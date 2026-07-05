Kurt Vonnegut y su novela de espías

«Éste es el único de mis relatos cuya moraleja conozco. No creo que sea una moraleja maravillosa; lo que ocurre es que sé cuál es: somos lo que fingimos ser, así que debemos ir con cuidado con qué fingimos ser». Así comienza la introducción que Kurt Vonnegut sumó en 1966 a ‘Madre noche’ (Blackie Books, 2026), su tercera novela, publicada apenas cuatro años antes. Quien finge en este relato, hasta el punto de no retorno, es su protagonista y narrador, Howard W. Campbell Jr., uno de esos personajes tan queridos por Vonnegut: un perdedor desorientado y superado por unos acontecimientos que apenas entiende pero que aún así se esfuerza por explicarnos.

‘Madre noche’ se presenta bajo la forma de la metaficción, porque lo que Kurt Vonengut nos ofrece, convertido en falso editor, son las memorias de Howard W. Campbell Jr, un escritor y dramaturgo estadounidense encarcelado en Israel por crímenes de guerra, quien mientras espera juicio escribe su confesión, que también quiere que le sirva de justificación. Porque Campbell Jr. se ha pasado toda la Segunda Guerra Mundial como propagandista nazi, pero él afirma que en realidad era un espía estadounidense y que sus crímenes fueron la cobertura necesaria e inevitable para cumplir con su servicio, sin que tenga modo alguno de probarlo, salvo que alguien quiera creerse las memorias que escribe con cierta desesperación y que resultan muy poco creibles.

Kurt Vonnegut se lanzó contra todo en esta divertidísima y cruel sátira, una obra breve que se lee de una sentada, y en la que danzan una larga serie de personajes, tan ridículos y reales que acongoja conocerles. Nadie parece estar en su sano juicio en esta novela. Y quizá esa locura le dé más credibilidad a esta novela que la mayoría de las del género de espionaje. Aquí la identidad explota por los aires y nada es lo que parece, o quizá sí porque puede que nada deba ser otra cosa más que su forma más simple de apariencia.

Howard W. Campbell Jr. merece ser reconocido como una de las mejores creaciones de Kurt Vonnegut. El mismo escritor le tenía cariño, y por ello lo recuperó para una breve aparición en ‘Matadero cinco’ (1969). Se trata de uno de los mayores mentirosos que han poblado las novelas del escritor de Indianápolis, un ser que se alimenta del autoengaño y que se ha perdido en el complejo juego de espejos, máscaras y traiciones en el que se embarcó, una suerte de huida interminable, de la que ahora no puede escapar. Al final, más que un monstruo, este hombre sólo es un perdedor. Pero sobre todo, Campbell Jr. es un sinvergüenza capaz de dedicar sus memorias a Mata Hari -qué poco en serio se toma todo Vonnegut, y qué bien que hace-

En su tercera novela, Kurt Vonnegut ya era el Kurt Vonnegut al que hemos aprendido a amar y leer, aunque ésta sea una de esas raras obras suyas en las que no hay rastro alguno de ciencia ficción. Con lenguaje sencillo, sin complicaciones, con un estilo tan directo que casi pasa por plano, frases cortas, y capítulos muy breves, ‘Madre noche’ se reconoce con facilidad como un libro de Vonnegut. Luego está el humor y la desesperanza, rasgos tan suyos como esos personajes disparatados que siempre nos encontramos en sus escritos. No por nada ‘Madre noche’ es considerada un momento clave en su carrera y, por supuesto, una de las mejores creaciones de este maestro de la narrativa estadounidense.

Las desventuras de Howard W. Campbell Jr. son muchas, porque además de sus andanzas en la Alemania nazi, luego le tenemos de vuelta en sus Estados Unidos natales, donde no puede dejar de meterse en más líos, ésos que cuenta (o inventa) en la celda de la cárcel de Haifa. Vonnegut disfruta y hace disfrutar al lector con el rico anecdotario de la cruzada de Campbell contra la decencia y con el enorme número de absurdeces con las que tropieza. Porque ‘Madre noche’ tiene mucho de novela de picaresca, exponiendo con ironía lo que de azaroso tiene la aventura humana.

«Si hubiese nacido en Alemania, supongo que habría sido un nazi, y me habría dedicado a cascarle a judíos, gitanos y polacos, a dejar botas asomando en los ventisqueros y a reconfortarme con mis entrañas secretamente virtuosas. Es lo que hay. Ahora que lo pienso, esta historia tiene otra moraleja muy clara: Cuando estás muerto estás muerto. Y aún se me ocurre otra más: Haz el amor siempre que puedas. Es bueno para ti». Así cerró Vonnegut la introducción que sumó a la novela en 1966. Ese sarcástico sentido común tan suyo a veces hiere y otras sonroja.

No es la primera vez que esta novela llega a las librerías españolas. Una traducción de J. C. Guiral ha ido pasando desde mediados de los años 70 por Bruguera, Plaza y Janés y Anagrama. De nuevo, Blackie Books ha puesto la traducción en manos de Miguel Temprano, lo que aporta coherencia a esta Biblioteca Kurt Vonnegut, de la que la editorial catalana puede presumir. Y como viene siendo habitual, la ilustradora María Medem aporta su trabajo colorista.

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Leer a Kurt Vonnegut en 2026 tiene tanto sentido como en 1962. Y sigue siendo tan divertido como siempre. Además, estas chaladuras que les hace sufrir a sus personajes, marionetas de su satírico teatro de la vida, nos ayudan a retirar muchos de los velos que ocultan algunas de las grandes verdades de nuestra vida, como que todo es una locura.