La liberación que surge de la tragedia

José Ovejero es un politeísta de la escritura. Desde el principio de su carrera de escritor huyó de la monogamia generativa, de la dedicación minifundista a un solo género. Parece lo propio de un hombre de dispersión geográfica, que ha hecho de muchas ciudades su lugar habitual de paso y eso es José Ovejero, un hombre de paso, con el mundo como gran territorio y con la literatura como única ancla que le engancha a la realidad del momento.

Ese politeísmo le ha llevado a desarrollar con acierto casi todas las teclas de la escritura. Ovejero es un excelente escritor de libros de viaje, ahí está ‘China para hipocondríacos’, pero también de ensayos, en los que muestra una originalidad desacostumbrada, como la que enseña en ‘Escritores delincuentes’; demuestra desenvoltura y dominio en el relato corto: ‘Qué raros son los hombres’; no desdeñó la poesía y el teatro, allá en sus inicios y se ha hecho grandes con sus novelas.

La última es esta ‘Bajo la luna negra’ donde esa luna oscura y caprichosa ha decidido convertir unas tranquilas vacaciones de verano de un joven matrimonio, en escenario de tragedia y liberación, repartidos con gran justicia poética.

La Luna Negra se refiere al momento en que la luna no es visible en el cielo nocturno, debido a su posición en relación con la tierra y el sol. Esencialmente, durante este período, la luna está en la fase de luna nueva, pero no podemos ver su disco iluminado desde la tierra. La Luna Negra es uno de esos fenómenos que despiertan fascinación precisamente porque no se ven. No hay nada que mirar en el cielo esa noche, y sin embargo su simbolismo atrae todos los augurios.

En ‘Bajo la luna negra’, una familia, el matrimonio y un hijo menor, acaba de llegar de vacaciones a un pueblo con mar. Han alquilado una espléndida casa y un Mercedes descapotable con el que hacer ostentación de su buen momento. Mientras se desplazan con dificultad por una estrecha calle, el niño, como una travesura, le roba el sombrero de paja a un vagabundo. Un acto inconsciente, una travesura que desencadenará lo imprevisible.

El vagabundo responde al nombre de Fritz. Revuelve papeleras buscando al de comer. Duerme en la playa. En un callejón utiliza un cajetín metálico de electricidad vacío para guardar sus pocas pertenencias. Recibe la caridad de algunos, como una mujer que le da cinco euros, pero también la brutal hostilidad de cuatro jóvenes ricos y ociosos que le apalean mientras se estaba duchando en la playa y se orinan encima de él. Queda herido y magullado y solo recibe la ayuda de otro paria, un africano que vende sombreros en la playa; lo lleva al centro de salud y allí le curan, pero al salir descubre a la pareja y al niño que le robó el sombrero; habían acudido a centro de salud por la herida que sufrió el niño en la playa. Los ve marcharse en el Mercedes rojo descapotable y dirigirse a la carretera que bordea la costa. No le cuesta mucho trabajo descubrir el chalet, espera a la noche, entrar, subir hasta los dormitorios y en del niño y recuperar su sombrero. Y se va.

A la mañana siguiente el hombre descubre la puerta corredera de la piscina abierta y el niño que le falta el sombrero y rápidamente deducen que el vagabundo ha estado allí y se ha llevado el sombrero. El hombre, después de dar vueltas por el pueblo, descubre al vagabundo junto al cajetín donde guardas sus cosas y decide tenderle una trampa. Deja el móvil de su mujer escondido en el cajetín. Luego denuncia el robo en la Guardia Civil que como tenía activada la localización lo encontró rápidamente en el cajetín del vagabundo que durmió varios días en el calabozo.

Frizt solo recibe la ayuda de los de fuera: el chino que trabaja en un restaurante y le da de comer, la joven del Este de Europa que le regala chocolate, el africano que le salvó cuando quedó malherido por una paliza, la joven latina que le deja usar la parte trasera del merendero para cambiarse.

El desenlace se inicia en tragedia y culmina en liberación. Una noche de luna nueva, negra como los presagios, el vagabundo vuelve a introducirse en la casa de los veraneantes en busca de su sombrero. En la oscuridad de esa luna negra se consuma la fatalidad, la muerte. Aparece entonces un Frizt que se adueña con maestría y resolución del escenario de la tragedia de manera que todo queda al final como un desafortunado accidente, por culpa de la luna negra, que libera a todos los protagonistas de cualquier acusación penal. La luna negra ha dictado sentencia. Cuando la luz vuelva habrá llegado también la liberación para ellos.

Noticias relacionadas

La historia es genuina y demuestra la gran capacidad de fabulación de Ovejero, un arma esencial en un narrador de altura y ello unido a su estilo sobrio, fluido y preciso hacen de José Ovejero un narrador muy notable y experimentado.