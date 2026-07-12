Doce libros para disfrutar en vacaciones de verano: grandes clásicos y nuevos descubrimientos

Con Despedidas, Julian Barnes , una de las figuras centrales de la literatura contemporánea en lengua inglesa, confirma que será el último libro de su exitosa carrera. En el reflexiona con prosa brillante y elegante sobre el amor, la muerte y la memoria. Despedida es un libro muy suyo, muy cercano a todo lo que ha venido escribiendo. Una mezcla de ensayo, memorias y relato donde reflexiona sobre los misterios del amor y el sexo . Aborda de forma aleccionadora esos temas que aparecen cuando va llegando el final de una vida Barnes tiene siempre una mirada interesante y personal sobre los temas que analiza y una inteligencia brillante para exponerlos de manera que resulten atractivos.

Autor: Julian Barnes

Editorial: Anagrama