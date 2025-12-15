Cómo se fabrican y distribuyen los décimos: seguridad y secretos

Cada año, millones de españoles esperan con ilusión el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, y detrás de cada décimo hay un proceso complejo lleno de seguridad, tecnología y logística. Desde su fabricación hasta la distribución, la Lotería Nacional implementa estrictos controles para garantizar que cada décimo sea auténtico y seguro, evitando fraudes y garantizando la transparencia que caracteriza a este emblemático sorteo.

Fabricación de los décimos

Los décimos se producen en las imprentas oficiales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) bajo estrictas medidas de seguridad. Cada billete contiene numeración única, códigos de barras y marcas de agua que permiten verificar su autenticidad. El papel utilizado es especial, resistente a manipulaciones y falsificaciones, y cada serie se imprime siguiendo protocolos que garantizan la trazabilidad completa desde la fabricación hasta la venta.

Medidas de seguridad

Tinta y papel especiales , difíciles de replicar.

, difíciles de replicar. Numeración secuencial y aleatoria para evitar duplicados.

para evitar duplicados. Marcas de agua y códigos de verificación visibles y ocultos.

visibles y ocultos. Almacenamiento en cámaras de seguridad hasta su distribución.

La terraza del bar 'La Vespa' de Sevilla, plagada de décimos. / David Arjona / EFE

Distribución de los décimos

Una vez impresos, los décimos se distribuyen a administraciones de lotería autorizadas en toda España. La logística sigue un plan preciso para que cada punto de venta reciba la cantidad correcta de décimos por serie, evitando pérdidas o fraudes. Todo el transporte está controlado y registrado, y cada administración confirma la recepción antes de poner los décimos a la venta. A partir de ahí, solo queda confiar en que sea uno de los premiados.

Control durante el transporte

Transporte seguro con seguimiento de cada lote.

con seguimiento de cada lote. Registro digital de series y cantidades en cada administración.

en cada administración. Firmas y comprobaciones al recibir los décimos.

al recibir los décimos. Vigilancia y auditorías periódicas para garantizar la integridad del sorteo.

Desde que empiece el sorteo, puedes comprobar si tu número ha resultado premiado en nuestra web.