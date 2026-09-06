Jane Smiley: el final de una gran saga familiar

La historia de la familia Langdon llega a su final. Con ‘La edad dorada’, Jane Smiley pone fin a a la trilogía de los cien años con la que el lector ha viajado desde los campos de Iowa en los años 20 post Primera Guerra Mundial hasta los tiempos actuales, recorriendo episodios históricos y tiempos azarosos a través de una saga familiar que ha tratado de adaptarse a los cambios con desigual resultado.

Publicada por Sexto Piso, como las anteriores entregas, la acción arranca en 1987. Los Langdon ya atraviesan unas cuantas generaciones, los patriarcas hace mucho que ya no habitan esta tierra y sus hijos ya son a su vez abuelos y han perdido a su hermana Lillian por un cáncer que ha dejado a su marido, Arthur, solo en un mundo que trata de entender sin ella. Y a su vez han recibido a un nuevo miembro al que intentan hacer encajar en esa ya inmensa familia. Es Charlie, el hijo desconocido de Tim, muerto en Vietnam, nieto de Arthur y Lillian, un joven extrovertido, soñador, feliz a su manera, con una crianza que quizá no es la que han conocido los Langdon. Pero la mayoría de ellos vuelve al hogar para recibirlo con los brazos abiertos, en esa tierra que ya no es el sustento de todos, salvo de Joe y su hijo Jesse.

Y esos campos que la familia trabajaba en aquellos ya lejanos años 20 del siglo pasado son a su vez una metáfora de la imparable modernidad que golpea a todos. No era fácil en aquellos tiempos de entreguerras vivir de la tierra, pero es aún más difícil en esos finales de los 80, en los que los agricultores se enfrentaban al dilema de seguir los modelos tradicionales o rendirse a al uso de químicos y semillas manipuladas -que acabarían en algunos casos convertidos en escándalos como el de la empresa Monsanto, nombrada precisamente en esta novela-.

El resto no vive mal, entre el esfuerzo y la suerte la vida les ha tratado bien, problemas familiares aparte. Frank, el primogénito de la familia original, termina encontrando un punto de felicidad, de calma, con Andy, después de que ésta, su mujer, haya encontrado de alguna manera su paz mental. Sus hijos tienen sus familias y siguen siendo como el día y la noche. Michael busca la riqueza, Richie, más idealista, termina siendo congresista demócrata y encontrado en esos mundos por los que pasan líderes como Bill Clinton un punto de encuentro con Charlie.

Los otros hijos de los patriarcas, Henry y Claire, también encuentran su unión, más allá de sus hermanos, bien pasada ya la mediana edad. Henry es un profesor taciturno, que mira con cierta melancolía su pasado y afronta con calma inmovilista su futuro. Claire encuentra ese futuro que le queda en alguien del pasado. Y la vida pasa, sin piedad, sin tiempo para pararse a pensar, porque en ‘La edad dorada’, como en las anteriores entregas, es el tiempo el verdadero protagonista, los Langdon y aquellos que se van uniendo a la familia, son pequeños granos de arena en el inexorable pasar de la existencia, como anónimos átomos que se van engarzando mientras la historia en mayúsculas va avanzando.

Y pasea esta última entrega por décadas convulsas, la guerra fría da lugar a años de boom económico, en los que mandan los yuppies de la bolsa y el imparable crecimiento de las nuevas tecnologías, el mundo trata de modernizarse pero una vez más las guerras y las intrigas políticas se harán protagonistas. Y como una repetición de la intrahistoria familiar, acostumbrada ya a perder alguno de los suyos en esos trágicos eventos, los Langdon tendrán que sufrir de nuevo cuando un miembro de esas generaciones más jóvenes pierda la vida en los atentados del 11 de septiembre.

El tiempo nos vence a todos y la felicidad está hecha de esos pequeños momentos entre la rutina y los inevitables dolores de cabeza que trae consigo hacerse mayor. Los sueños son cosa del pasado, el futuro ya no es lejano, sino que está a la vuelta de la esquina acompañado de preocupaciones. Y aún así los Langdon sobreviven, se sobreponen a pérdidas, a separaciones conyugales, a la vida misma que ya no es la que soñaban cuando eran niños en los campos de Iowa.

Smiley da un buen cierre a esta magnífica trilogía y vuelve a demostrar su maestría como narradora, aunque el lector en esta última entrega tenga que estar bien atento para no perder el hilo de quién es quién en esa familia multigeneracional, aunque no todos tengan el mismo protagonismo en este libro final. Algunos pasan más de puntillas, otros son protagonistas imprescindibles, pero todos son personajes construidos de forma compleja, no hay héroes ni villanos, solo miembros de una familia que ha ido creciendo y tejiendo lazos complejos como cualquier otra.