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Diario de lecturas

Las aventuras de Ulises se van de veraneo a las playas

La nueva superproducción de Christopher Nolan despierta un inesperado interés por la obra crítica de Manny Farber y devuelve las aventuras de Ulises a las listas de libros más vendidos

Un fotograma de ‘La odisea’, de Christopher Nolan.

Un fotograma de ‘La odisea’, de Christopher Nolan. / UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL

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José Luis G. Gómez

José Luis G. Gómez

No importa que tenga decenas y decenas de libros por leer, la mayoría acumulando polvo y olvido a mi alrededor. Resulta que tras leer una crítica de ‘La Odisea’, la recién estrenada y muy publicitada superproducciòn de Christopher Nolan, ese cineasta con ínfulas de oscuro intelectual pero maneras de Cecil B DeMille -ya quisiera él poder crear algo tan gigantesco como ‘Los diez mandamientos’-, me asalta la necesidad de conseguir un ejemplar de ‘Arte Termita contra Arte Elefante Blanco. Y otros escritos sobre cine’ (Anagrama, 1974), una obra de referencia del crítico y pintor Manny Farber que era bien mencionada en la reseña sobre el tostón de espada y sandalias que parece estar arrasando en la taquilla mundial.

Se puede decir que este renacido interés que siento por Farber se lo debo de algún modo a Nolan, pero en realidad ese mérito se lo apunto a Jordi Batlle, que fue quien escribió sobre la película en ‘La Vanguardia’ y quien sacó a colación a Farber, de forma acertada y además muy afortunada para mí. Por cierto, a Batlle la película le gustó lo justo: le dio tres estrellas de cinco y echó de menos emoción en las casi tres horas de ruido y batallas.

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Hay que reconocer que adaptar a Homero no es tarea fácil, pero creo que nadie se lo había pedido a Christopher Nolan, salvo quizá su propio ego. Supongo que este largometraje llevará este verano muchos ejemplares de las aventuras de Ulises a playas y piscinas, lo que como efecto secundario me parece que no está mal -miro la lista de ventas y confirmo mi suposición porque un par de traducciones se han colado entre los libros más vendidos; esto sí se lo apuntamos como mérito a Nolan-.

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