Málaga está consolidando su importancia estratégica como motor de impulso para el Grupo Social ONCE en Andalucía. El director de la ONCE en la provincia, José Miguel Luque, reconoce que la modernización de la ONCE comenzó en Málaga y la apuesta de todo el Grupo Social por la provincia pone de manifiesto el creciente liderazgo y el peso específico que sigue teniendo en todos los ámbitos de actuación de la ONCE, Fundación ONCE e ILUNION, tanto en términos de empleo como de servicios sociales.

«Fuimos rompedores en hacer las cosas y esos valores que impregnan el carácter emprendedor de Málaga forman parte del ADN del Grupo Social ONCE», asegura José Miguel Luque. El director de la ONCE en Málaga recuerda que la puesta en marcha de la primera lavandería industrial en Andalucía fue en Málaga, que Fuengirola fue el primer hotel de ILUNION en conseguir el distintivo de accesibilidad europeo o que la plaza de la Malagueta fue la primera de España en contar con un sistema de audiodescripción para facilitar el disfrute de los espectáculos taurinos al colectivo de personas ciegas. «Málaga es una fuente de inspiración permanente para el Grupo Social ONCE de la misma forma que nosotros queremos compartir esa energía y esa ilusión que generamos, esa lucha permanente por la inclusión para construir una sociedad mejor, con todo Málaga», añade el director de la Organización.

El Grupo Social ONCE cuenta con más 2.600 trabajadores en la provincia, de los que un 58% tienen algún tipo de discapacidad y un 42% son mujeres. Mientras que la red de ventas suma una plantilla de 1.072 vendedores en Málaga, todos ellos con discapacidad. «La fortaleza del modelo del Grupo Social ONCE y su capacidad de gestión nos ha permitido afrontar con determinación y solvencia una adversidad tan extraordinaria como la que estamos viviendo por la pandemia, gracias siempre al apoyo continuo de la sociedad malagueña», reconoce José Miguel Luque.

Málaga se consolida también como una de las provincias andaluzas con mayor fortuna con los sorteos de la ONCE ya que, a la espera de los datos de cierre de 2020, repartió 77,33 millones de euros en premios a lo largo de 2019, de los 373,50 millones repartidos en Andalucía. Los ingresos por venta de productos de juego social de la ONCE ascendieron en Málaga a 140,41 millones de euros en 2019. Y la inversión social del Grupo Social ONCE en la provincia ascendió a 16,82 millones de euros de los 81,24 millones que sumó este capítulo en la comunidad autónoma destinados a prestar servicios de atención personalizada al colectivo de afiliados y la solidaridad con otras discapacidades.

De cada 100 euros que ingresa la ONCE, 54 euros se destinan al pago de premios, 35,3 euros a pagos de salarios y gastos de juego y el resto a inversión social directa dirigida a personas ciegas y con otras discapacidades.

Innovación y empleo

Fundación ONCE e ILUNION son también pilares fundamentales de la apuesta del Grupo Social ONCE por Málaga. De hecho, la ciudad de Málaga es uno de los espacios impulsores de las nuevas tecnologías en España y está siendo una firme aliada de Fundación ONCE para el desarrollo del concepto Smart Human City. A través de su Polo Tecnológico, está desarrollando el programa Por Talento Digital, con el impulso de videojuegos accesibles y la impartición de diversos cursos de formación para personas con discapacidad en materias como ciberseguridad, inteligencia artificial, y comercio electrónico, entre otros.

El florecimiento de startups en el ecosistema de innovación social existente en la provincia malagueña ha posibilitado que tres de ellas hayan sido seleccionadas por Fundación ONCE para formar parte del proyecto de emprendedores sociales EspacIA.

hoteles y una lavandería

La cadena hotelera de ILUNION, única del país totalmente accesible para personas con discapacidad, cuenta con tres hoteles en nuestra provincia: ILUNION Málaga, situado en el paseo marítimo de la ciudad; ILUNION Mijas e ILUNION Fuengirola. Por su parte, en el sector servicios, ILUNION tiene una lavandería industrial en la ronda de circunvalación de Málaga capital, que gestiona la limpieza de la ropa, tanto de clientes hoteleros como hospitalarios de la capital, de la Costa del Sol y del interior de la provincia. Además, el área de Facility Services cuenta con importantes clientes en Seguridad, Limpieza y Medio Ambiente y Outsourcing.