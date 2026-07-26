Alexander Pushkin: un exilio en el Cáucaso

A comienzos del siglo XVIII, imaginemos una enorme lámpara de araña con cristal de roca que cuelga del techo, nos hallamos en un palacio de Moscú. Allí contemplamos cómo el zar Pedro I el Grande recibe un excéntrico regalo diplomático traído desde el Imperio Otomano, un príncipe etíope. El zar decide tomarlo como ahijado y este recibirá el nombre de Abram Petrovich Gannibal. A finales de ese mismo siglo nacerá el bisnieto de este príncipe, que se llamará Alexander Pushkin (Moscú, 1799 - San Petersburgo, 1837), y terminará siendo el padre de la literatura rusa moderna. En 1952, siendo profesor en la Universidad de Harvard, Vladimir Nabokov impartió un curso monográfico sobre Pushkin, una muestra de su consagración en el mundo como cima de la literatura rusa.

El prisionero y la frontera del Cáucaso

«(...) frente a él las escarpadas / montañas donde moran los campesinos. / Es un nido de tribus de asaltantes», es un fragmento del poema narrativo de Alexander Pushkin escrito en 1821 con el título evocador ‘El prisionero del Cáucaso’. El protagonista es un joven que huye hastiado de la sociedad de su época en la Rusia zarista, busca como refugio algún lugar en Circasia, en la región caucásica entre el Mar Negro y el Mar Caspio: «En el silencio vagan las palabras / y la luna navega entre la niebla. / (...) Grita el bandido: Aquí tienen a un ruso». Esta historia de Pushkin, que publica la editorial Acantilado, es de carácter fronterizo, el protagonista es capturado por aldeanos circasianos, los mayores rivales de los cosacos. Una joven de la aldea le lleva en secreto vino, leche de yegua, y miel de abeja. Entre ellos hay «un diálogo de señas y miradas. / Ella canta para él sones serranos / o los que hablan de Georgia la feliz». Sin embargo, él no se siente capaz de corresponder a la candidez amorosa de la joven aldeana. Él ya había vivido en otra etapa de su vida las emociones más intensas y sentía que no regresarían jamás. De lo que se enamora es de la vida sencilla de los aldeanos, observa su cultura, y cómo estos llevan un arco de Kubán -una región histórica del Cáucaso- y las flechas en un carcaj. La ‘Danza árabe’ de Chaikovski resuena en esta historia, muchos de los habitantes de esta región son musulmanes.

Este poema narrativo de Alexander Pushkin es lo que llaman literatura desde la cicatriz, escribió ‘El prisionero del Cáucaso’ cuando el zar Alejandro I, el que años antes derrotó a Napoleón, le desterró al sur de Rusia por su talante subversivo. Este talante debió transmitirlo a su amigo Gógol, quien escribió la obra de teatro ‘El inspector’ donde criticaba la burocracia zarista y tuvo que exiliarse al extranjero durante algún tiempo. El Cáucaso, en el imaginario ruso de aquella época, suponía lo que en los Estados Unidos del siglo XIX supuso el Far West. A lo largo del poema, Pushkin anticipa sin saberlo su propio futuro, cuando escribe que «cautivo de un honor que era implacable» ve el encuentro con la bala que le mataría. Pushkin, como buen escritor del romanticismo, fallecerá en un duelo por una cuestión de honor.

En la segunda parte del poema, la joven aldeana cuenta que su familia quiere venderla a cambio de oro, pero ella siente hacia el prisionero: «una fuerza inexplicable, oscura, a ti me lleva sin remedio». Entonces, él le pide que le olvide: «que tu amor no lo merezco ni tu viva ansia». Y continúa justificando su rechazo: «¿No ve sin mí las huellas de un amor / frustrado, de una fiera tempestad / del alma?».

Una libertad de sabor agridulce

Lejos de Moscú y San Petersburgo, ciudades donde se puede imaginar a la oficialidad de los húsares del zar vestidos con pellizas bordadas con charreteras y ribetes dorados, en la frontera del Cáucaso, sin embargo, cabalgaban entre la niebla, donde se ocultaban las cumbres de la cordillera y se adivinaban los bosques, mientras avanzaban envueltos en capotes de lana. Y es allí, a orillas del río Kubán, en la frontera, entre las ramas de los árboles, se dibujaban como espectros en las nubes bajas los cosacos con sus bayonetas. Así fue cómo volvió a su país el protagonista de ‘El prisionero del Cáucaso’, tras huir de esa aldea circasiana, cuando la joven cubierta por un velo y movida por el amor a este personaje cautivo, le libera y le entrega una daga damasquina: «¡Date prisa! Aprovecha que es de noche». Y tras la primera lágrima: «Eres libre -le dice la muchacha- / huye (...)». Una ráfaga de viento levanta el velo, y él le propone huir juntos, pero ella le dice que no, y acepta resignada que fue feliz, pero que la felicidad había terminado, es decir, que implícitamente nos transmite que no es un sentimiento eterno, sino fugaz, y que busque a la otra mujer que ama. Cuando él cruza el río y mira la otra orilla, ella ya no está.

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Minutos antes, ambos se habían acercado a la corriente del río tomados de la mano. Después, él se agarraba a las rocas para salir del agua, entonces escuchó el chapoteo y el último gemido de la chica antes de desaparecer para siempre. La relación entre ambos en aquella aldea remota solo existirá ya en la memoria. Podríamos decir que el romanticismo sin su toque de tragedia no funciona. Lo de fueron felices y comieron perdices solo sirve en los cuentos para niños. El conflicto literario, en ocasiones, no se resuelve de la manera en que se resuelve una operación matemática, simplemente pasa, y lo que queda después es una huella dentro del protagonista, que ahora tiene que volver a su país. El prisionero ha recuperado su libertad, pero con un sabor agridulce.