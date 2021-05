AQ Acentor está desarrollando en la capital malagueña la promoción AQ Urban Sky. Popularmente conocida como ‘las torres de Martiricos’, se trata de un ambicioso proyecto en altura que lleva aparejado todo un proceso de regeneración urbana en la zona.

¿Cuándo nace AQ Acentor y cuál es su trayectoria?

AQ Acentor es la promotora inmobiliaria de Aquila Capital en España. Estamos especializados en el desarrollo de proyectos en áreas metropolitanas, especialmente en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga. Aquila Capital es nuestra matriz y es una gestora de fondos de inversión alemana que opera en España desde 2014, entrando de lleno en la licitación residencial en 2015. El volumen de cartera de suelo fue lo que hizo que se creara una promotora propia.

¿Qué hace que AQ Acentor se fije en Málaga?

Es una plaza que nos gusta especialmente, Málaga es una ciudad que ha experimentado un cambio radical en los últimos años en todos los ámbitos y a nivel inmobiliario tiene mucho atractivo. De hecho, supone ya un 25 por ciento de nuestro portfolio en cuando a número de viviendas y proyectos. Está claro que la provincia de Málaga tiene mucho potencial nacional e internacional, pero nuestras promociones están enfocadas a primera residencia y al público local. Además, nos hemos convertido en expertos en regeneración urbana, con nuestras promociones aspiramos a que cambie incluso el entorno.

Han entrado en la capital con un proyecto muy ambicioso, AQ Urban Sky, cuya construcción se inició el pasado mes de octubre.

AQ Urban Sky es un proyecto espectacular ubicado en el centro de la ciudad malagueña que cuenta con dos torres, una de 300 viviendas en venta y otra de 150 viviendas en alquiler y un hotel. Es un proyecto diferenciador que va a cambiar la fisonomía de la ciudad, será un activo icónico y para el usuario, un orgullo de pertenencia. Son edificios inteligentes, con mucha carga tecnológica y zonas comunes con las que el usuario va a poder interactuar a través de una app. Es una apuesta muy innovadora que aspira a convertirse en un referente en la ciudad.

¿Qué les ha llevado a esa diversificación de compra y alquiler?

Hicimos un mix de producto para dar cabida a distintos perfiles de clientes, desde la vivienda pequeña que es atractiva para el inversor, hasta las de dos, tres o cuatro dormitorios, que están destinadas al público local. Son viviendas para disfrutarlas y no solo de corta estancia como puede ser la de segunda residencia.

¿Cómo van las ventas?

Ya llevamos el 40 por ciento vendido, los ritmos son espectaculares y eso que estamos bajo rasante. Una vez que el edificio empiece a cobrar vida, estoy convencido de que el éxito será aún mayor. Merece la pena que los ciudadanos conozcan el proyecto, aunque no sean potenciales clientes, les invitamos a que visiten la oficina comercial, que se ubica en la Plaza de las Flores.

¿Hay ya operadores interesados en el hotel?

Hay muchos operadores interesados, pero aún no tenemos nada cerrado, pero un proyecto que ha generado mucho interés.

En la capital también están desarrollando otra promoción muy cerca de la Estación María Zambrano, ¿en qué consiste?

AQ Parque Princesa cuenta con dos promociones en el mismo ámbito. Son algo más de 500 viviendas todas destinadas a alquiler y lleva aparejada una regeneración urbana completa, que va a cambiar radicalmente la zona. Se trata de un producto muy cuidado y estimamos que en el plazo de dos años las obras estén terminadas.

Realizar promociones destinadas al alquiler no es muy común entre las promotoras. ¿Por qué se decantan por esta línea de negocio?

Entendemos que hay que adaptarse al mercado, y en eso nuestra compañía es muy flexible. La tendencia va cambiando y, aunque hay mucha demanda en venta, es cierto que la de alquiler está creciendo. Históricamente en España el alquiler siempre ha sido de segunda mano, pero el estrenar una vivienda de calidad en alquiler es un plus para el usuario. Es una fórmula diferenciadora que estamos aplicando en distintas ciudades y queremos especializarnos en este mercado.

Ambas promociones, Urban Sky y Princesa, son construcciones en altura. ¿Por qué han apostado por esta tipología?

La construcción en altura ofrece muchas ventajas, pero hay que hacerla bien. En nuestro caso, permite una mayor eficiencia. De hecho, la huella medioambiental es mucho menor, ocupamos menos superficie, se optimiza más. Es importante cuidar la estética y no especular con el terreno. Lo que no se puede es intentar hacer el mayor número de viviendas posibles para ganar hasta el último euro. No es nuestro objetivo. En las principales ciudades del mundo la construcción en altura es un referente para bien. La gente va a valorar el vivir en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Estoy seguro de que en Málaga va a ser así.