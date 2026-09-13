Enrique Villagrasa: En la esquina del verso

La poesía es indefinible. En este sentido nos dejó escrito nuestro andaluz universal Juan Ramón Jiménez: «Si alguien supiera definir la poesía plenamente, se acabarían el secreto y el misterio propios de ella; y, además, se acabaría la poesía misma como sujeto y objeto; igual que se terminaría una actriz que hubiere descubierto que lo que estaba dándonos de la vida era una farsa, es decir, que ella sólo era una actriz, una farsante comunicadora de la farsa total de la vida, pero sin darse cuenta de que era parte auténtica de ese vivir que nos espresaba. (…) Mientras nos llegue un milagroso insospechado que nos diga algo mejor, me quedo con la definición antigua de Platón. Sí, para mí la poesía es algo divino, alado, gracioso, espresión del encanto y el misterio del mundo. (Divino quiere decir aquí orijinal, principal, ya que Dios en su nombre no es sino principio y orijen)». La poesía, pues, desde un punto de vista teórico se presta a múltiples definiciones, pero realmente, no existe un lugar determinado, un espacio o un tiempo para precisar su entidad, de tal manera que en esa indeterminación en la que existe dejemos que sea el misterio, algo divino y gracioso, expresión libre de quien nos conduce mediante la palabra, el poeta, por lo desconocido del cosmos, en una ensoñación infinita. Mas también «pensar la poesía» nos conduce por el espacio y el tiempo hacia territorios ficticios o reales verdaderamente asombrosos y que el poeta hace suyos desde el lenguaje y la imaginación: «Pensar la poesía es pensar la metamorfosis, / su verdad y su belleza. Kafka tenía razón / pues qué felicidad mayor que la fe en un dios / del hogar. Nadie puede escapar de su paz. / Fuimos creados para vivir en el paraíso: / el Jiloca y su paisaje: Burbáguena». «Pensar la poesía» es lo que hace Enrique Villagrasa (Burbáguena, Teruel, 1957) presentándonos su último libro: ‘En la esquina del verso’, en una edición muy cuidada de la Universidad de Zaragoza. Villagrasa, además de poeta, jubilado, lector de poesía, es también crítico, colaborador durante años en revistas especializadas de poesía, por citar algunas Turia y Librújula.

Enrique Villagrasa piensa continuamente «en poesía», el hecho poético forma parte de su ADN, y el territorio (¡Burbáguena iluminada!) también, de tal manera que «poesía y territorio» conforman al poeta. En anterior comentario a su poesía escribí: «La metapoesía, si nos atenemos a la definición que Guillermo Carnero da sobre ella, no es sino «el discurso poético cuyo asunto, o uno de cuyos asuntos, es el hecho mismo de escribir poesía y la relación entre autor, texto y público», y así se confirma en todo el quehacer poético de Enrique Villagrasa. Cuestión que no iba a ser menos en esta, su última entrega: ‘En la esquina del verso’, en la que el poeta valiéndose de Miguel de Cervantes en la cita que abre el libro: «del levantado sol el rayo ardiente» nos advierte de su búsqueda y refugio en la poesía como único lugar de acogida y salvación. Ya desde el primer poema Villagrasa enarbola la bandera de la poesía en un vivo homenaje al también poeta Nacho Escuín: «Todo poeta ocupa un lugar. / Pero está solo, demasiado solo: / en su escritura (…) La poesía y su realidad son / un mismo y distinto poema: / el verso mide las distancias (…) Toda poesía es mirada errante y todo / poema es palabra ida. Memoria y lenguaje. / Canto en la noche. Cuento en la mañana. / Se inquietó el paisaje de nuevo: / la poesía sabe esperar». Villagrasa persigue incansablemente la poesía, y lo hace, desde la sencillez y la humildad, serena y silenciosamente, en una búsqueda que no puede detener bajo ningún concepto, pues sabe que al final del camino será el reencuentro definitivo con la razón de su existencia. Todo lo que somos y deseamos está en el poema, en la palabra que es luz y corazón entre tanta falacia y barbarie, y el poeta su intérprete, su creador por encima de todas las cosas, y Villagrasa lo sabe bien, porque la vida ha sido su escuela desde que naciera en las tierras aragonesas de Burbáguena. Lo que ha sido, es y será el poeta tiene mucho que ver con el latido del paisaje y las aguas del Jiloca, la soledad del caserío y el frío grito del cierzo, tal esta elegía dedicada al escritor y paisano Antonio Iturbe: «Abiertas ruinas por el frío cierzo de tu pueblo, / los crespúsculos llaman, gritan, arrancan / esa imagen de tu mundo, a orillas del Jiloca. (…) La poesía es comunión con tu pueblo».

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Insiste Villagrasa en dibujar el territorio, la luz de la casa, el verso en las ramas de un árbol cualquiera, el olor de la lluvia en otoño, el frío del cierzo, el nombre de las cosas sencillas que saben a pueblo, a leña en las noches de invierno, porque el mundo –su mundo– es: «… el dictado del río, / lo no dicho. / Tu palabra es / la mirada abierta / del agua alegre / en esta ribera». «Pensar la poesía», metamorfosearse, cambiar para sentir el aire de la mañana en los costados, sentirse vivo en cada esquina o en cada verso, porque, como dice el poeta: «Tal vez tu vida sea eso, apresar tropos / en la esquina del verso, donde la palabra / es guiño, es gesto, es su mirada y su ausencia. / Geometría de silencios, con él y en él». Su férrea defensa de la poesía anida en cada uno de sus libros, también en este, cuando dice: «La poesía es hoy más necesaria si cabe…». Villagrasa camina y camina hacia la luz de la palabra exacta, el verso en su desnuda verdad, y así su humilde testamento: «Un poema desnudo / es mi paisaje: / Burbáguena. / Polvo enamorado / serán mis cenizas. / Abono para la carrasca: / en la viña / de mi padre. / Sin miedo a los inviernos». Demuestra, una vez más, Enrique Villagrasa que la poesía es todo su mundo, que toda su verdad está en el paisaje de su niñez siempre presente, en la vuelta al hogar, a la soledad de los caminos, al voraz silencio del cierzo: «¡Qué fresco es el cierzo / en Burbáguena! / Y cuántos poemas nos trae / este cierzo tuyo y mío. / La verdad anida en el verso». Conmueve la poesía de Villagrasa por su sencillez y hondura, por su penetrante mirada en los recodos del tiempo, en el nombre de las cosas que importan: «Y todo se resuelve en música / hasta la lluvia del río. Allá / en Burbáguena y su Jiloca. / Pueblo de versos».