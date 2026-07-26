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Novela gráfica

La casa llena de abismos

Reservoir Books recupera en una edición especial la novela gráfica en la que Alison Bechdel reconstruye su infancia, su identidad sexual y la compleja relación con su padre

Dos viñetas de ‘Fun Home. Una familia tragicómica’.

Dos viñetas de ‘Fun Home. Una familia tragicómica’. / L.O.

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Ana I. Montañez

Ana I. Montañez

Hace 20 años, la ilustradora norteamericana Alison Bechdel lanzaba al mundo su obra magistral ‘Fun Home. Una familia tragicómica’, una novela gráfica en la que se enfrenta a sus memorias de infancia y posterior descubrimiento sexual para reconciliarse con el recuerdo de su padre,cuya obsesión por la perfección, las flores y la decoración oculta una dolorosa insatisfacción vital que le convierte en un marido y progenitor gélido y esquivo. Son esas viñetas también una especie de catarsis que alivian la culpabilidad por la muerte de su padre- un suicidio según sus sospechas- de la que la autora no puede desprenderse.

La editorial Reservoir Books recupera ahora esta obra en una edición especial -tapa dura y cantos de un vivo color naranja- para conmemorar el aniversario de esta historia que Alison dedica a su madre y a sus hermanos, Christian y John, a los que agradece especialmente que no impidieran la publicación de la novela, pese a que implicase remover los cimientos de una vida familiar compleja, llena de buena música, de teatro y de literatura, pero ahuecada por unos abismos infinitos.

Una infancia entre la muerte y el desapego

Gran parte de esta historia autobiográfica sucede en una casa del siglo XIX que sus padres compran cuando regresan de Europa para hacerse cargo del negocio familiar, una funeraria. Por ello, la muerte pasa a formar parte de la cotidianidad de Alison, que se acostumbra a ver cuerpos sin vida a una edad muy temprana y a convertir la tristeza ajena en parte de su rutina.

Una de las viñetas de ‘Fun Home. Una familia tragicómica’.

Una de las viñetas de ‘Fun Home. Una familia tragicómica’. / L.O.

En ese universo, su padre es profesor de inglés, tanatopractor y restaurador empedernido de su hogar. Sus hijos deben ayudar a limpiar la plata, quitar el polvo de las florituras de los muebles de madera, hacer la colada y arreglar el lustroso jardín. Entre tanto, la madre de Alison, Helen, actriz de profesión, lucha contra el hastío de un matrimonio sin pasión enterrado en una casa enorme, llenada de antigüedades de subasta que considera más un «museo» que un refugio. Entre sus paredes, Alison crece anhelando atención y pequeñas muestras de cariño tan corrientes como un beso de buenas noches, aunque nunca o rara vez llegan a producirse.

El secreto compartido entre padre e hija

Esa sensación de desapego, en especial con su padre, de alguna forma consigue diluirse cuando, en su etapa universitaria, comparte por carta con su familia que es lesbiana. Es ahí cuando siente que, por primera vez, consigue conectar con su padre, que le reconoce sin llegar a mencionarlo explícitamente que él también es homosexual. «Era inusual, y estábamos unidos. pero no lo suficiente», confesaba la autora.

En los intensos cruces epistolares entre padre e hija, su progenitor lamenta en cierta medida haber nacido en la etapa equivocada de la historia, los años treinta, para poder vivir su sexualidad con libertad y confiesa cierta envidia por las posibilidades de su hija. «La vergüenza sexual es en sí misma una especie de muerte»..

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Es sobre ese secreto a voces sobre el que se construye un ecosistema de amargura y exasperación que apenas deja hueco para nada más, salvo por detalles que lo suponían todo, como el libro con el que Alison se adentró en su propia sexualidad y que su padre puso en sus manos.

Fun Home. Una familia tragicómica

  • Alison Bechdel
  • Traducción: Rocío de la Maya
  • Editorial: Reservoir Books
  • Precio: 23,65 €
  • 248 páginas

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