Reportaje
Literatura vs fútbol, amor y desamor
La pasión por el juego no está huérfana de enciclopédicos detractores y fervorosos simpatizantes; Camus fue portero, a Nabokov le patearon, Montalbán lo hizo parte de su obra. La lista de citas y desencuentros entre el juego y las letras es casi interminable. Onetti dormía con la foto de un portero leyendo su libro y Kypling hablaba de un deporte para almas pequeñas que se sacian con idiotas
A pesar de las bravuconadas y la elegancia despectiva de Borges, el fútbol nunca fue enemigo de la literatura ni su antítesis descarada. Al menos, de forma axiomática y, sobre todo, en la actualidad, en la que la llegada del Mundia de Futbol 2026 coincide con la reedición en Europa y América de títulos compatibles y adaptados que nos hablan del deporte rey. Desde Vázquez Montalbán a Albert Camus, muchos han sido los referentes de las letras que han descendido a los infiernos del césped y las patadas. La más cruel, acaso la propinada por Jorge Luis Borges, el autor de ‘El Aleph’, que definió el juego como «un deporte feo de once jugadores contra once corriendo detrás de una pelota» No sabía el literato, que entre los borgianos, había mucho futbolero. Todos ellos coinciden en que el escritor Alejandro Dolina atinó al replicarle: «Entonces ‘El Quijote’ no es otra cosa que un conjunto de letras negras sobre papel blanco». La salida es airosa, pero no hace falta. La simpatía, forzosa en ocasiones, ridícula en otras, ya no es tan exótica. Sobre todo, después de obras como ‘El penal más largo del mundo’, de Osvaldo Soriano o los cuentos de Horacio Quiroga, que demostraron que la dicotomía no es tan irreductible como se pensaba.
Los literatos futboleros conforman una extensa nómina, tanto en títulos como en anécdotas descabelladas. Nabokov estuvo a punto de no volver a escribir después de que le patearan el cráneo en un partidillo juvenil; Bryce Echenique jugó con un equipo peruano y se cambió al contrincante para experimentar la victoria. Le llamaron «traidor» y casi lo matan a patadas. Onetti dormía con una foto del portero del Nacional leyendo una de sus novelas. En España, Alberti y Celaya trataron de recuperar la disputa en versos que tanto éxito le reportó a Quevedo y Góngora, pero con un propósito que Borges hubiera tildado de bizarro: defender al Barcelona y a la Real Sociedad.
La querencia por el fútbol, popular en los bares, intolerable en los cenáculos, también cuenta con algunos de los más condecorados. Cela le dedicó un libro, ‘Once cuentos de fútbol’, y García Márquez, fiel a su obsesión por figurar en las pasiones terráqueas, quiso hacer proselitismo tras su experiencia en la grada. Otros, no tuvieron oportunidad de elección, y los ligaron al deporte como las multinacionales se apropian de las máximas o los políticos de los votantes caris máticos. Es el caso de César Vallejo, poeta hermético y juguetón por antonomasia, que ahora da nombre a uno de los equipos de la división de élite peruana.
Sin duda, el fútbol ha sacado poco provecho de su prestigiosa hinchada. La demanda, imparable en casi todos los países, no necesita eslóganes, pero si lo requiriese, allí está Albert Camus. El autor de ‘El extranjero’ no sólo no abdicaba de su afición, sino que se desempeñó en el campo. Curiosamente, de portero, la posición más poética, en boca del poeta Carlos Edmundo de Ory. El argelino, en una carta dirigida a la revista France Football, llegó a decir que todo lo que sabía lo había aprendido en el campo. Una frase a la que no desmerece el cineasta y literato Pier Paolo Pasolini, que, sin atisbo de ironía, sentenció que el goleador «es siempre el mejor poeta del año».
Aunque muy pocos sean capaces de imaginar a Lamine Yamal o a Messi en pleno coqueteo con las musas, el alejandrino que le falla a Kylian Mbappé, la metonimia que se le atasca a Curbasí y pide consejo al rudo Haaland, la poesía no ha escapado a la aproximación entre estos mundos. La célebre ‘Oda a Platko’, de Alberti, no es el único versificado que corre tras la pelota. También están Blanca Varela, galardonada con el Premio García Lorca de Granada, o el malogrado Fernando Merlo, que se burló de las estructuras con un soneto métricamente perfecto, pero basado en los resultados de una quiniela. Incluso Günter Grass, adusto y alemán como un guiso de plomo, se animó con un poema al equipo de sus amores: el Friburgo. Por no hablar de Neruda, autor de ‘Los jugadores’ y otro poema futbolero, ‘Colección nocturna’.
En el apartado de los cuentos, el fútbol funcionó y funciona, aunque no siempre con la fortuna que tuvieron Roberto Arlt y Benedetti. Entre los ejemplos más cercanos nada de hojarasca y confeti de ‘best seller’, sino uno de los grandes e irredentos: Roberto Bolaño, que fantaseó con el banquillo del Barça en su relato titulado ‘Buba’. Un ramillete de cabezas que poco tienen que ver con el pronóstico de Kypling, que dijo que esto del balompié era únicamente para «almas pequeñas que se se sacian con idiotas». Recuerden sino a un satisfecho Vargas Llosa narrando un gol en el Mundial de España de 1982.
Fiebre en las gradas
Es ahora el momento de leer o releer la fantástica novela ‘Fiebre en las gradas’, coincidiendo con el mundial de fútbol.
Hornby se ha convertido, casi sin pretenderlo, en la voz y estandarte de una generación europea de treintañeros y casi cuarentones. El libro recoge su biografía explicada a través de sus recuerdos futbolísticos como fanático del Arsenal. También relata el cambio sociológico vivido en en las últimas décadas en este apasionante deporte en las Islas Británicas. Los partidos del arsenal, con sus derrotas y victorias, se convierten en los referentes de la vida de Hornby y,a través de ellos, organiza su memoria y realiza una crónica irónica y divertida de toda una generación, incapaz en el compromiso sentimental, cuya fidelidad sólo se asegura a unos colores, y con un difuso sentido de la realidad.
Fiebre en las gradas
Autor Nick Hornby
Editorial: Anagrama.
Precio: 19,50 €
Historias del calcio
Enric González ha sido corresponsal en Londres, París, Nueva York, Washington y Roma. Y ha escrito mucho de fútbol. En este libro se recogen 78 artículos suyos sobre el fenómeno del ‘calcio’, que le sirven de guía para realizar un fresco sobre la realidad italiana. El calcio contiene altas dosis de violencia, pasión, fraude, dinero y disparate. Son pequeños relatos que tienen el fútbol como hilo conductor y razón de ser, pero que se adentran en la compleja psicología humana, en la rica realidad italiana y en las historias de pasión, victorias, derrotas, rencores históricos que van más allá de la rivalidad deportiva y su plasmación en la cultura popular italiana.
Estilo ágil en las crónicas e historias curiosas que siempre van más allá del hecho en sí.
Historias del calcio
Autor: Enric González
Editorial: RBA
16,00 €
Dios es redondo
Dios es redondo obtuvo en Barcelona el Premio Internacional Manuel Vázquez Montalbán, que significó la consagración de su autor como cronista de la pasión futbolera y de los feligreses que renuevan su fe con cada gol. Aquí Villoro se adentra en el principal espectáculo del planeta y demuestra por qué la FIFA tiene más afiliadosque la ONU. Un protagonista esencial de esta galería de retratos es Maradona, el más desaforado divo de las canchas.
Dios es redondo
Autor: Juan Villoro
Editorial: Seix Barral.
19,00 €
Tres premios Nobel, poetas sublimes, comunistas...
ROBERTO BOLAÑO
La última gran voz de la literatura latinoamericana se ocupó del fútbol en uno de sus formidables libros de cuentos, ‘Putas asesinas’. Concretamente, en el relato ‘Buba’, que aborda el misterio de la magia tribal de la mano de un delantero centro del Barcelona. Para los aficionados catalanes, lo bueno es que el equipo se convierte en campeón de Europa y de la mayoría de títulos a los que se puede aspirar en el balompié. Para el resto, todo lo demás. Grande Bolaño.
GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ
«No creo haber perdido nada con este irrevocable ingreso que hoy hago públicamente a la santa hermandad de los hinchas. Lo único que deseo, ahora, es convertir a alguien». El inventor de Macondo urdió estas palabras al despedirse del estadio tras presenciar un encuentro entre Junior y Millonarios. Desde entonces, ha seguido a pies juntillas su propio dicterio y nunca ha rehuido las conversaciones con parroquianos futboleros. Eso une mucho con el pueblo. Tanto o más que el ballenato.
PIER PAOLO PASSOLINI
El cineasta y poeta escribió unas de las líneas más sublimadas y sublimadoras del juego. «El fútbol es un sistema de signos, por lo tanto es un lenguaje. Hay momentos que son puramente poéticos; se trata de los momentos del gol. El gol es siempre una invención, una subversión del código». Las declaraciones las recoge Clarín y algunos las consideran poco menos que un manifiesto.
MARIO VARGAS LLOSA
El autor de ‘La ciudad y los perros’ nunca ocultó su apego al deporte más popular del mundo hispanohablante. En su país, era conocido como un admirador parlanchín de Universitario. Al igual que su literatura, su gusto por el balompié también se exportó a España. Especialmente en el Mundial de 1982, en el que hizo las veces de comentarista para la televisión. Algunos lectores, allá ellos, creen que sus opiniones extraliterarias son más divertidas en la cancha que en la política.
ALBERT CAMUS
Decía Albert Camus que todo lo que sabía de la vida lo había aprendido del fútbol y al decirlo no le temblaba el pulso existencialista. Tampoco como portero, oficio que practicó durante sus años universitarios en Argel. «Pronto aprendí que la pelota nunca viene del lado por donde uno espera que venga. Eso me ayudó mucho en la vida, sobre todo en las grandes ciudades, donde la gente no suele ser siempre lo que se dice derecha». Más tarde abandonaría los guantes y escribió ‘La peste’. Leer para creer.
JORGE LUIS BORGES
Jorge Luis Borges es uno de los escritores más extraordinarios de la historia de la literatura, pero nunca fue, ni siquiera en su juventud, un hombre de la calle. A él se debe la mayor invectiva contra el deporte y también una anécdota que no permite vacilaciones. Cuentan que el día de la final del Mundial del 78, con todo el país pendiente del desenlace, a él se le ocurrió organizar en la ciudad una conferencia sobre Spinoza. «¿Acaso ser de Argentina es mejor que ser holandés?» Aclaró por si acaso.
MANUEL VAZQUEZ MONTALBÁN
La versatilidad y el eclecticismo de motivos siempre fue una de las señas de identidad de la literatura de Vázquez Montalbán. Lo mismo escribía una saga policiaca, que poemas extensos, que ensayos sobre José María Aznar. En su rueda incorregible, también hubo sitio para el fútbol, una de las aficiones del detective Pepe Carvalho. Además de innumerables artículos periodísticos, dejó escrito ‘Una religión en busca de Dios’, basada en el controvertido hecho de la pelota.
RAFAEL ALBERTI
El sistema desprejuiciado y flamenco que graduó la obra del gaditano no podía dejar de atender a una realidad tan del sur y del pueblo como el fútbol. Y lo hizo a lo grande. Su ‘Oda a Platko’ siempre ha sido reconocida como uno de los poemas futboleros más memorables. De sobra es conocida su afición por el Barcelona y su porfía simpaticona con Celaya, hincha de la Real Sociedad. Evidentemente, los poetas no pueden ser del Real Madrid.
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