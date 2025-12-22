LOTERIA DE NAVIDAD
La alegría por el Gordo desborda Madrid: "Es un sueño, una locura"
La mayoría los han vendido a una asociación que lleva pidiendo recurrentemente sus números para el sorteo en los últimos 8 años
No fue un día cualquiera en la administración de lotería del número 8 de la calle Ricardo Ortiz, en el barrio de La Elipa. Ni para la asociación que lleva pidiendo recurrentemente sus números para el sorteo extraordinario de Navidad en los últimos 8 años. Al fín llegó el Gordo, la gran alegría que explotó tras conocerse que el 79432 resultó agraciado con el primer premio, dotado con 4 millones de euros a la serie.
"Siempre piensas que te va a pasar, pero es un sueño, una locura", explica Esther Planchas aun sin creerselo del todo. Apareció, aún sobrepasada por los acontecimientos, junto a su marido y a su hijo en el lugar que, pronto se convirtió en una fiesta colectiva.
"Yo creo que están todos vendidos, se pusieron a la venta el miércoles los pocos que devolvieron", asegura. "Los que devolvieron se ha vendido en ventanilla. Como 7 décimos en los últimos dias", calcula Planchas que también explica que dicha asociación es "de Madrid, pero no del barrio".
"Llevamos siete u ocho años trabajando con la asociación. Dijeron que querían un 2. No han hablado aún con ellos", avanza.
Aldo, su marido y también lotero, creía que “estaba de guasa” cuando ha recibido la llamada entre lágrimas de Esther. Hoy no estaba trabajando porque se encontraba cuidando al hijo menor de ellos, que estaba algo enfermo. “ es algo que sueñas todos los años, pero es solo eso, un sueño”, dice entre risas y lágrimas, “es que es una locura”. “Es algo que nunca pasa, o tal vez una vez en la vida”, añade. Y esta vez les ha tocado repartir sueños a ellos
