Janice Hallet, el nuevo acertijo de la reina del ‘cozy crime’: asesinato en un pub inglés

Los aficionados a la novela clásica de misterio está disfrutando en los últimos años de estimulantes voces renovadoras del género que incorporan muchos de los códigos de comunicación propios del siglo XXI. Es el caso de la periodista, editora, dramaturga y guionista británica Janice Hallett, que debutó como escritora cumplidos ya los 50 años con ‘La apelación’, una novela que en 2022 fue todo un éxito editorial y que ha dado paso a una fulgurante, prolífica y adictiva producción literaria. Sus intrigas están en la línea de lo que se dado en llamar el ‘cozy crime’, un género que evita lo truculento de los asesinatos para centrarse en el componente de misterio, pero lo más ingenioso es la forma de narración que Hallett escoge para sus historias, donde la narración se ofrece al lector, de forma fragmentada, a través de los correos electrónicos, chats, whatsapps, transcripciones, notas e incluso grabaciones de voz que se intercambian los personajes. Se la viene denominando, por ello, como la Ágatha Christie del siglo XXI, dado también su gusto a que el lector no sea un mero espectador de la trama sino que juegue a tratar de resolver el caso con las pistas que va dejando la propia autora.

La última novela de Hallet es ‘La pregunta mortal’ (de nuevo con la editorial Ático de los libros en el caso del lector español), donde plantea un misterio en torno a un tradicional pub inglés en el que sus propietarios, Sue y Mal Eastwood, celebran cada semana un animado concurso de preguntas y respuestas por equipos para la clientela. Pero tras este inocente y apacible planteamiento, la aparición de un cadáver ahogado en el río junto a ‘The case is altered’ (que así se llama el pub) dejará claro que todo lo relacionado con el concurso, por una razón u otra, plantea bastantes interrogantes. Se da la circunstancia, además, de que un nuevo equipo de concursantes venía arrasando en el concurso en las últimas semanas para desesperación de los que hasta ahora participaban, que sospechan que los recién llegados pueden estar haciendo trampas.

‘La pregunta mortal’ es una nueva muestra de la facilidad con que esta escritora orquesta tramas que son un continuo acertijo para el lector, que a cada página encuentra nuevas piezas de un puzzle cada vez más gigantesco. Hallett, que quizá ha firmado con esta obra su libro más redondo hasta la fecha (aunque personalmente mi favorito siga siendo ‘El código Twyford), destila un innegable pulso para la intriga y un refinado y delicioso sentido del humor (un humor muy inglés, claro está) que hacen sus historias doblemente recomendables, con multitud de personajes y diálogos tan espléndidos como, por momentos, hilarantes (se nota su mano de guionista).

En esta nueva novela, la autora se permite incluso el recurso de dedicar páginas enteras del libro a detallar las puntuaciones de cada equipo en el concurso semanal del pub para conocer después las reacciones (decepcionadas o eufóricas, según el caso) de los integrantes de cada equipo concursantes . Ojo, que no es un recurso baladí ya que en las historias de Hallett absolutamente nada está dejado al azar: todo puede resultar una pista, incluso el comentario de un personaje que consideremos secundario, para que el lector sagaz pueda vislumbrar la solución del misterio que la autora nos plantea.

En cualquier caso, cabe señalar que las minuciosas intrigas que confecciona Hallett en sus libros introducen también elementos más oscuros y reflexivos, como ya comprobamos en libros como ‘El caso Los Ángeles de Alperton o ‘El Examinador’. En ‘La pregunta mortal’, y una vez que el lector haya conocido el desenlace: por qué hay personas que, por propia elección, son capaces de cruzar la línea de hacer daño a los demás.