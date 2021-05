45 años trabajando con los malagueños, ¿qué balance hace de todo este tiempo?

El balance no puede ser otro que positivo, llevar tantos años en este mercado es señal de que hemos y estamos realizando nuestro trabajo con gran satisfacción por parte de nuestros clientes, que son los que finalmente dan la continuidad a un negocio.

¿Es Payresa es una empresa reconocida por los malagueños?

Creemos que sí, la verdad que no sólo por nuestros clientes sino por el público en general. Como bien se ha dicho antes son más de 45 años y hemos decorado muchas casas de los malagueños, además de haber realizado obras singulares en Málaga y por toda España. A este conocimiento de nuestra empresa también han contribuido los medios de comunicación ya sean radio, televisión o prensa, pero toda esta publicidad no sirve de nada si nuestro trabajo finalmente no fuera del agrado de nuestros clientes.

¿Cuántos trabajadores forman parte de Payresa?

Ahora somos 40 trabajadores. Este número va aumentando en función del volumen de obra. Debido a que nuestro trabajo es realizado por personal cualificado y formado, no es fácil encontrar e incorporar nuevos trabajadores. Esperamos seguir creciendo tanto en cantidad como en calidad.

Tras la crisis pandémica, ¿cuáles son los planes de futuro a corto plazo de Payresa?

Esta última crisis, la cual a diferencia de las anteriores no ha sido económica, sino de salud, ha sido un golpe para todas las empresas ya que no se esperaba, y las medidas adoptadas para los comercios con el cierre al principio y luego con las restricciones horarias han afectado bastante. En nuestro caso, y gracias a que la construcción únicamente estuvo paralizada durante una semana nos ha servido para poder sortear esta crisis que aún continúa. Es cierto también que muchos malagueños han aprovechado para decorar su casa y hacer cambios ante la imposibilidad de realizar otras actividades, y esto tras la apertura de los comercios ha aliviado un poco más la situación tan crítica que se presentaba en un principio. Respecto a los planes de futuro son optimistas, además entendemos que siempre tienen que ser así, son muchos años en los cuales hemos pasado crisis económicas y ahora también de salud, que nunca nos había sucedido. Y todos estos golpes entendemos sirven para aprender y mejorar.

¿Qué producto os están demandando más últimamente?

El suelo laminado. Ahora también se nos solicita mucho el vinilo, por su resistencia al agua, aunque también nos solicitan pavimentos pvc, tarimas flotantes, tarimas exteriores, revestimientos vinílicos, moquetas, persianas, papeles pintados, césped artificial, puertas, pladur, techos registrables y un largo etc. porque siempre estamos en continua evolución y vamos incorporando todo lo nuevo que sale al mercado. Tenemos un amplio abanico de artículos para intentar satisfacer a nuestros clientes.