El sostén invisible de Europa

Los grandes libros de viajes no se limitan a ofrecer un depurado compendio de historias, paisajes, costumbres y tradiciones; los mejores textos esconden también un profundo ensayo sobre el devenir de las tierras visitadas, para que el lector no solo emprenda un viaje sin moverse de casa, sino para que, además, reflexione junto con el autor.

Ocurre en textos señeros como ‘Cordero negro y halcón gris’ de Rebecca West, el estudio más certero sobre el avispero de los Balcones, o en ‘El Danubio’ de Magris, una gran ventana a Centroeuropa, por poner dos ejemplos magistrales. Es la línea que sigue el periodista y escritor italiano Paolo Rumiz (Trieste, 1947) en su magnífica obra ‘El hilo infinito. Viaje a las raíces de Europa’, editada por Anagrama.

Rumiz, la mayoría de cuya obra no se ha publicado en español, plantea un emocionante ‘episodio germinal’ de este libro: El autor visita en 2017 un rincón de los Apeninos, devastado por un terremoto un año antes, y descubre entre las ruinas la estatua de Benito de Nursia, el fundador de la orden benedictina, con la mano elevada al cielo.

Comprende el escritor que el monacato del ‘ora et labora’, fue el asidero gracias al cual Europa pudo sobreponerse a la caída del Imperio romano y, a pesar de las invasiones bárbaras, preservar el inmenso tesoro de la cultura occidental. Así, la red benedictina que se asienta en el terreno para mejorarlo, funciona de hilo invisible, de bastión frente a la barbarie.

Esta revelación le llevará a visitar los principales monasterios benedictinos del continente, en una peregrinación realizada por un Ruimiz laico y agnóstico cuyas reflexiones sobre la espiritualidad y los valores de la orden benedictina, tienen especial valor por su papel de viajero ‘imparcial’, lo que no es óbice para que, gradualmente, observemos cómo va siendo subyugado por estos monjes indómitos en pleno siglo XXI, ya trabajen en un rincón de Italia, España, Alemania, Hungría o formen parte, en Francia, de la familia benedictina de los cistercienses.

Tiene la prosa del escritor italiano eco de los clásicos grecolatinos, un aire de elegancia y épica que emociona en sus descripciones de paisajes o cuando descubre la radical humanidad de algunos de estos religiosos.

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Y sin duda, otro hilo invisible que vertebra el libro es la búsqueda de la Europa perdida, ante una «modernidad digital que mata lo Invisible y extermina los ritos». Y quiere ser, ante todo, una reivindicación de ese continente sin fronteras de los benedictinos, para que superemos «los miserables cantonalismos étnicos». Como asegura con su hermosa prosa, «quizás estas abadías sean también una constelación que brilla en la oscuridad de Europa».