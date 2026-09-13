La mejor novela de Ian McEwan

La palabra perdida, el texto mítico que nadie encuentra, el libro que alguien escondió y todos buscan como si fuese (que lo es) un tesoro de incalculable valor, compendio de toda la sabiduría o solución a todos los males, es un argumento tantas veces explorado (recuerdo ahora la ‘Parábola del palacio’, de Jorge Luis Borges, una de las más perfectas del género), que podría pensarse, con razón y con lógica, que ya no da más de sí, que cualquiera que se atreva a basar en él una novela está condenado irremisiblemente al fracaso, y con esto no me refiero a tener más o menos lectores, sino al peor, el único fracaso doloroso, el de hacer una obra mediocre. Y sin embargo…

Como alguna vez he dicho, no es la rosa, es el poema. Basta con que un escritor con talento aborde un tema, por muy prototípico que parezca, para que adquiera nuevas dimensiones, innovadoras perspectivas, audaces caminos. Y eso, digámoslo ya sin más rodeos, es lo que ha conseguido Ian McEwan en su recién publicado ‘Lo que podemos saber’, publicado por el sello Anagrama con la impecable traducción de Eduardo Iriarte.

Podríamos estar ante la mejor novela de McEwan, a quien en 2008 el prestigioso The Times puso en la lista de «los 50 mejores escritores británicos desde 1945» y el no menos prestigioso The Daily Telegraph situó en el lugar decimonoveno en la de «las 100 personas más poderosas en la cultura británica».

La novela tiene tantos ángulos que el lector irá de sorpresa en sorpresa. En un análisis básico, diríamos que hay dos líneas temporales entrelazadas. Por un lado estamos a algo más de un siglo en el futuro, concretamente en 2119, en un mundo distópico y un tanto apocalíptico donde una gran parte de lo que hoy es occidente ha quedado sumergido por el aumento del nivel del mar ocasionado por el cambio climático y por un accidente nuclear. En ese contexto, un profesor universitario llamado Thomas Metcalfe investiga incansablemente una época muy concreta, la de los principios del siglo XXI, obsesionado con su cultura, su forma de vida pero, sobre todo, con un «poema fantasma» del que se tienen múltiples referencias pero nunca ha sido encontrado. El poema en cuestión es ‘Una Corona para Vivien’. Una corona es, esencialmente, una serie de quince sonetos en la que el último está formado por el primer verso de los catorce anteriores. Ese poema fue escrito por el poeta Francis Blundy en 2014 en honor a su esposa y se lo regaló el día de su cumpleaños durante el transcurso de una fiesta que será denominada «La segunda cena inmortal» (es la segunda porque en la historia de la literatura inglesa ya hubo una primera, organizada por el pintor Benjamin Robert Haydon el 28 de diciembre de 1817 en su estudio de Londres, donde reunió a los poetas John Keats, William Wordsworth y Charles Lamb para celebrar los avances de su cuadro ‘La entrada de Cristo en Jerusalén’).

Metcalfe vive absolutamente obsesionado con ese poema, con encontrarlo y darlo a conocer. Pero la situación del mundo no le permite mucho más que buscar a través de internet o en bibliotecas cercanas, los viajes son complicados, caros y peligrosos. En paralelo, la narración nos va llevando atrás en el tiempo a los personajes de la cena, a Vivien, Francis, Harry, Jane, y a sus vidas.

La novela, además del aspecto detectivesco de la búsqueda del poema perdido, se convierte en un tratado de pasiones humanas, de fragilidades, contradicciones, fortalezas, decisiones… Toda la asombrosa, compleja, fascinante condición humana. No se priva de nada McEwan. Hay asesinato, adulterios, el intento de secuestro de un niño, un bebé muerto por inconsciencia de su madre y, por supuesto, el tesoro que se busca afanosamente.

Qué gran inteligencia, qué habilidad la de McEwan para convertir la narración en algo tan vivo, tan intrigante… Y cómo nos hará creer que vivimos en un tiempo en que parece que todo lo que hacemos queda registrado, que nada puede perderse, que a la vuelta de unos años cualquiera podrá acceder a los pormenores de nuestra vida y reconstruirla. Nos lo hará creer en diferentes momentos de la obra, como en este párrafo: «Mis fuentes sobre la velada abarcan a todos los presentes y se cotejan aquí. El tráfico de correos y redes sociales está centralizado hoy en día, y quienes trabajamos para una institución tienen fácil acceso al mismo» (páginas 40-41), o en este otro: «Me gustaría gritar por un agujero en el techo del tiempo y aconsejar a la gente de hace cien años: si queréis guardar secretos, susurrádselos a los oídos de vuestro ser más querido, vuestro amigo de mayor confianza. No os fieis del teclado y la pantalla. Si lo hacéis, lo sabremos todo».

Pero la obra es también un alegato ecologista, una advertencia. En ‘Lo que podemos saber’ el escritor británico nos advierte sobre la responsabilidad ética en un planeta que está enfrentando múltiples crisis y cuyo resultado será un mundo postapocalíptico en el que la población, muy mermada tras una larga serie de catástrofes (entre las cuales cobran peso la IA incontrolada y la ambición sin escrúpulos de los políticos y las multinacionales) habrá de vivir en un mundo aislado, en franco retroceso tecnológico, con muchas incomodidades y carencias, especialmente alimenticias. Un planeta degradado que parece haber aprendido la lección y hace lo posible por la regeneración de lo que queda. McEwan nos hace una advertencia política y ética, nos previene, como hicieron otros autores ingleses (imposible no acordarse de Orwell), y denuncia el rumbo hacia la catástrofe que hemos tomado.

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La novela está dividida en dos partes. Será en la segunda, un largo monólogo de Vivien, donde iremos encontrando las deslumbrantes respuestas a todas las incógnitas que el autor ha ido sembrando a lo largo de la primera parte. Y ahí el lector no podrá evitar el estremecimiento. Descubrirá que nuestro mundo es tan frágil que puede verse desmoronado en un instante, que la deriva de nuestras acciones y también de nuestra inacción puede llevarnos, va a llevarnos, al desastre. Pero también comprobaremos que no sabemos nada de nadie, que esta época en la que presumimos de la información absoluta, todo ser humano es hermético y guarda secretos que nadie conoce, que nadie imagina. Que de cada uno de nosotros los demás solo saben ‘Lo que podemos saber’.