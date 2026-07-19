Juan Benet, poeta exiguo

Alguna vez confesó Juan Benet (Madrid, 1927–1993), que moriría leyendo a Faulkner. Fue tanta la influencia del Nobel norteamericano desde que lo descubriera a los 17 años que pareciera que en todos los aspectos quiso acercarse a su maestro. En la obra novelística no hay la menor duda de esa influencia (de él adoptó el tiempo no lineal, caótico, la fatalidad, la técnica de volver una y otra vez sobre los hechos antes de llegar a ellos y, por supuesto, la creación de un territorio mítico que en el norteamericano es el Condado de Yoknapatawpha y en el madrileño es Región).

En cuanto a la poesía, también siguió sus pasos. Como tan claramente señala Manuel Neila en el prólogo de ‘La elegancia del desánimo’, libro en el que se recoge la obra poética de Juan Benet, en una entrevista que la revista The Paris Review publicó en 1956, William Faulkner afirmaba «yo soy un poeta fallido. Tal vez todo novelista quiere escribir poesía primero, descubre que no puede y a continuación intenta el cuento, que es el género más exigente después de la poesía. Y, al fracasar también en el cuento, y solo entonces, se pone a escribir novelas». Sería Faulkner, como señala Neila, un «poeta de la renuncia», y también lo es así Juan Benet, quien en su vida solo publicó media docena de poemas. El resto, hasta completar el volumen del que hablamos, un total de treinta y tres poemas, se encontraron en carpetas que el propio escritor dejó preparadas, estando el primero fechado en 1944 (tenía entonces 17 años) y el último en 1992, un año antes de su fallecimiento. Como decimos, excepto seis, todos estos poemas han permanecido inéditos hasta ahora, agrupados bajo el título, extraído de uno de los poemas, de ‘La elegancia del desánimo’. Manuel Neila, a quien corresponde la edición de la obra, ha agrupado los poemas en tres secciones: ‘Primeros poemas’ (1944), ‘Poemas de juventud’ (1947-1972) y ‘Poemas de madurez’ (1978-1992).

Una obra poética que se extiende a lo largo de casi medio siglo (cuarenta y ocho para ser exactos) y que solo produce treinta y tres poemas no puede, de ningún modo, alcanzar una mínima homogeneidad. Ya resulta difícil, incluso, llamarlo «obra poética» como tal, pues es evidente que el autor no trabajó seriamente el género, no al menos con la misma profundidad que la novela o el ensayo, donde también destacó brillantemente. De hecho, la poesía de Benet tiene un carácter, un alma y hasta diríamos que un cuerpo «cuasi narrativo». No muestra mucho aprecio por la rima, ni por el ritmo, ni por los patrones métricos… Benet lo supedita todo a la expresión, a «lo que quiere decir», y aunque a veces aparece un endecasílabo afortunado como el «oh, más blando es el miedo que la muerte», aunque algo forzado por el «oh» inicial, (página 51) , o el alejandrino «envuelto en el amor como en un color tranquilo» (página 53), la tendencia es hacia lo narrativo, como el poema ‘Una parada en Arcadia o el ruiseñor y la Renfe’, que perfectamente podría pasar por un cuento breve (página 64).

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Pero, con todo, estos poemas tienen un valor, si quieren, filológico. Ayudan a comprender los caminos literarios de Benet, su irrenunciable vocación de estilo (la exigencia de la poesía aplicada a la prosa), su existencialismo y su profundidad filosófica. A través de estos poemas se sabe más, se entiende más, la inmensidad de su obra narrativa.