Andrea Abreu, la exaltación literaria del silbo gomero

Andrea Abreu lo tuvo claro desde el principio. Si Julio Cortázar trasladó su hablar porteño a sus escritos mas celebrados, ella buscó en los orígenes de su hablar canario el tesoro para darle grandeza a su literatura. Ella no quiso renunciar a sus raíces ni convertirse en una escritora al uso, generalista y predecible. Por eso, como ya hizo en su primer libro, ‘Panza de burro’, que la catapultó a la primera línea de combate de la literatura española, Andrea Abreu vuelve ahora con ‘Pajaritos preñados’ una novela canaria en su lenguaje y su paisaje y universal en su concepción. Es un lenguaje puramente canario, nativo por tanto; un lenguaje peculiar, sincero, sin pelos en la lengua; complejo de entender a veces, pero que no necesita traducción. Ella quiere reivindicar el español que se habla en Canarias, que es diferente a otros españoles. Quiere consagrar el valor propio del español hablado en Canarias sin tener que explicarse, sin un glosario aclaratorio, buscando solo la complicidad del lector, su inteligencia. Ese lenguaje puramente oral que emplea Abreu, convertido en palabra escrita, es un lenguaje que engrandece la literatura. No hay nada mas universal que lo local, que lo genuino y salvaje .

Luego está el saber llevar ese lenguaje oral al texto literario. Andrea Abreu lo hace con una habilidad pasmosa. Su naturalidad asombra. Toda una lección de filología salida de una pluma tan original como vibrante en la narración de todo ese mundo que nos cuenta.

En ‘Pajaritos preñados’ es la voz de Andrea Abreu y como construye el discurso , lo que hace extraordinaria esta novela. Es precisamente ese lenguaje local lo que le da toda la riqueza a este libro Una novela que no solo construye el lugar describiendo todo lo que está alrededor, sino también lo construye a través de los sonidos y los olores, los cuerpos y el paisaje.

Las andanzas de Cathaysa y El Tiznado focalizan esta historia, y su pequeño universo que forman la madre y las amigas deCathaysa: La Macha y Chaxiraxi, el Tío Aurelio o El Churrero, el primo que quiere ennoviarla.

Cathaysa, guapetona, pocas luces y mucha determinación, cumple al inicio del relato 16 años. Está en la fiesta del pueblo, en el Norte de Tenerife, donde ella y sus amigas, La Macha y Chaxiraxi, todas «eschavetadas», se encuentran «juroniando» y divirtiéndose sin precio. Abreu nos da su descripción: «Cathaysa era guapa y, sobre de que lo era, además se lo tenía creído. Cathaysa era guapa, lo sabía ella por las caras de los hombres, pero no estaba tan contenta. La guapura era una manzana envenenada con gaznate, un higo pico sin pelar, un pájaro capirote volando dentro del zarcerío cerrado».

Estando en la fiesta «se fijó Cathaysa en aquel gentuallo tembliquiando del frío, en toda aquella curia de gente que la estaba juroniando por andar vestida como las putas, un cuero completo, mira parai, le había chillado la madre antes de salir por la puerta. .

El otro gran persojaje es el padre de Cathaysa, El Tiznado. Chatarrero, borrachín continuo, le gusta pescar en charcos:, «tentó el peje atrás pa dejarlo caminar un fisco». No es feliz con su mujer y busca con otras cierto alivio. Aunque de buen corazón, vive entregado a la superstición, sus creencias en la brujería y a las voces imaginarias. Al igual que su hija, ambos son espíritus libres, que viven ajenos a la triste realidad que les rodea, siempre soñando con anhelos, deseos y supersticiones, que el tío Aurelio define como «pajaritos preñados», que un día les harán volar lejos.

A sus dieciséis años Cathaysa se enfrenta al descubrimiento del sexo, del deseo, y las ganar de escapar de un entorno marcado por la precariedad. Por ello cuando se presentan también esa noche en la fiesta del pueblo un grupo de jóvenes de La Caleta, siempre en sus motos, y entre ellos el Higo Pico, enseguida llama la atención de la joven y alimenta su deseo de fuga a lo imprevisto.

El Higo Pico tenía «los ojos verdes chillones, verdes como las hojas, y la sonrisita de medio lado. El labio con una jeta en el mismo centro, partido como una escopeta, justo al centro de la boca, con una peca redonda igualita que un balón en el cachete, la piel cascada, morena, suavita como un durazno ramblero, la frente empedrada de espinos blancos, inflamados, las paletas separadas que daban ganas de que dijera gofio. Los ojos, aquellos ojos los sintió Cathaysa como una fuerza de ventolera».

‘Pajaritos preñados’ no es una novela sencilla de leer, sus decenas de vocablos del habla canaria, exigen al lector un ejercicio de atención y de agudeza mental para hacer una especie de traducción simultánea, casi continua, lean un ejemplo: (…)Solo le dio el tino pa jalar por la traba que tenía espichada en el pico de la cabeza y soltarse la pelambrera lacia hasta el culo y meniar aquella mata de pelo, babenta, que no aguantaba un moño», pero sí es una novela hermosa, que hipnotiza al lector precisamente con esa verbosidad, ese delirio verbal que Abreu utiliza con magia literaria para mostrar como frente a la imagen de un turismo de oropel y farfolla , la vida se abre paso con la crudeza de lo cotidiano , con la saña con que la precariedad trata a sus hijos.