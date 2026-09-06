Pacheco y la eternidad del bolsillo

A veces, las categorías se nublan. Especialmente, en eso que los clásicos definían como fatum o destino y cuyo cumplimiento Heráclito hacía coincidir expresamente y atribuyéndole un matiz premonitorio con la esencia del carácter de cada individuo. La suerte es en muchas ocasiones un incordio y la desgracia poco menos que una vocación no del todo inasumible. Luego ya, entre ambas coordenadas, lejos de ser cerradas, aparecen todo tipo de cercanías y hasta de trémulos acoplamientos. En la literatura, donde lo que se desea suele acarrear un coste, quizá el más simpático de las últimas décadas sea el del mexicano José Emilio Pacheco, un poeta que consideraba la fama, esa gloria en calderilla, por decirlo al modo de Víctor Hugo, como una perturbación feroz y un obstáculo a evitar en el ejercicio de la escritura. «Lo primero que tienes que elegir es si quieres ser escritor o famoso: las dos cosas son incompatibles», llegó a aconsejar el autor, que naturalmente moriría en 2014 siendo, no sin cierta perplejidad, escritor y famoso, con toda la puesta en escena aparejada a la contradicción que eso implica; incluida la pérdida de los pantalones del frac durante la entrega del Premio Cervantes, que es lo más cervantino y sanchopancista que le ha pasado al reconocimiento desde que el donoso hidalgo y su escudero dejaran de recorrer los caminos.

Si destacamos esta sucinta y autoproclamada paradoja es porque en su caso constituye una sonora anomalía, a diferencia de lo que suele ocurrir en la industria editorial, donde la popularidad parece ya depender casi en exclusiva de la suma a menudo esperpéntica de argumentos extraliterarios: un poco de tertulia televisiva, escaso miedo al ridículo, mucha y enfermiza necesidad de las redes y escasas dosis de la receta que José Emlio Pacheco siguió con honestidad durante toda su vida: la de leer, aprender y escribir. Algo que, contra todo pronóstico comercial, acabó otorgándole una gloria coronada por el Cervantes y el Reina Sofía que tuvo una réplica a escala humana acaso más difícil de conseguir que la transmutación de las almas y la más preciada estatuilla: la alegría sincera, a ambos lados del Atlántico, de la mayoría de sus colegas de oficio. Entre otras cosas, porque José Emilio Pacheco tal vez no pase a la posteridad como el mejor de los que recibieron o fueron omitidos por el premio, pero sí como el ganador más genuinamente cervantino de la historia y el que más le hubiera gustado conocer al autor de El Quijote. Y no tanto por su estilo como por su temperamento, adornado con muchos de los ingenios y atributos de los personajes de Cervantes, y dotado de la extraña cualidad de infiltrarse sin trampas ni alharacas en cada uno de sus escritos, ya sea en cuentos y novelas como en artículos y poemas. Prueba de ello es la nueva antología de su obra poética publicada por Alianza en edición de Andrés Catalán. Un libro que condensa cinco décadas de escritura y que permite asistir al progreso de una voz que es también una vida, en la medida que trasluce como pocas las preocupaciones del autor y su forma de estar en el mundo.

Llegados a este punto conviene disipar equívocos; el hecho de que la humildad y la coherencia no sean virtudes literarias por sí mismas no quiere decir que no pueden llegar a serlo. Y, sobre todo, si son empujadas por una concepción poética y una voluntad de exploración como las del autor mexicano, a quien, en estas lides, y al contrario de lo que ocurre con su producción narrativa, sólo se le puede reprochar cierta irregularidad en el conjunto de su trayectoria, cuestión que no deja de ser excusable -y a ratos, incluso, atractiva- si se considera de forma retrospectiva y se interpreta como testimonio de una búsqueda incesante, inconformista y, sobre todo, desprovista de cualquier cosa parecida a la afectación. «La amarga verdad es que el noventa por cien de nuestros textos son malísimos. El acierto es la excepción», razonaría el escritor en una sentencia que debería imprimirse por igual y con pan de oro en los talleres de poesía y en las consultas de psicología.

La selección de Andrés Catalán es ente sentido harto clarificadora, haciendo un repaso por todos sus poemarios, desde sus textos más conocidos -algunos de ellos como ‘Alta traición’ convertidos en himnos en México- a un corpus bastante equilibrado que guarda mucha relación con el criterio del responsable de la edición. Al fin y al cabo, toda antología conlleva inevitablemente un sesgo, lo que no es óbice para que este volumen, más allá de preferencias personales, que en eso reside la grandeza de la literatura, alcance sobradamente el objetivo que se le ha de exigir a un antólogo: componer un libro manejable representativo del autor y a su vez capaz de acentuar los aciertos que hacen que su obra perviva; esto es, resultando atractiva -y sin necesidad de incurrir en paternalismos ni sórdidas amputaciones- para las nuevas generaciones de lectores. De lo primero, el repertorio no ofrece ninguna duda, dada la diversidad y el recorrido por los diferentes registros que marcaron la evolución de José Emilio Pacheco, a lo que se añade una más que generosa ejemplificación poética de cada una de sus obsesiones de fondo: el tiempo y la caducidad de las cosas, la injusticia, el deterioro, el desencanto, el humor, la propia poesía.

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En cuanto a la capacidad de seducir a los lectores -que no a los jugadores de críquet- baste con cobrar distancia y pasar el resultado por el tamiz de la virginidad recobrada que se debería aplicar en puridad a toda nueva lectura. Ahí, y volviendo a la sencillez que defendía el autor, hablamos a todas luces, más allá del poeta, incluso, de un gran libro, de una poesía situada a leguas de la pompa, ocurrente, profundamente humana, siempre inteligente, de una lengua que se reescribe y que parece surgir de la dulzura y celebración que es el cuaderno, de la ductilidad, de la propia conciencia de lo ya escrito y leído, de una visión sorprendentemente natural y a la vez en cinemascope de la vida cotidiana y sus dos o tres hechos fundamentales. Incluido el más poético de todos: el asombro, el extrañamiento de todo lo que se sabe y al mismo tiempo ocurre como si fuera nuevo.