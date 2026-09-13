El culto contemporáneo a la víctima

Hay libros que uno lee para confirmar lo que ya sospechaba, y libros que uno lee para que le arrebaten esa comodidad. ‘Sufro, luego existo’ pertenece a la segunda especie, y por eso incomoda tanto como ilumina. Pascal Bruckner, ese moralista incómodo de la filosofía francesa contemporánea con el que en estos tiempos convulsos tanta falta hace, vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer: tomar una intuición que todos rozamos sin nombrar y convertirla en diagnóstico. Aquí el objeto de su bisturí es el sufrimiento, o más exactamente, lo que hacemos con él cuando dejamos de padecerlo en silencio y empezamos a exhibirlo como credencial.

La tesis central es tan simple como perturbadora: la modernidad prometió liberarnos del fatalismo y del fanatismo, y en su lugar ha producido una civilización que identifica la grandeza moral con la proximidad al dolor. Ya no basta con haber sufrido; hay que demostrarlo, administrarlo, convertirlo en identidad. Bruckner llama a esto, con una ironía que no oculta su desazón, el «certificado de sufrimiento», una suerte de pasaporte que nos habilita para hablar, para ser escuchados, para ocupar un lugar legítimo en el espacio público. El que no puede exhibirlo queda, paradójicamente, silenciado por su propia fortuna.

Lo que más me interesa de este ensayo no es la denuncia, que otros han hecho, con menos elegancia y más ruido, sino la genealogía que propone. Bruckner no está diciendo que el sufrimiento no importe, ni que las víctimas reales deban callar. Está señalando algo más sutil e incómodo, que hemos invertido la jerarquía clásica del heroísmo. Donde antes el héroe era quien superaba la adversidad, ahora el héroe es quien permanece en ella, quien la habita como identidad estable. La de víctima ya no es una condición transitoria que se busca abandonar, sino un estatus que se cultiva. Y aquí resuena, aunque el autor no lo cite explícitamente en la contraportada, todo el andamiaje nietzscheano del resentimiento, esa energía reactiva que, incapaz de afirmarse por sí misma, necesita un culpable frente al cual definirse.

Hay una frase de la contraportada que se me quedó grabada y que resume el corazón del libro, los felices y los poderosos también quieren pertenecer a la aristocracia de los márgenes. Esa imagen, la aristocracia de los márgenes, es de una precisión casi quirúrgica. Describe un mundo en el que la periferia se ha convertido en el nuevo centro simbólico, en el que ya no se compite por la riqueza o el prestigio en su forma clásica, sino por la legitimidad que otorga haber sido dañado. Bruckner detecta ahí una paradoja que merece ser pensada sin prisa: la desgracia, antes estigma, se ha vuelto capital simbólico. Y como todo capital, genera competencia, falsificación, inflación.

Confieso que leo este libro desde una posición ambivalente, y creo que esa ambivalencia es la que Bruckner quiere provocar. Como persona formada en el pensamiento feminista y comprometida con las causas de quienes han sido históricamente silenciados, siento cierta alarma ante un discurso que, mal leído, sirve de coartada para desacreditar reivindicaciones legítimas. La línea entre denunciar el victimismo como pose y negar la validez de las víctimas reales es finísima, y Bruckner camina por ella con una seguridad que el lector no siempre comparte. Hay pasajes que rozan la caricatura, en los que la crítica al narcisismo del sufrimiento olvida que detrás de muchas «poses» hay heridas que no eligieron manifestarse en el lenguaje que el filósofo aprueba.

Y, sin embargo, sería un error despachar el libro como una simple diatriba conservadora contra la sensibilidad contemporánea. Bruckner es más fino que eso. Su verdadero blanco no es la compasión, sino su degeneración en espectáculo; no es la memoria del dolor, sino su convocatoria constante como arma retórica que impide el diálogo. Cuando escribe sobre el culto al mártir y sobre cómo este alimenta las dos grandes pasiones contemporáneas, el resentimiento y la venganza, está describiendo algo que cualquiera que haya seguido una discusión pública reciente reconoce de inmediato: la conversación que se convierte en juicio, el matiz que se convierte en traición, la crítica que se convierte en agresión. No estamos, por tanto, criticando que la sociedad sea más consciente del sufrimiento o de las emociones, lo que estamos haciendo, Bruckner como escritor y nosotros como lectores, es entender que hemos banalizado las emociones hasta convertirlas en una nada conceptual.

Lo que el libro no resuelve es la pregunta que a mí más me interesa: ¿cómo distinguir, en la práctica cotidiana, entre el testimonio necesario y la exhibición estéril? Bruckner diagnostica con brillantez, pero deja al lector la tarea más difícil, discernir caso por caso, sin el auxilio de una fórmula general. Tal vez esa sea la única honestidad posible en un ensayo que se atreve a tocar un nervio tan expuesto.

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Hay también una pregunta política que el libro deja abierta y que me parece la más urgente si el reconocimiento público se ha convertido en el bien escaso por el que todos competimos, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando la vulnerabilidad, y no la contribución, es la moneda de cambio? No es una pregunta cómoda para nadie, ni para quienes defienden las políticas de reconocimiento como reparación histórica necesaria, ni para quienes las utilizan como coartada para no cambiar nada. Bruckner no ofrece una salida, y sospecho que es consciente de ello; su oficio no es el de legislador sino el de sismógrafo, y como tal, se limita a registrar la falla sin prometer que le sea posible repararla.