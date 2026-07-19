La voz de la mujer irlandesa

Lorca proclamó aquello de «canta a tu aldea y serás universal» y algo de esto pasa con los relatos de Mary Beckett. La autora irlandesa consigue con su prosa sencilla pero cargada de sentimentalidad y traumas trasladarnos la difícil vida de las mujeres de este país, en los años del conflicto. Lo manifiesta desde aquello que se dio en llamar la intrahistoria, desde el mismo confín de la tierra sufrida que las sostuvo, para que ldescubramos la misma herida de cualquier guerra (podría haberse escrito en la posguerra española). Desde una casa de un barrio obrero en Belfast o Dublín, o una casita de campo a las afueras de cualquiera de estos dos hemisferios en una misma isla; Irlanda, las mujeres de Beckett muestran sus cicatrices tal y cómo son, como quedaron y dejan abierta la puerta incierta al cómo sanarán.

Beckett, considerada uno de los hallazgos más sobresalientes de la literatura en inglés del último siglo, tiene la enorme capacidad de reflejar en esta entrega editorial un tiempo y una atmósfera caldeada. Hay alcoholismo, hay maltrato, hay miseria, hay peleas por la herencia, hay banderas inflamables, hay una búsqueda de la felicidad casi nunca conseguida que se cuelan por las rendijas de su prosa y te golpea. Sus pequeñas narraciones te interpelan porque no contienen nada de artificiosidad y simplemente tratan de ser un retrato fidedigno de un tiempo y de unas personas que fueron sacudidas por los problemas de su tiempo, desde la misma cocina del asunto.

Pero no es solo la manera de bajar al barro sus personajes, en lugares alejados de los grandes focos de la historia, sino la extraordinaria mirada hacia la mujer lo que convierte a este libro en imprescindible. Nunca una caricia tan cálida hacia unas protagonistas que son zaheridas, zarandeadas, vituperadas y enajenadas de su destino. Nunca una mirada tan reconocedora de las auténticas sufridoras de un conflicto religioso-político que como siempre ocurre en las guerras heteropatriarcales se olvidó de escucharlas. Aquí tienen a todas ellas en su faceta de madres sufridoras, abuelas protectoras, amantes dejadas, esposas viudas...

El catálogo de relatos elegido es realmente exacto y digerible por su cortedad. No se invoca la lágrima fácil, o el patetismo, en ninguna de ellas, pero queda en el lector el ejercicio de pensar en ellas como hasta ahora nunca se había pensado, desde muy dentro de sus conciencias, de sus dolores. Y quizá aquí cabe también, de nuevo, la referencia a Lorca, porque todas ellas son lorquianas. Puras y sin remedio.

En el año del centenario de su nacimiento, Errata Naturae ha rescatado la obra de Beckett para destacar una biografía a la que también atraviesa la feminidad pues dejó de escribir durante años, precisamente, por su condición de madre. Se nota igualmente que su manejo del relato y la agilidad del mismo provienen de su antiguo trabajo desarrollado como guionista radiofónica, se advierte en la facilidad con la que escribe generando imágenes y mezclando con ellas un lenguaje sensible que apela a la sentimentalidad.

En ‘El maestro y las bombas’, por ejemplo, se perfila un retrato de lo profundo que llegó a ser el conflicto de Irlanda del Norte a finales de los años 50, en el que hasta un profesor se ve inmiscuido en el conflicto después de encontrarse explosivos en un colegio. Y en este acontecimiento asoma la familiaridad que a finales del siglo pasado tuvieron este tipo de noticias con otros conflictos similares europeos como el de la sociedad vasca, por poner un ejemplo que nos resulta cercano.

Por otro lado, también puede partir de hechos no tan noticiosos y resultar tan emocionante como en ‘La excursión’, uno de sus primeros relatos premiados, en el que parte de un hecho sencillo para mostrar de nuevo la voz ahogada de las mujeres en una sociedad machista en la que un marido le niega a su esposa la posibilidad de acudir a uno de sus pocos caprichos anuales; una excursión.

En otro de ellos como ‘Banderas y emblemas’ vuelve a referirse a otro hecho histórico como la Ley de Banderas y Emblemas que protegía a la de la Union Jack frente a la tricolor irlandesa. No se fija en este caso en los héroes de la bandera perseguida sino en el coste que estos hechos tuvieron en el seno de las familias, divididas por su apoyo a uno u otro bando.

También aparece en ‘Ruth’ el coste de marginación que sufrían algunas mujeres con embarazos fuera del matrimonio y el peso de la moral puritana en sus entornos, algo que inevitablemente también es achacable a las sociedades muy religiosas como la católica.

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Pero es quizá en el relato que da nombre al libro, ‘Una mujer de Belfast’ donde se condensen mejor las cualidades narrativas y la auténtica intención de Mary Beckett de redimir a las mujeres de las dos irlandas. En él, la protagonista Mary Harrison, católica, solo trata de vivir en paz en su hogar, en un barrio de mayoría protestante y en el que recibe la amenaza de que tiene que marcharse. Este hecho intestino supone su viaje a los recuerdos de una vida de éxodos obligados por su pertenencia a un grupo social, además de situarle en el dilema interior de ceder al miedo o enfrentarse a las consecuencias.