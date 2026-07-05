Literatura vs fútbol, amor y desamor

A pesar de las bravuconadas y la elegancia despectiva de Borges, el fútbol nunca fue enemigo de la literatura ni su antítesis descarada. Al menos, de forma axiomática y, sobre todo, en la actualidad, en la que la llegada del Mundia de Futbol 2026 coincide con la reedición en Europa y América de títulos compatibles y adaptados que nos hablan del deporte rey. Desde Vázquez Montalbán a Albert Camus, muchos han sido los referentes de las letras que han descendido a los infiernos del césped y las patadas. La más cruel, acaso la propinada por Jorge Luis Borges, el autor de ‘El Aleph’, que definió el juego como «un deporte feo de once jugadores contra once corriendo detrás de una pelota» No sabía el literato, que entre los borgianos, había mucho futbolero. Todos ellos coinciden en que el escritor Alejandro Dolina atinó al replicarle: «Entonces ‘El Quijote’ no es otra cosa que un conjunto de letras negras sobre papel blanco». La salida es airosa, pero no hace falta. La simpatía, forzosa en ocasiones, ridícula en otras, ya no es tan exótica. Sobre todo, después de obras como ‘El penal más largo del mundo’, de Osvaldo Soriano o los cuentos de Horacio Quiroga, que demostraron que la dicotomía no es tan irreductible como se pensaba.

Los literatos futboleros conforman una extensa nómina, tanto en títulos como en anécdotas descabelladas. Nabokov estuvo a punto de no volver a escribir después de que le patearan el cráneo en un partidillo juvenil; Bryce Echenique jugó con un equipo peruano y se cambió al contrincante para experimentar la victoria. Le llamaron «traidor» y casi lo matan a patadas. Onetti dormía con una foto del portero del Nacional leyendo una de sus novelas. En España, Alberti y Celaya trataron de recuperar la disputa en versos que tanto éxito le reportó a Quevedo y Góngora, pero con un propósito que Borges hubiera tildado de bizarro: defender al Barcelona y a la Real Sociedad.

La querencia por el fútbol, popular en los bares, intolerable en los cenáculos, también cuenta con algunos de los más condecorados. Cela le dedicó un libro, ‘Once cuentos de fútbol’, y García Márquez, fiel a su obsesión por figurar en las pasiones terráqueas, quiso hacer proselitismo tras su experiencia en la grada. Otros, no tuvieron oportunidad de elección, y los ligaron al deporte como las multinacionales se apropian de las máximas o los políticos de los votantes caris máticos. Es el caso de César Vallejo, poeta hermético y juguetón por antonomasia, que ahora da nombre a uno de los equipos de la división de élite peruana.

Sin duda, el fútbol ha sacado poco provecho de su prestigiosa hinchada. La demanda, imparable en casi todos los países, no necesita eslóganes, pero si lo requiriese, allí está Albert Camus. El autor de ‘El extranjero’ no sólo no abdicaba de su afición, sino que se desempeñó en el campo. Curiosamente, de portero, la posición más poética, en boca del poeta Carlos Edmundo de Ory. El argelino, en una carta dirigida a la revista France Football, llegó a decir que todo lo que sabía lo había aprendido en el campo. Una frase a la que no desmerece el cineasta y literato Pier Paolo Pasolini, que, sin atisbo de ironía, sentenció que el goleador «es siempre el mejor poeta del año».

Aunque muy pocos sean capaces de imaginar a Lamine Yamal o a Messi en pleno coqueteo con las musas, el alejandrino que le falla a Kylian Mbappé, la metonimia que se le atasca a Curbasí y pide consejo al rudo Haaland, la poesía no ha escapado a la aproximación entre estos mundos. La célebre ‘Oda a Platko’, de Alberti, no es el único versificado que corre tras la pelota. También están Blanca Varela, galardonada con el Premio García Lorca de Granada, o el malogrado Fernando Merlo, que se burló de las estructuras con un soneto métricamente perfecto, pero basado en los resultados de una quiniela. Incluso Günter Grass, adusto y alemán como un guiso de plomo, se animó con un poema al equipo de sus amores: el Friburgo. Por no hablar de Neruda, autor de ‘Los jugadores’ y otro poema futbolero, ‘Colección nocturna’.

En el apartado de los cuentos, el fútbol funcionó y funciona, aunque no siempre con la fortuna que tuvieron Roberto Arlt y Benedetti. Entre los ejemplos más cercanos nada de hojarasca y confeti de ‘best seller’, sino uno de los grandes e irredentos: Roberto Bolaño, que fantaseó con el banquillo del Barça en su relato titulado ‘Buba’. Un ramillete de cabezas que poco tienen que ver con el pronóstico de Kypling, que dijo que esto del balompié era únicamente para «almas pequeñas que se se sacian con idiotas». Recuerden sino a un satisfecho Vargas Llosa narrando un gol en el Mundial de España de 1982.

Fiebre en las gradas

Es ahora el momento de leer o releer la fantástica novela ‘Fiebre en las gradas’, coincidiendo con el mundial de fútbol.

Hornby se ha convertido, casi sin pretenderlo, en la voz y estandarte de una generación europea de treintañeros y casi cuarentones. El libro recoge su biografía explicada a través de sus recuerdos futbolísticos como fanático del Arsenal. También relata el cambio sociológico vivido en en las últimas décadas en este apasionante deporte en las Islas Británicas. Los partidos del arsenal, con sus derrotas y victorias, se convierten en los referentes de la vida de Hornby y,a través de ellos, organiza su memoria y realiza una crónica irónica y divertida de toda una generación, incapaz en el compromiso sentimental, cuya fidelidad sólo se asegura a unos colores, y con un difuso sentido de la realidad.

Fiebre en las gradas Autor Nick Hornby Editorial: Anagrama. Precio: 19,50 €

Historias del calcio

Enric González ha sido corresponsal en Londres, París, Nueva York, Washington y Roma. Y ha escrito mucho de fútbol. En este libro se recogen 78 artículos suyos sobre el fenómeno del ‘calcio’, que le sirven de guía para realizar un fresco sobre la realidad italiana. El calcio contiene altas dosis de violencia, pasión, fraude, dinero y disparate. Son pequeños relatos que tienen el fútbol como hilo conductor y razón de ser, pero que se adentran en la compleja psicología humana, en la rica realidad italiana y en las historias de pasión, victorias, derrotas, rencores históricos que van más allá de la rivalidad deportiva y su plasmación en la cultura popular italiana.

Estilo ágil en las crónicas e historias curiosas que siempre van más allá del hecho en sí.

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Historias del calcio Autor: Enric González Editorial: RBA 16,00 €

Dios es redondo

Dios es redondo obtuvo en Barcelona el Premio Internacional Manuel Vázquez Montalbán, que significó la consagración de su autor como cronista de la pasión futbolera y de los feligreses que renuevan su fe con cada gol. Aquí Villoro se adentra en el principal espectáculo del planeta y demuestra por qué la FIFA tiene más afiliadosque la ONU. Un protagonista esencial de esta galería de retratos es Maradona, el más desaforado divo de las canchas.

Dios es redondo Autor: Juan Villoro Editorial: Seix Barral. 19,00 €