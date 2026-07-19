Diario de la guerra en el corazón de Europa

El 17 de marzo de 2022, con el inicio de la guerra en Ucrania, Fernando Castillo empezó a publicar en la revista digital Fronterad su ‘Diario de una guerra en Europa’, como un observador civil de lo militar, en la idea de que la guerra iba a durar unas pocas semanas. Cabría preguntarse qué sentido y qué utilidad tiene publicar un diario de los acontecimientos de una guerra que se desarrolla a miles de kilómetros del que lo escribe. La tiene. Los diarios de Fernando Castillo sobre la cruda guerra ucraniana nos permiten comprobar cómo se sangra y se muere en el siglo XXI. Castillo es un excelente conocedor de la historia de Europa en el siglo XX, con especial experiencia sobre la historia y la cultura del viejo continente. Conoce el riesgo que supone un conflicto bélico en Centroeuropa y más si la mecha la enciende un tipo como Putin. Los diarios de Castillo no son solo un recuento de avances y retrocesos de los avatares de la guerra. Son un conjunto de reflexiones e impresiones de un testigo de la que ha sido la primera guerra europea del siglo XXI. Pero el Diario es más que eso pues al llevar la firma y la comprensión de Fernando Castillo, un gran conocedor de la historia europea reciente y de sus guerras, supone también un elemento de agitación de conciencias, de esas que, al parecer, no se dan cuenta de la gravísima situación que supone la existencia de una guerra en el corazón de Europa y en momentos de grave crisis social. Trata también de alzar la mirada para intentar ver más allá de lo que ocurre en los campos de batalla, descifrando el interés de Putín en hacer de Rusia una potencia regeneradora que impone a Europa sus criterios en el orden moral, social o cultural, de ordenar Europa de acuerdo con los criterios de Rusia. Naturalmente -lo explica el propio Fernando Castillo- lo que prima en el diario es la terrible guerra, pero también cuenta con anotaciones de tipo personal , con apartados que a veces rozan el diario íntimo, lo que da lugar a una combinación de géneros que sirve para aligerar el tono ensayístico y periodístico del texto.

La duración de la guerra, que en principio se creía corta, ha supuesto el ir cambiando de formato con el tiempo. Así durante el primer año de guerra las anotaciones eras diarias o casi, recogiendo el día a día de la guerra, eran textos acuciantes e inmediatos, pero luego el estancamiento de las operaciones bélicas, dio paso a las anotaciones semanales, mas reposadas y con una perspectiva diferente.

El Diario se cierra en octubre de 2025, la guerra en cambio parece alargarse durante años. Ahora la actividad en los frentes es menor, pero se mantiene el reguero de muertos y heridos, especialmente ucranianos. «Todos ellos son víctimas de la agresión rusa a un país independiente que forma parte de Europa y con el que Europa duda si debe o no proteger e integrar. Un titubeo que beneficia a Rusia, como le beneficia también el abandonismo por parte de EE.UU».

Las primeras entregas del diario son de incredulidad y conmoción ante el anuncio del inicio de la invasión de Ucrania por las tropas rusas. La primera impresión es que se trataría de una operación rápida, limitada y quirúrgica, como en Crimea, pero el temor de una extensión del conflicto también aparece y eso suena peor.

Habla del inicio del éxodo de la población civil que luego, con los meses siguientes irá tomando proporciones dramáticas con miles de ucranianos huyendo del país. Recuerda Castillo que desde Stalin, Rusia temía la pérdida de Ucrania, conscientes e que paradójicamente y frente a Moscú, encarna la esencia y el alma de lo ruso. Ahora y pese a su independencia, Moscú nega a Ucrania su derecho a existir fuera de la órbita de Moscú.

En las siguientes entradas Castillo alaba la firmeza mostrada por el presidente ucraniano Volodímir Zelenski ante el ataque ruso y los difíciles momentos que viven sus conciudadanos. Recalca como este hombre «amigo y cómplice de Donald Trump en el espionaje a Joe Biden», está ahora mostrando una gran resolución y con mensajes que resultan efectivos para animar a la población y levantar la moral

A los quince días de guerra el Diario señala que la cifra de refugiados ucranianos de casi tres millones. La mayoría niños. La acogida de Europa está siendo ejemplar. La situación en todo caso es dramática pues la guerra no parece tener límites. Hay una coincidencia de opiniones en que Ucrania no está ganando la guerra, pero Rusia la está perdiendo.

Hay otra conclusión: esta es la guerra de los drones; el 85 por ciento de los objetivos son alcanzados por estas nuevas armas. Una realidad que ha transformado el campo de batalla y los medios a emplear. Ahora los vehículos y las carreteras están protegidos por unas redes que impiden o limitan los ataques de los drones Y es que los drones se han convertido en la primera arma multiusos que permite su empleo estratégico y táctico. Los drones se usan para lanzar bombas sobre un objetivo, para alcanzar objetivos vitales, para ser lanzados como misiles sobre ciudades o como medio de observación para ayudar a la artillería o el campo de batalla. Es la nueva gran arma de guerra.

Tres años y siete meses después de iniciado Fernando Castillo decide poner fin a su diario. Es 12 de septiembre de 2025. Lo había empezado el 22 de febrero de 2022, veintidós días después de la muerte de su madre, convencido de que se trataba de un acontecimiento extraordinario que merecía la atención de quién tuviera interés. El Diario queda como un asunto abierto, inacabado pues la vida y la guerra en Ucrania siguen. Excelente trabajo

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Las ilustraciones de Damián Flores muestran con realismo brutal la soledad de las guerras, la nada que deja a su paso, la crueldad devastadora de las armas.