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Editorial Reino de Cordelia

Odiseo contra Ulises

David Torres, logra con ‘El mar en ruinas’ una sólida continuación de La Odisea, marcada por el protagonismo de Penélope, en una edición con las acertadas ilustraciones de Federico del Barrio

Ilustración de Penélope.

Ilustración de Penélope. / L.O.

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Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

Allá por el siglo VI antes de Cristo, Eugamón de Cirene compuso el poema épico ‘Telegonía’, que narraba las aventuras de Odiseo tras arribar a Itaca. El nombre del poema hace referencia a Telégono, el supuesto hijo de Odiseo y Circe, que también desembarcará en la ansiada isla de su padre. El milenario testigo de Homero y Eugamón fue recogido originalmente, en 2005, por el escritor, guionista, licenciado en Filología Hispánica y finalista del Premio Nadal David Torres (Madrid, 1966), quien ese año publicó ‘El mar en ruinas’, la continuación de la famosa ‘Odisea’.

La editorial Reino de Cordelia presenta ahora una hermosa edición ilustrada a cargo de Federico del Barrio (Madrid, 1957), que complementa la lectura con sus misteriosos cuadros de atractiva e inquietante geometría, que parecen evocar a un evolucionado De Chirico en mitad del Egeo.

Quizás la experiencia lectora será más completa y enriquecedora si se lee la Odisea, en primer lugar, y se enlaza con esta hermosa, épica y estremecedora continuación; aunque no es obligatorio, pues tanto el índice de personajes como la universalidad de ‘La Ilíada’ y ‘La Odisea’ permitirán que la lectura llegue a buen puerto.

El punto de partida de este ‘El mar en ruinas’ es todo un juego cervantino: Odiseo, desembarazado ya de los odiosos pretendientes, se ve impelido a echarse a la mar de nuevo, al comprobar cómo un hombre llamado Ulises le está robando la gloria literaria, pues los bardos cantan sus gestas, las de Odiseo, en nombre de ese odioso desconocido.

Tiene la obra de David Torres la conmovedora elegancia y hondura de ‘El mar de las Sirtes’, la obra cumbre de Julien Gracq, con el añadido de una épica que no se olvida de las raíces homéricas sin resultar un pastiche, lo que le sirve al autor para meterse en cotas literarias de gran consistencia y hermosura.

Muchos aciertos tiene este viaje por el universo de Homero. En primer lugar, el que la voz cantante de la novela sea la de Penélope, que deja de estar arrinconada en sus aposentos para convertirse en el verdadero centro de la novela, a la par que la figura de Odiseo, «fecundo en ardides», se va empequeñeciendo hasta resultar un dechado de imperfecciones.

En segundo lugar, el que el autor no haya tirado por el camino fácil de embarcar a Odiseo en nuevas aventuras y, en su lugar, resuelva la trama como un castigo de Sísifo que replantea la historia inicial de Homero.

Pero, sin duda, lo que convierte este ‘Mar en ruinas’ en un excelente homenaje al mundo homérico y a los clásicos griegos en general, es la desmesurada irrupción de la tragedia en sus páginas, de la mano de un desconcertante y creíble Telémaco.

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Por otro lado, si hubiera que resaltar las frases hermosas, perladas de lirismo de esta obra, habría que subrayar buena parte de ella. Aquí va un ejemplo: «Yo sentía un mar privado, tan diferente al mar que nos recibió con guirnaldas de espuma el día de nuestra boda, tan distinto al mar en calma de nuestra juventud como al mar sangriento de los crepúsculos en tiempos de guerra, como si fuesen otras aguas, olas distintas, océanos ajenos».

El mar en ruinas

  • David Torres
  • Ilustraciones: Federico del Barrio
  • Editorial: Reino de Cordelia
  • Precio: 33,95 euros
  • 344 páginas

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