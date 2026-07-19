Al rescate de una madre

Defiende el editor Enrique Murillo, autor de unas brillantes memorias sobre el mundo de la edición en España -‘Personaje secundario’ (Trama editorial)- que lo que distingue a un buen escritor es su capacidad de narrar historias, y no la de adornarlas.

Es el caso de la guionista y directora de producción Isolda Patrón-Costas (Barcelona, 1974), que se ha hecho con la última edición del Premio de Novela Ateneo-Ciudad de Valladolid con ‘La vergüenza es azul’, publicada por la editorial palentina Menoscuarto, una demostración de lo que es una buena historia bien narrada.

En esta, su segunda novela, la escritora barcelonesa sitúa la acción en la ciudad de Granada, para emplazar a Clara, la protagonista, una mujer de 45 años que reside en San Francisco y viaja a la tierra de su infancia para visitar a Adela, su madre, y a su hermana pequeña Martina.

A partir de ahí, la acción se desdobla en el tiempo de forma muy acertada, para presentarnos a la Clara de 15 años que va descubriendo su nueva etapa en la ciudad de la Alhambra, en ese despertar a la vida que es la adolescencia; y la Clara actual, al tiempo que se va desplegando, con mucha inteligencia y tempo, el conflicto con su laberíntica, controladora e insatisfecha madre.

Tiene ‘La vergüenza es azul’ pinceladas de gran veracidad, que sumergen al lector en la trama de inmediato, gracias a las buenas dotes narrativas de esta escritora, que junto al trío de las dos hermanas y la madre, desde el principio nos presentará al enigmático personaje de Shirati, una inglesa, líder de una secta internacional, que tiene en la madre de Clara a una de sus más acérrimas seguidoras.

Ya sea la Clara adolescente que descubre la magia de Granada y los primeros atisbos del amor o la mujer madura que debe enfrentarse, de nuevo, a la madre, toda la novela rezuma veracidad y pulso narrativo.

Aborda esta premiada obra la historia universal de amor y desamor con los progenitores, que además tiene como telón de fondo esa secta de inspiración india que irá adueñándose de la novela y de sus protagonistas, con un acertadísimo clímax en las páginas finales.

‘La vergüenza es azul’, escrita con mucha ‘claridad’ -a juego con el nombre de su protagonista principal- es una acertada aproximación a la relación materno filial, y las múltiples aristas de algo eterno: el difícil equilibrio entre el amor a la familia, y la necesidad de los hijos de independizarse para marcar el camino y alcanzar una identidad diferenciada. En este caso, por partida doble, pues Clara deberá marcar terreno no sólo con su madre posesiva, también con la secta en la que le ha introducido, de esas que tanto abundaron durante el movimiento hippy y que dejaron su huella en la música pop.

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La sensación final es que, por encima de todos los conflictos y meandros de la historia, en la que se aprecia la mirada cinematográfica de Isolda Patrón-Costas, si algo impera en estas páginas es el amor de una hija por su madre, pese a todas las imperfecciones de ambas. Un libro, en suma, bien construido, bien narrado, cuyo ritmo no decae nunca y de hondura psicológica. Más que completo.