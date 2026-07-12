Chaves Nogales, nuevos cuentos ‘Guerra total’, la polémica literaria del año

Los que nos hemos dejado la vida en los periódicos hemos sido siempre, por regla general (muy poquitas excepciones he conocido), un gremio bastante descuidado para con nosotros mismos, gente que escribíamos, que seguimos escribiendo, con la certeza de que esto tan importante que ahora mismo estamos redactando y que mañana estará en manos del ávido lector (nótese el sarcasmo, no hay ya, acaso nunca hubo, ávidos lectores), pasado mañana servirá para envolver los restos de limpiar el pescado. Esa maravillosa (así de verdad lo creo) perspectiva nos hace comprender desde muy pronto que escribimos sobre el agua, que todo se lo lleva la marea, el viento, el tiempo… No tenemos ninguna sensación de escribir para la posteridad, sino para ahora mismo.

Y eso es así tanto para un suelto en una columna en el que se da cuenta de un leve suceso como para aquellas piezas de corte más literario que en mejores tiempos para la prensa escrita tenían la buena costumbre de publicar los periódicos. Porque, sí, hubo un tiempo en que en el diario de la mañana (y en el vespertino, ah, aquellos preciosos vespertinos) uno podía deleitarse con un relato, una página completa ilustrada.

Pero sucede que cuando alguien, pasados los años, quiere seguir el rastro de un determinado autor, uno de esos que a mí me gusta llamar «escritores en periódicos», se topa con la no pequeña dificultad de que todo está muy disperso, a veces inencontrable, y que tantas, tantísimas veces, los autores esconden en seudónimos su mucha producción, sobre todo para que no se note la precariedad del medio en cuestión, que en realidad lo hacían entre unos pocos, poquísimos. Y aquí llegamos a Manuel Chaves Nogales, a sus relatos, al reciente libro de cuentos ‘Guerra total’.

Poco imaginaba el editor Abelardo Linares que el título del libro sería una premonición. Vaya la que se ha liado. Un cruce de artículos, ¿reseñas?, ataques y defensas en las que unos autores ponen en serias dudas la autoría de la mayor parte de los relatos recogidos en el volumen, atendiendo, en pocas, muy pocas ocasiones, a los textos en cuestión. Aquí lo que parece importar (en realidad es importante, no es asunto baladí) y si Chaves Nogales es el verdadero autor de los relatos recogidos en lo que se ha anunciado como la secuela de ese libro imprescindible que es ‘A sangre y fuego’ y gracias al cual los lectores conocieron a este magnífico autor.

Aceptando que se trate de una secuela de ‘A sangre y fuego’, también deberíamos aceptar que hay algunas diferencias entre los textos de ‘Guerra total’ y los de ‘A sangre y fuego’. Aunque no se puede hablar de equidistancia, en ‘A sangre y fuego’ había protagonistas de ambos bandos. En ‘Guerra total’ solo los hay del bando republicano, y son buenos, maniqueamente buenos. Eso queda un poco tirando a propaganda, sin llegar a serlo del todo. Lo malo de la propaganda es siempre que queda falsa, es imposible hacerla sin el trazo grueso del tópico. Y, sin embargo, en ‘Guerra total’ se logra, por momentos, trascender esta circunstancia y el volumen ofrece diez cuentos de buena calidad, en los que destaca el pulso vivísimo de la prosa, la cadencia periodística que les da una peculiaridad muy palpable. Son historias que todavía intimidan, que dan miedo, y eso es seguramente porque están basadas en hechos reales, en la terrible realidad que vivió España en aquellos tiempos. Aún hoy, noventa años después, horroriza leer estos relatos. Así lo han visto críticos de la talla de Andrés Trapiello o Domingo Ródenas, para quienes este libro es un rescate fundamental.

Es, cuanto menos, curioso, que el epílogo, firmado por el editor Abelardo Linares, ocupe casi tanto como el cuerpo de los relatos en sí. Sin embargo, para el lector con curiosidad por esta «guerra filológica», tendrá su gracia. Nos cuenta Linares sus pesquisas, casi a modo detectivesco, cómo va dando con los textos, cómo los rescata de viejas ediciones de publicaciones periódicas que tuvieron poca difusión y de las que queda colecciones incompletas en los archivos, como ‘Madrid. Semanario español de París para toda Francia’ o ‘República’. Y piensa Linares, y defiende, que aquellos relatos firmados con nombres de periodistas conocidos del exilio español fueron empleados por Chaves a modo de seudónimos. No resulta fácil explicar esto ni sostener que uno utilice como seudónimo el nombre de un colega vivo y en activo, pero hay un innegable «tono» en los textos que los homologa, los hermana. Y quizás la solución sería, acaso, que si no son de Chaves son de su escuela, que aquellos periodistas, de quienes no se conoce anterior o posterior obra de ficción, escribieron «al modo Chaves» y lo hicieron muy bien. Así lo explica el propio editor: «Aquí nos encontramos con ocho seudónimos que corresponden a seis autores -uno de ellos el propio Chaves Nogales, que utiliza su seudónimo Juan Martín-. Los restantes cinco no son ninguno autores de otros relatos ninguno de ellos es narrador conocido ni reconocido. Los cinco firman, en una misma revista y en el espacio de unas pocas semanas, un relato de extraordinaria calidad; y todos los relatos ofrecen la singular coincidencia de parecerse como una gota de agua a otra a los relatos que en ese mismo momento está escribiendo Chaves Nogales, e incluso mantiene los mismos subtítulos que utilizaba nuestro autor» página 269).

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De modo que si no quiere perderse la polémica literaria del año y, de paso, un buen libro de relatos que le estremecerán, no dejen pasar ‘Guerra total’.