más grandes traumas de la historia, la guerra, la Segunda Guerra Mundial y, también, un poco de pasada, la Guerra Civil Española (el último relato, ‘Pasaporte’), e incluso lo que muchos ya señalan como el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, el 11 de septiembre de 2001, el atentado contra las Torres Gemelas (el relato titulado ‘Zoo’). Y todo lo lleva Swift a la escala íntima: «Hay ciertas cosas que ocurren en el mundo, ciertos acontecimientos importantes que hacen que todos nos preguntemos después: ¿Dónde estabas cuando…? ¿Qué estabas haciendo cuando mataron a Kennedy? ¿Dónde estabas cuando los japoneses atacaron Pearl Harbour?» (página 79).

Dueño de un estilo casi lacónico pero siempre sutil, atento a lo que es fugaz, a lo que para la mayoría pasa inadvertido, Graham Swift nos lleva a momentos determinantes de la Historia, momentos que resultan determinantes para todos, pero en lugar de entrar en lo grande hace hincapié en lo individual, en aquello que pudiera parecer efímero, en los pequeños actos que podrían no tener importancia para la Historia, pero marcan la historia de los personajes.

Aunque sea un lugar común, una imagen muy trillada, acuden aquí los fantasmas que no enterramos, los que se nos echan encima cuando menos lo esperamos para aterrorizarnos una vez más, ese misterioso espacio en el que, ocultos, están los recuerdos que regresan de repente y nos alteran la vida.

De este modo, el dolor, el miedo, toda esa carga que llevan los personajes en la memoria volverán cuando menos se lo esperan, acaso durante la organización de la boda de una hija, con la Crisis de los Misiles de amenazante fondo, o durante el paseo por el zoo de Londres de una niñera con el hijo de unos diplomáticos norteamericanos el 11S.

Todo se queda para siempre en la memoria, en ella permanece. La posguerra se libra ahí, y se libra para siempre, como en la de esa anciana que, al mirar su pasaporte, recordará a su padre, un joven británico que combatió en España en las Brigadas Internacionales y se enamoró de la que sería su madre, el gran amor de su vida.

Graham Swift (Londres, 1949) ha sido considerado uno de los más destacados escritores británicos, integrante del llamado «dream team» británico, miembro de la conocida como ‘Generación Granta’ por el nombre de la revista que en 1983 determinó a un grupo de jóvenes escritores que, finalmente, renovaron la literatura del Reino Unido. Junto a Swift figuran en ese grupo Julian Barnes, (reciente Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026), Salman Rushdie, Ian McEwan, Kazuo Ishiguro y Martin Amis. Sin embargo, Swift es probablemente el escritor más arriesgado e interesante de su generación por la sensibilidad de su prosa, su admirable capacidad para crear atmósferas y la constante indagación en la memoria, medio del que se vale para diseccionar la psicología humana.

Noticias relacionadas

‘Doce cuentos de posguerra’, que cuenta con la muy destacable labor de traducción de Antonio-Prometeo Moya, capaz de mantener la emoción y precisión con la que escribe Swift, es un libro que no dejará indiferente, una de las mejores colecciones de cuentos que se han publicado en los últimos tiempos. Un libro que conmueve, que emociona, que no defrauda.