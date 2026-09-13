Eve Babitz: Una hija de Hollywood cuenta su vida

La estadounidense Eve Babitz (1943 2021) relata en primera persona la desenfrenada vida de California, y en menor medida de Nueva York, en ‘Yo era un encanto’ (Random House 2026), una magnética recopilación de sus escritos, la mayoría de ellos para la prensa e inéditos en español, que llega prologada por Rodrigo Fresán y traducida por Miguel Gómez Besòs.

Que el mundo pudiera olvidar a una mujer como Eve Babitz resulta inconcebible, pero ocurrió. La lectura de ‘Yo era un encanto’ (Random House, 2026) da buena cuenta de las mil razones, casi todas escandalosas y excesivas, por las que merece la pena recordar a una mujer que exprimió la vida como si fuese la naranja con la que dar algo de sabor a una generosa copa de vodka. Porque Babitz encarna como pocas la figura de la it girl en los 60 y 70, brillando con una luz tan intensa que acabó por quemarla -en su caso, no es una forma de hablar, porque en 1997 ardió tras encender un cigarrillo sobre su falda inflamable mientras conducía su automóvil-. Ella misma era el fuego que estaba destinado a consumirla.

Antes de compartir un lista extensa de nombres con los que se mezcló esta mujer sin filtros ni freno, y de relatar alguna de las muchas anécdotas que alimentan su leyenda, debe quedar claro que la lectura de ‘Yo era un encanto’ nos pone frente a una narradora nata, alguien cuya facilidad para contar hace de ella una genuina prestidigitadora de sus recuerdos, esos que expone sin pudor de una forma maravillosa, magnética y muy bien medida. Eve Babitz no es solo una mujer con una vida que merece la pena conocer, esta mujer se revela en estas páginas como una escritora de fuste.

Para los que aún siguen en el olvido, aquí va una breve nota biográfica de Eve Babitz. Nacida de unos padres conectados a la escena artística de Los Ángeles, Babitz era ahijada de Igor Stravinsky, quien le sirvió su primer ‘scotch’, y solía pasar el tiempo en su niñez con Greta Garbo y Charlie Chaplin, entre otros buenos amigos de su familia. Su primer salto a la fama se lo debe a una serie de fotografías de Julian Wasser en las que aparece desnuda jugando al ajedrez con Marcel Duchamp, y que se exhibieron en 1963 en el Pasadena Art Museum.

Una vez obtenida la fama, Babitz se lanzó al diseño y el arte -suyas son algunas populares portadas de discos, de Linda Ronstadt a Buffalo Springfield y The Byrds-, a la publicidad, y ya en los 70 comenzó a escribir, gracias al apoyo de Joan Didion, mujer clave en su vida y con la que mantiene una extraña relación de vidas paralelas que fascina a Rodrigo Fresán, prologuista de esta edición de ‘Yo era un encanto’. «Eve Babitz y Joan Didion se conocen y se reconocen mutuamente en 1967 [...] Y empiezan siendo muy amigas. Más que eso: son cómplices. Son una para otra y tal para cual. Son mujeres bajo su mutua influencia en un minué cassaveteano. Son opuestas complementarias y extremos que se tocan. Eve Babitz y Joan Didion -dueñas, cada una, de una voz y un tono inconfundibles- se alimentan vampíricamente la una de la otra», relata el editor y escritor argentino.

Esa relación de reverso y anverso entre Bitz y Didion perjudicó durante muchos años a la percepción de Babitz como verdadera escritora. Se la solía tachar y desdeñar como una ‘groupie’ que había publicado su aventuras de forma fragmentada, y que cuando se había lanzado a la ficción no dejaba de hablar de sí misma pero con otros nombres. Durante décadas, sus textos no recibieron la atención que hoy nos parece tan evidente y merecida. Además, el grueso de su producción está compuesta de artículos para revistas como ‘Vogue’, ‘Esquire’ o ‘L.A. Style’, por mencionar algunas, aunque también firmó en ‘Rolling Stone’ cuando eso tenía algún valor, y eso tampoco ha ayudado a su adecuada valoración.

«Cuando tenía quince años, compré, y llené, mi primer sujetador de la talla 95DD. Desde ese momento, ningún hombre ha intentado ligar conmigo sin antes asegurarme, durante la primera hora, que él se fija más en las piernas. ¿¡Tetas!? ¡Pero si ni siquiera se había dado cuenta! La idea era que, si bien yo tenía esas tetas monumentales de las que tanto hablan los tíos en los vestuarios y que se exhiben en las portadas de las revistas, él no entendía por qué tanto alboroto. Él, en cambio, se había fijado discretamente en mis tobillos, mis rodillas y mis perfectamente moldeadas pantorrillas». Esto lo publicó Babitz en ‘Ms.’ en 1976, con ese descaro tan propio de toda su escritura.

¿Y de qué escribió Babitz? Pues escribe de Hollywood, de California, de perder peso, de películas, de ir de compras, de drogas, de amigos, de amigas, de música, de Nueva York, de fiestas, de arte, de moda, de sexo, de sexo y de sexo. Y de casi todo, ella participa de forma activa, jamás es una mera observadora; ella siguió esa máxima de «escribe sobre lo que conoces», y quizá solo fue fiel a ese principio, que cumplió a rajatabla. En ella la clave no es el estilo, es la veracidad y la frescura, pero sabe despertar el interés del lector.

Por ‘Yo era un encanto’ pasa casi todo el mundo que ha sido alguien en el Hollywood de los 60, 70 y 80. Sin duda, la propia Babitz es la gran protagonista de estas páginas, pero también tienen su momento de gloria Jim Morrison, Francis Ford Coppola, Nicolas Cage, James Woods, Glenn Frey, Steve Martin, Laurie Anderson, Jackie Collins y muchos más. Y todos son tratados con cariño y respeto.

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La recuperación que Random House ha hecho para el público español de esta narradora, ‘El otro Hollywood’ llegó antes a las librerías que ‘Yo era un encanto’, es más que bienvenida. Porque quizá no sea una heredera directa de Francis Scott Fitzgerald, tal y como sus más entusiastas exégetas pretenden, pero sin duda su lectura ayuda a entender mejor un periodo reciente de la vida y la cultura popular estadounidenses, justo los años en que su esplendor de latón y prestigio de plástico inundaron nuestro mundo con sus parpadeantes luces de neón, sus piscinas y sus dentaduras postizas.