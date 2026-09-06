Muñoz Rojas, una prosa que guarda poemas

No puede decirse, estrictamente, que José Antonio Muñoz Rojas sea un escritor desconocido, pero acaso sí que es un escritor oculto, conocido fundamentalmente por otros escritores y, tal vez, por esa inmensa minoría de lo que antes (ya ha pasado de moda el apelativo) se llamaban ‘letraheridos’, esto es, quienes de verdad gustan de la literatura de alta calidad.

Ahora, la editorial Pre-Textos ha puesto en las librerías ‘Obra completa en prosa (I)’, el primer volumen de, como su propio nombre indica, la producción en prosa de este excepcional escritor, de este excepcional poeta.

Pero… ¿dónde empieza el prosista y dónde el poeta? Es una cuestión compleja, complejísima, que acaso no tenga ningún sentido resolver. Como en la conocida frase de San Agustín «yo soy dos y estoy en cada uno de los dos por completo», Muñoz Rojas es las dos cosas y ambas acaban siendo la misma. Porque la prosa del antequerano tiene calidez y calidad de poema, puede que sean en realidad poemas vestidos de otra forma.

Licenciado en Derecho aunque su verdadera vocación fueron siempre las letras: «más que elección, aceptación sin más de la carrera de Derecho porque con ella, se llegaba a ser abogado y siendo abogado se podía ser casi todo, se obtenía una llave prodigiosa que abría todas las puertas y aunque dudábamos si muchas de aquellas puertas daban a recintos de nuestro gusto, ni nos veíamos desempeñando los oficios que tan prodigiosamente podían proporcionarnos. Sin embargo, ser abogado y hacer unas oposiciones era algo que entraba en el debido orden de las cosas» (página 477).

Luego ejercería de doctorando en Cambridge, especializándose en la poesía espiritualista inglesa (lo cuenta muy detalladamente en ‘La gran musaraña’, uno de los libros que componen este volumen). Posteriormente desempeñaría durante treinta años la función de director de la Sociedad de Estudios del Banco Urquijo, compaginándolo con tareas de empresario agrícola en el campo antequerano.

De modo que aunque la literatura fue algo acaso tangencial en su vida, una pasión a las que dedicaba el tiempo que podía, Muñoz Rojas fue un intelectual que basó su vida y su obra en la importancia de vivir con sencillez en consonancia con la naturaleza y rehuir la vanidad de la sociedad literaria, sus envidias, sus zancadillas, sus rencores.

Tal vez por eso la suya ha sido, como dijo en alguna ocasión el profesor Julio Neira, gran conocedor de su trabajo, «una obra casi secreta, que se justificaba en su propia creación». Una obra que fue publicándose gracias a la insistencia de los amigos, de la familia, poco a poco pero con una solidez que no está al alcance de casi nadie.

Su primera obra publicada, un volumen de poemas titulado ‘Versos de retorno’, fue una autoedición impresa en la mítica imprenta Sur por Emilio Prados y Manuel Altolaguirre en 1929, cuando tenía solo 20 años. Luego vendrían, a partir de 1942, una serie de libros de poemas en los que fue expresando en formas clásicas sus grandes temas: la fe consoladora, el gozo del amor y la pasión por la poesía. Finalmente, ya rozando los noventa años (ochenta y nueve, para ser exactos) le llegaría el reconocimiento del Premio Nacional de Poesía en 1998 y, quizás lo más interesante, el reconocimiento de las generaciones más jóvenes, que encontraron en él una voz consciente de sí misma, siempre digna, que abordaba la vivencia de lo cotidiano.

Pero, por encima de sus versos que, como decimos, son de altísima calidad (en especial los últimos libros ‘Objetos perdidos’, ‘entre otros olvidos’ y ‘La voz que me llama’), seguramente es en la prosa donde Muñoz Rojas alcanza mayores niveles de calidad. De entre todos, ‘Las cosas del campo’, publicado originariamente en 1953, es a mi parecer uno de los mejores libros de prosa poética jamás publicados en español, pudiendo competir, si eso fuera necesario, que no lo es, con el ‘Platero y yo’ de Juan Ramón Jiménez y el ‘Ocnos’ de Luis Cernuda. La gestación de este libro es paradigmática de la actitud de Muñoz Rojas hacia la literatura. Lo escribió en la finca que tomó como vivienda tras su boda en 1944. Según el mismo autor contó, escribió ese libro para «rellenar las páginas en blanco de un libro del siglo XVIII, sólo para eso» (página 16). Sea como fuere, ‘Las cosas del campo’ es una obra imprescindible que ya por sí justificaría esta edición, pero es que los demás no le quedan muy a la zaga. Si este libro es el emocionado testimonio de una vida rural ya desaparecida, ‘Las sombras’ ofrece una indagación en la profundidad de la conciencia personal. A juicio del ya citado profesor Neira, «por sí mismas estas dos obras deberían incluir a Muñoz Rojas en el grupo de escritores cuya lectura traspasa los límites de su tiempo y le convierten en clásico».

El volumen lo conforman ‘Historias de familia’, ‘Historias fantásticas y de poetas’, ‘Historias de pueblo y campo’, el ya mencionado ‘Las cosas del campo’, ‘Las musarañas’, el también citado ‘Las sombras’, y ‘La gran musaraña’, que es una suerte de memorias que permite una aproximación a la vida y personalidad del autor.

Con independencia del asunto de fondo de cada libro, es la forma la mayor cualidad de la prosa de Muñoz Rojas. Amparada en una exquisita sencillez formal, que de ningún modo ha de ser tenida por simpleza, nos va transportando a lugares de nuestra propia memoria, de nuestra propia existencia. Cada texto obliga al lector al esfuerzo continuo de no dejarse llevar y que la imaginación se imponga y, en vez de leer, divague en su propia inventiva. Esa virtud, que solo puede encontrarse en la gran literatura, tiene la capacidad de crear en el lector la ensoñación de sí mismo, de verse en semejantes circunstancias y vivirlas o evocarlas pasándolas otra vez por el corazón, por el lugar donde se recuerda.

Quienes no conozcan la prosa de José Antonio Muñoz Rojas tienen una inmejorable oportunidad de acercarse a ella y descubrir a un poeta capaz de vestir de prosa poemas que, aún así, siguen siéndolo, exuberantes de ritmo y belleza.