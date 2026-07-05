La historia más oscura y absorbente de Charlie Parker

En una nueva entrega de la longeva serie de Charlie Parker, ‘Hijos de Eva’, el detective privado se ve envuelto en la historia de cuatro niños secuestrados en México, quienes inicialmente parecen ser hijos del brutal Blas Urrea, líder de un cártel de drogas. Sin embargo, resulta que toda la familia del narco está sana y salva, así que ¿de quién son realmente esos niños? y por qué está tan decidido a recuperarlos a cualquier precio, eliminando a cualquiera que se interponga en su camino. Sean quienes sean, Urrea los quiere de vuelta y ha enviado a sus agentes para recuperarlos, incluso si eso significa masacrar a cualquiera que se interponga en su camino. Uno de esos agentes es Eugene Seeley, un ingenioso y despiadado solucionador de problemas ajenos. La otra es una mujer desconocida, pero aún más temible y despiadada que Seeley.

Mientras tanto la artista de Maine, Zetta Nadeau contrata a Parker para que le ayude a buscar a su novio desaparecido, Wyatt Riggins. La única pista sobre lo que le ha ocurrido se encuentra en su teléfono móvil, que contiene un mensaje de una sola palabra: «Corre». La investigación sobre su huida lleva a Parker, junto con sus socios Angel y Louis, a un mundo peligroso donde se enfrenta a los despiadados agentes del narcotraficante y a su cómplice, una misteriosa y despiadada mujer.

Antes de todo esto, en el primer capítulo John Connolly nos presenta con calma a Antonio Elizalde, un comerciante mexicano de antigüedades que, lamentablemente, padece cáncer y debe someterse a una operación. Posee una estatua de la Gran Diosa de Teotihuacán que, al regresar a casa, encuentra en el suelo en lugar de en la estantería donde la había dejado. ¿Podría ser una señal, un presagio en vísperas de su inminente operación? En efecto, lo es, pero no es lo que él esperaba. Hay que añadir que la honestidad que rigió su vida se torció totalmente al conocer lo costoso de su tratamiento oncológico, por lo que optó por implicarse en el comercio de robo y contrabando de piezas de arte que le proporcionaría ganancias suficientes.

Con la ayuda de Roland Bilas, un estadounidense, ha organizado el transporte de ciertos objetos que supuestamente pertenecen a Blas Urrea, el narcotraficante. En esta operación, cuentan con la colaboración de Wyatt Riggins, quien traslada los objetos a la costa este de Estados Unidos. La naturaleza de la mercancía de contrabando permanece en secreto durante la primera mitad de la novela.

La investigación que inicia Parker le va conduciendo al convencimiento que todos esos hilos de los que va tirando tienen un nudo central, todos son hilos de una misma trama. Para desentrañarla Charlie hace lo que mejor sabe hacer y, poco a poco, comienza a descubrir el misterio de la desaparición de Riggins y con ello del resto de tramas, a cual mas peligrosa y enredada. Lo hace con el elenco habitual de personajes secundarios que le ayudan , algunos con mayor protagonismo que otros. Así, encontramos a Louis y Angel, al abogado Moxie Castin, a la policía y su sentimental compañera Sharon Macy, y a los siempre populares hermanos Fulci.

Parker descubre que Riggins, el antiguo soldado y novio de Zetta Nadeau, ha estado involucrado en el secuestro de los cuatro niños de México: tres niñas y un niño, todos pertenecientes al cártel de Blas Urrea.

Cuando los matones de Urrea empiezan a actuar los cadáveres comienzan a acumularse; van torturando y asesinando a quienes participan en el tráfico ilegal de mercancías desde México. No tienen piedad, Eugene Seeley, es un ingenioso y despiadado matón a sueldo. La mujer, conocida solo como La Señora, es experta en el manejo de cuchillos con los que les arranca el corazón a sus víctimas, algo que le resulta gratificante.

‘Hijos de Eva’ es una excelente incorporación a la serie de Charlie Parker. Connolly mantiene la acción y el suspense a un ritmo trepidante, construyendo la tensión con maestría e intercalando su característico humor seco y sutil. Los seguidores de estas historias sin duda disfrutarás de esta nueva entrega.

Desde el primer capítulo, Connolly te atrapa como una película clásica de Alfred Hitchcock, creando un suspense que perdura mucho después de terminar la lectura. En estos primeros momentos, la tensión palpita, preparando el terreno para lo que promete ser una narrativa cautivadora y compleja.

Escrita con exquisitez, ingeniosamente construida y con un amplio elenco de personajes ricamente desarrollados, es fácil entender por qué John Connolly y la serie Parker son tan populares. Connolly dedica bastante tiempo a dar a cada uno de estos personajes un trasfondo complejo y detallado que consume una gran proporción de este libro.

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‘Hijos de Eva’ no es solo un thriller; es una inmersión profunda en la oscuridad de la naturaleza humana, hábilmente entrelazada con matices sobrenaturales. Decimos estos porque hay una subtrama que involucra a las dos hijas de Charlie: Jennifer, fallecida hace mucho tiempo, y Samantha, que sigue viva y ahora está en plena adolescencia. Por momentos, en sus sueños, Parker recibe, o cree recibir, la visita de la hija fallecida que le interpela por su trabajo. Con ello, Connolly parece estar sentando las bases para futuras novelas, ya que en este libro se revelan detalles importantes.