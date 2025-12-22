SORTEO DE NAVIDAD 2025
En la histórica administración del centro de Madrid que ha vendido íntegro el segundo premio de la Lotería de Navidad: "Se lo ha llevado gente del barrio"
Raquel y los suyos han despachado el 70048 entre empresas y vecinos: en total, han repartido 247,5 millones de euros
Ignacio no puede contener la emoción. Acaba de repartir el segundo premio de la Lotería de Navidad y, pese a los años al frente de la administración 16 de la calle Barquillo de Madrid, donde ya despachó El Niño en 2024, no está acostumbrado. Se siente abrumado por haber vendido íntegramente el 70048: "Se lo ha llevado gente del barrio y alguna empresa. Es una pasada. Nosotros no llevamos ninguno, pero estamos igual de felices". La noticia les ha pillado desprevenidos, pues el número ha salido a las 9.20 horas. Por el momento, ya han descorchado el champán. Solo falta que lleguen los agraciados.
La noticia les ha pillado desprevenidos, pues el número ha salido a las 9.20 horas. Por el momento, ya han descorchado el champán. Solo falta que lleguen los agraciados. Raquel es la otra dueña. Y hoy, precisamente, es su cumpleaños. No para de sonreír: "No es un número que solamos vender, lo recibimos. Nos han llamado compañeros de otros establecimientos para felicitarnos".
La mayor parte de este segundo premio se ha vendido online y en concreto, ha viajado hasta los trabajadores de una empresa de Vigo, lugar de nacimiento de Raquel, que también sabe con certeza que ha vendido tres décimos del premio a un señor y una señora de la zona. En total, han repartido 248,5 millones de euros.
"Nunca me sentí tan famosa", ha comentado Raquel con emoción tras 14 años trabajando en el establecimiento mientras sujetaba una segunda botella de cava y un roscón de Reyes que ha repartido entre periodistas y el resto de loteros. El 70048 trae consigo 125.000 euros por décimo.
