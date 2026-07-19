Stanislaw Lem, un genio con muchos rostros

Cuando Impedimenta publicó ‘Máscara’ en 2013, un conjunto de cuentos entonces inéditos en nuestro país, la acogida fue la debida a los grandes acontecimientos literarios. Y no era para menos, estos trece relatos del gran maestro europeo de la ciencia ficción no habían sido nunca traducidos al español, quizá porque en la misma Polonia, la tierra natal del escritor, tampoco habían sido recogidos durante décadas en ninguna de las muchas antologías dedicadas al autor de ‘Solaris’. ¿Es que se trataba de obras menores? ¿Quizá ese olvido y desdén estaban justificados? De ningún modo, estas historias merecían un destino mejor del que hasta ese momento habían disfrutado. Ahora, cuando la editorial catalana ha decidido incorporar este libro a la colección Los Aerolitos, merece la pena recordar qué nos habíamos perdido durante tantos años.

‘Máscara’ nos adentraba entonces en un Lem desconocido en español, pero gracias a la traducción de Joanna Orzechowska pudimos confirmar que nos quedaban por descubrir nuevas muestras de genio de quien creíamos saber todo o casi todo. El más antiguo de los relatos está fechado en 1957, mientras que el más reciente fue publicado en 1996, apenas diez años antes de la muerte de Stanislaw Lem. En el libro, los cuentos aparecen ordenados de manera cronológica, decisión muy acertada por parte de sus editores. Hoy, pasada la novedad y la sorpresa, se puede afirmar que al abrir este libro nos encontramos ante una de las mejores puertas de entrada a la inmensa obra del creador de ‘Vacío perfecto’, porque aquí están casi todos los Lem que hubo, y siempre en su mejor versión.

La variedad es la norma en ‘Máscara’. Así,‘La rata en el laberinto’, el primero de los cuentos, es una alucinada fantasía muy de su tiempo, finales de los 50. Y se puede decir que ya se trata de un relato de mucho mérito. ‘La invasión de Aldebarán’, aún de un Lem joven, nos da una divertida parodia de las historias de alienígenas. Pero por algún motivo ‘Máscara’ da nombre a esta recopilación. Las 52 páginas de ese relato forman la pieza más compleja y profunda del conjunto, siendo una parábola filosófica muy del gusto de su autor, y quizá una de las facetas más valoradas por sus lectores -que se trate de la historia de una inteligencia artificial que quiere escapar de su destino y seguir solo su libre albedrío explica por qué siempre se ha clasificado a Lem de visionario-.

«Y quién era yo? Dado que los pensamientos se sucedían en mi cabeza con fluidez, comprendí en un segundo la peculiar disonancia que existía entre mi estado y el de tan distinguidos personajes. Todos ellos, a diferencia de mí, poseían una historia, una familia, condecoraciones y títulos nobiliarios de todo tipo -gracias a las intrigas y a los trapicheos-, un abolengo que ostentaban henchidos de un orgullo rancio y despreciable. Cada uno arrastraba una historia tras de sí, como un carro en el desierto levanta una nube de polvo que le sigue de cerca. Yo, en cambio, procedía de un lugar tan lejano que mi historia se convertía en realidad en muchas otras, innumerables testimonios necesarios para hacer el relato de mi vida comprensible a quienes me rodeaban mediante una traducción lenta y paulatina a las costumbres locales, a aquella lengua extranjera que tan familiar me era ya». Este fragmento de ‘Máscara’ puede que exprese bien la razón por la que los lectores entusiasmados por ‘Solaris’ deben dejarse caer por estas páginas.

También merece una atención especial ‘El martillo’, una entretenida y deliciosa aventura espacial bañada de ironía. Este cuento se suma a la larga serie de esos viajes por las estrellas que tantas veces nos ha regalado Stanislaw Lem, pero que aquí tiene cierto aire a lo Bradbury y un claro eco de Arthur C. Clarke, con un ordenador con ideas propias como protagonista.

Lem no se convirtió en un referente ineludible de la mejor ciencia ficción por casualidad. Y no se le ha elevado a la condición de maestro de la literatura universal solo por su capacidad para imaginar mundos futuros. Stanislaw Lem es un escritor valiente, un humanista sin fisuras que supo anticipar muchas de las preguntas que la humanidad debe plantearse hoy, como la posibilidad de que debamos aceptar inteligencias y existencias distintas a las nuestras, y que quiso afrontar muchos temas espinosos y áridos, que además supo hacerlo de una manera magnética que invita a sus lectores a perderse en esas preguntas y buscar sus propias respuestas.

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Este libro sirve como otra prueba más de todos los elogios que sus lectores solemos regalarle a Stanislaw Lem, un autor de muchos rostros y distintas voces, de las que esta antología es una buena muestra. «Lem no es un genio del género, sino un genio a secas»; eso se escribió en este mismo suplemento en 2013 a propósito de la primera publicación de ‘Máscara’. Sigue siendo tan cierto hoy como entonces.