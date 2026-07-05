Javier Reverte y su comisario con más valor

Casi seis años después de su muerte, el legado del insigne Javier Reverte se amplía con la edición de otra de las obras que no pudo publicar en vida. El autor, gran estandarte de la literatura de viajes en español, reconocido y añorado por sus fieles lectores, también dejó ver su maestría con la ficción. Y es precisamente una obra de ficción la que ha llegado ahora a las librerías de la mano de la editorial Plaza & Janés. Se trata de ‘Muñecas rotas’, una novela en la que el escritor recupera a un personaje que ya protagonizó ‘Corazones de lobo’. Aquella historia se desarrollaba en los primeros años 50 y en esta nueva entrega nuestro protagonista, el comisario Ricardo Valor, ya ha cumplido unos cuantos años más y ha acumulado decepciones y desencantos con el mundo en el que le ha tocado vivir, un régimen franquista que intenta poner muros a las ansias de cambio y modernidad que los más jóvenes buscaban. Y es que estamos en 1968, las protestas en las calles y el rechazo al orden impuesto se suceden a lo largo de Europa, hay huelgas laborales, huelgas estudiantiles y en el Madrid escenario de esta novela negra los más jóvenes tratan de seguir el ejemplo de lo que ven más allá de sus fronteras. Pero en el mundo en el que se mueve el comisario Valor, el ámbito policial, se trabaja para impedirlo y mantener un régimen y unas ideas en las que él ya hace mucho que no cree, especialmente después de que su anterior caso tuviese una victoria agridulce. Ahora además se topa con una investigación que choca de lleno con quien realmente es él, no el policía y veterano de guerra condecorado que ven otros, sino el hombre que es de puertas para adentro. Acompañado del inspector Sánchez, toma el mando para esclarecer los asaltos que están sufriendo bares de homosexuales de la capital madrileña, atacados por hombres vestidos al estilo del Ku Klux Klan y que se empeñan con saña en hacer daño a los presentes y a los propios locales. Y Valor conoce bien a los afectados, porque él mismo es homosexual, aunque eso sea un secreto bien guardado en su otra vida, la de policía.

El comisario es un hombre que supera ya la cincuentena, con una peligrosa adicción al alcohol y de apariencia distante, pero tras ello se oculta una persona profundamente enamorada, que vive una historia que como todas las historias intensas aventura un final nada feliz. Reverte construye un personaje que ha aprendido a vivir con sus contradicciones, pero que no se rechaza a sí mismo, una especie de lobo solitario que reclama cariño sin palabras y que encuentra en Sánchez, otra pieza clave de esta novela, un aliado fiel, que sabe quién es realmente y lo respeta y admira. Y de fondo un Madrid que no tiene que ver con el de ahora, una ciudad también de contradicciones, de tascas tradicionales donde tomar un chinchón y jugar al mus pero también de clubes ocultos a los que el régimen quiere borrar, con la ley de vagos y maleantes como arma ejecutora.

Frente a los desencantados con el régimen de Franco, como Valor, que veían como se habían disipado los ideales de José Antonio Primo de Rivera en los que habían creído fielmente, las comisarías seguían llenas de agentes fervorosos seguidores del falangismo que creían que su misión divina seguía siendo acabar con todos aquellos que no cumplieran los mandatos del dictador. Era una España a la que aún le quedaba casi una década para vislumbrar algún aire de modernidad, un país en el que solo un puñado de afortunados afines al régimen podían vivir bien, por mucho que pasados los años aún se quiera reescribir la historia. Y Valor y Sánchez, gracias a un testigo, descubrirán pronto que tienen al enemigo más cerca de lo que creen, tan cerca que están dentro de la policía.

Muy interesante es el personaje de Dante, el agente que será quien les conduzca a la resolución del caso gracias especialmente al inspector Sánchez. Falangista furioso, hombre violento, un hombre que se revuelve contra su propio pasado de hijo de padre republicano y que lleva sobre él la pesada carga de ser víctima de abusos sexuales por parte de un cura cuando era niño. Esa circunstancia le define, se mueve por su odio a los homosexuales y su rabia y violencia sin límite contra ellos.

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Valor resolverá el caso y lo hará no sin salir herido en todos los sentidos, será un ganador vencido, aunque siempre con Sánchez como compañero leal.