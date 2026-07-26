Reportaje
Fry revisa La Odisea para acercarla a los tiempos modernos
El actor y escritor Stephen Fry nos invita en ‘Odisea’ a recorrer los pasajes de la obra de Homero en un lenguaje en prosa actual y no falto de su característico humor, para conocer qué fue de los héroes que salieron victoriosos de Troya y acompañar a Odiseo en su largo periplo de diez años hasta encontrar de nuevo el hogar en Ítaca
Desde hace casi tres mil años la Odisea ha navegado a través de los tiempos y la historia sin perder un ápice de protagonismo. Los cantos que relatan la larga y complicada travesía de Odiseo o Ulises para volver a casa tras salir vencedor de la cruenta guerra de Troya se han mantenido como una de las obras cumbres de la literatura universal, inspirando a otros, generando estudios y ensayos, ocupando otras disciplinas artísticas, como lo ha hecho el cineasta Christopher Nolan con su esperada versión cinematográfica de La Odisea, en una película plagada de grandes estrellas.
Un clásico contado con humor
Para acercarse a esta histórica épica en términos más actuales, el lector puede ahora optar también, gracias a la editorial Anagrama, por leer ‘Odisea’, del actor y escritor británico Stephen Fry. Y hacerlo es una garantía, pues no es la primera vez que el reconocido actor se adentra en los clásicos griegos. Lo hizo en ‘Mythos’, donde nos contó los mitos griegos, lo hizo con ‘Héroes’ y también con ‘Troya’ y tenía que hacerlo con las aventuras de Odiseo. Y afronta la tarea como él sabe hacerlo, con un lenguaje adaptado a estos tiempos, con el mismo toque de humor que podemos encontrar en los personajes a los que ha dado vida como intérprete.
De su mano nos encontramos a los dioses observando la imagen tras la batalla. Troya ha caído, sus habitantes más insignes están cruelmente muertos o convertidos en esclavos y prisioneros de guerra. Hay sangre, dolor y para los griegos la euforia de la victoria. La bella Helena vuelve a Esparta. Menelao ha ganado. También Agamenón, aunque no sabe que el destino que le aguarda en casa no es el que sueña.
Y en cada capítulo, Fry nos acerca a esos cantos y esos personajes pero con su particular prosa, a hombres y dioses, unos y otros envueltos en juegos de poder y envidias, unas circunstancias que harán que Odiseo sufra un largo periplo de diez años hasta regresar a Ítaca junto a Penélope y Telémaco, esa Ítaca después convertida en metáfora de encontrar el camino de vuelta a uno mismo y al hogar.
Nos habla también de Eneas, un importante personaje para entender después el nacimiento de Roma. Logra huir de Troya y de él nacerá la historia que narró Virgilio y que lo convirtió en pieza angular del gran imperio que fue el pueblo romano.
El largo regreso de Odiseo a Ítaca
Y de Ulises y sus naufragios, de su enfrentamiento con el cíclope hijo de Poseidón con el que acabará con astucia. Y de sus escarceos amorosos con Circe y Calipso, porque, como bien apunta Fry, el héroe griego tenía un particular sentido de la fidelidad amorosa. Dedica también espacio a Orestes y su primo Pilades, embarcados en la búsqueda de la venganza por la muerte de Agamenón a manos de Clitemnestra, pero claro es difícil juzgarla porque fue él quien mandó sacrificar a la hija de ambos, Ifigenia, para asegurar una buena travesía hasta Troya. Clitemnestra y Egisto encontrarán la muerte y Orestes tendrá también que cumplir con su destino para encontrar la paz tras esa sangrienta venganza.
Telémaco también tiene su propia misión, el hijo de Odiseo quiere saber si su padre ha muerto y quiere recuperar el lugar que le corresponde en su reino, en el que su madre trata de contener a los demasiados pretendientes que acechan ese trono. Y buscará respuestas en Esparta, donde se encuentra con Menelao y Helena.
Y mientras Odiseo sigue buscando el camino a casa, sin desfallecer pese a los años y los impedimentos que no deja de encontrar. Y lo hará, porque después de dos décadas nuestro héroe merece su final feliz, que llega acompañado de un gran baño de sangre, no fuesen a creer los pretendientes que se podían ir tan felices. Lo que vendrá después ya será otra historia que no narra Homero -el escritor o los escritores, quién sabe, que dejaron para la posteridad esta obra de arte que es La Odisea-.
Es muy interesante la parte final de este libro de Fry, en la que nos recuerda la influencia que la obra ha tenido a lo largo de los tiempos en poemas, óperas, la cultura popular... y el diccionario que acompaña para conocer quién es quién en esa larga lista de dioses griegos. Una obra que merece ser leída para recordar la original o para tener un primer acercamiento a las aventuras de Odiseo.
Odisea
- Stephen Fry
- Traducción: Rubén Martín Giráldez
- Editorial: Anagrama
- Precio: 24,90 €
- 416 páginas
La Odisea de Milo Manara
A sus 80 años, Milo Manara sigue siendo uno de los mejores autores de cómic del mundo. Su último trabajo ‘Odisea’, su versión magistral del gran clásico de Homero, editada por Lumen que la ha hecho coincidir con la esperada superproducción cinematográfica dirigida por Christopher Nolan.
La Odisea en la deslumbrante versión de Milo Manara , tiene, como no, el sello original del gran dibujante italiano pues la historia está aquí narrada por el hijo de Ulises, Telémaco.
De esta manera, el gran maestro del cómic europeo reimagina el poema inmortal de Homero desde una perspectiva inédita y profundamente humana: la de Telémaco, el hijo que creció en la ausencia del héroe. Mientras Ulises afronta cíclopes, sirenas y dioses caprichosos en su largo viaje de regreso a Ítaca, el joven escucha el relato de sus hazañas de labios del centauro Quirón, «cuya sabiduría solo es comparable a su habilidad para tocar su arpa dorada». Y a través de esa narración, como en un espejo que cobra vida, las imágenes del mito emergen ante sus ojos… y ante los nuestros. Manara firma su homenaje más íntimo, ambicioso y deslumbrante al eterno clásico sobre el que ha trabajado toda su vida.
Si el relato ya es de por sí mágico, esas bellísimas ilustraciones de los personajes y de algunos paisajes mitológicos, contribuyen a aumentar esa magia.
Manara rinde en ‘Odisea’ su homenaje más íntimo al clásico griego. Considerado uno de los grandes maestros del cómic europeo, Milo Manara revisita y reimagina este poema sin perder la fuerza del original, esta es la grandeza del trabajo del artista italiano
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