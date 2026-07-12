Libros Recomendados
Doce libros para disfrutar en vacaciones de verano: grandes clásicos y nuevos descubrimientos
La recopilación presenta como una guía para la elección de lecturas veraniegas
Con la llegada de las vacaciones, abunda el tiempo libre y, con ello, la posibilidad de dar rienda suelta a la avidez lectora que se cohíbe durante el resto del año debido a las exigencias de la rutina. Libros Recomendados ofrece una recopilación con una docena de lecturas muy variadas para disfrutar durante el descanso estival. Desde grandes clásicos hasta nuevos descubrimientos, esta lista es un imprescindible para escoger los libros que irán a la maleta.
Despedidas
Con Despedidas, Julian Barnes , una de las figuras centrales de la literatura contemporánea en lengua inglesa, confirma que será el último libro de su exitosa carrera. En el reflexiona con prosa brillante y elegante sobre el amor, la muerte y la memoria. Despedida es un libro muy suyo, muy cercano a todo lo que ha venido escribiendo. Una mezcla de ensayo, memorias y relato donde reflexiona sobre los misterios del amor y el sexo . Aborda de forma aleccionadora esos temas que aparecen cuando va llegando el final de una vida Barnes tiene siempre una mirada interesante y personal sobre los temas que analiza y una inteligencia brillante para exponerlos de manera que resulten atractivos.
Autor: Julian Barnes
Editorial: Anagrama
El tango
Para conmemorar los cuarenta años de su fallecimiento. En octubre de 1965 Jorge Luis Borges dictó durante cuatro tardes una serie de conferencias sobre el origen del tango en algún lugar de Buenos Aires. En las conferencias encontramos a un Borges que se muestra lúcido y ocurrente, que retrata el Palermo y el Sur de antaño, poblados de compadritos, guapos, niños bien, casas de mala fama y milongas, para interpelar el origen, los símbolos, los mitos y la lírica de la música emblemática del Río de la Plata. Este volumen recoge estas cuatro conferencias, y el texto incluye las grabaciones originales en las que se puede disfrutar de la voz del autor.
Autor: Jorge Luis Borges
Editorial: Alfaguara
El conde de Montecristo
Un clásico de la literatura de aventuras y la venganza. Narra la historia de Edmundo Dantés, un joven marinero injustamente encarcelado que escapa tras 14 años, encuentra un tesoro oculto y regresa convertido en un noble misterioso para vengarse de quienes destruyeron su vida, Con sus nuevos recursos, adopta diversas identidades, destacando la de Conde de Montecristo. Pasa años investigando hasta descubrir cómo lo traicionaron. Luego, de forma metódica y fría, manipula las vidas de sus antiguos enemigos para destruirlos social, moral y económicamente, demostrando la complejidad de la justicia, el destino y el perdón.
Autor: Alejandro Dumas
Editorial: Random House
Moby Dick
Para disfrutar del mar desde la orilla, navegar desde la arena tibia y soñar con la gran aventura desde debajo de la sombrilla. Nada mejor que las aventuras del intrépido capitán Ahab persiguiendo a la ballena Moby Dick. Toda una proeza para la peripecia del verano. Zambúllase en ella y le haráun verano grandioso.
Autor: Herman Melville
Editorial: Alianza
¡Pues vaya!
Imprescindible recopilación de relatos del británico P. G. Wodehouse. Dotado de un fino humor y personajes inolvidables, provoca carcajadas con sus estrafalarias historias. Edición de bolsillo de la magnífica recopilación por el aniversario de su muerte. Aquí está recopilado la mejor de su obra.
Autor: P. G. Wodehouse
Editorial: Anagrama
El cómplice secreto
Para ganarse a su tripulación, un joven capitán decide hacer la primera guardia nocturna. Solo en cubierta salva a un desconocido, que le cuenta que huye , acusado de matar a un oficial. El capitán ve en él a un doble de sí mismo, Por eso lo oculta en su camarote. ¿Pero cuántas horas podrá mantenerle oculto?
Autor: Joseph Conrad
Editorial: Invisible
A oscuras
‘A oscuras, el último trabajo salido del genio narrativo del escritor estadounidense, es una historia con el sello inconfundible de Pynchon y donde, con la ágil envoltura de una novela policíaca, se adentra en un futuro oscuro en el que parece que la actual realidad social ha imitado con dolor la ficción del autor. Pynchon, el escritor más idolatrado, el que concita mayores expectativas y capacidad de veneración por parte de tantos, llega de nuevo tras doce años de silencio con su último trabajo: ‘A oscuras’ , todo un fantástico producto de la factoría pychoniana que sin llegar a superarlas, no desmerece en absoluto de sus más grandes y ambiciosas obras como ‘Mason y Dixon’ o ‘El arco iris de gravedad’.
Autor: Thomas Pynchon
Editorial: Tusquets
Álvaro Cunqueiro, sueño y leyenda
La biografía que nos ofrece Antonio Rivero Taravillo es magnífica, inapelable. Es exhaustiva. Impecable trabajo, concienzudo y apreciable. Pero eso, siendo esencial, no es lo más importante. Lo que más reluce en ella es la mirada piadosa, comprensiva, extraordinariamente humana que Rivero Taravillo posa sobre Cunqueiro, el acierto de entenderlo y de hacerlo entender al lector. El biógrafo nos enseña que tras la leyenda negra (que tampoco fue tanto) había un portentoso escritor que ha dejado una inmensa obra, menos apreciada de lo que debiera estarlo y que ha hecho que Cunqueiro quedara relegado a ese premio de consolación de «escritor para escritores».
Autor: Antonio Rivero Taravillo
Editorial: Renacimiento
Lorca en Vermont
El exhaustivo trabajo de Patricia A. Billingsley revela con pelos y señales la relación sentimental vivida por el poeta granadino con el joven americano Philip Cummings, en los últimos diez días de agosto de 1929, cuando se internó para su encuentro en los casi límites con Canadá.
Autora: Patricia A. Billingsley
Editorial: Taurus
Cassada
‘Cassada’, una de las primeras novelas del escritor y piloto de guerra James Salter, icono de la prosa estadounidense de su generación. Esa historia la llevaba el escritor neoyorquino cosida al estómago desde hace décadas y la fue desempolvando poco a poco y puliendo casi dos décadas después por el propio autor.
Autor: James Salter
Editorial: Salamandra
La bailarina
‘La bailarina’, el último trabajo del Premio Nobel, es uno de los personajes más radiantes que Modiano ha creado en su larga trayectoria. Como Proust, Modiano consagra su obra a la memoria, a la recuperación del tiempo perdido, al intento de rescatarlo de un ayer que se escapa y es necesario rescatar.
Autor: Patrick Modiano
Editorial: Anagrama
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