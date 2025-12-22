Qué pasa con los décimos que nadie compra: el destino de los boletos ‘huérfanos’ de la Lotería de Navidad

Como todos los años por estas fechas llega el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, el más tradicional del calendario anual y el que más gente juega en todos y cada uno de los rincones de la geografía española.

En total, se ponen en juego 100.000 números, y por cada uno de ellos 198 series, cada una de ellas con 10 décimos, en esta edición de 2025. Esto significa que Loterías pone a la venta un total de 198 millones de décimos, lo que supondría un total de 4 comprados por persona si cada uno de los ciudadanos del país jugase.

No obstante, aunque las cifras de venta de décimos son muy elevadas, no se llega hasta esos extremos, por lo que todos los años sobra un buen número de décimos sin vender y que por lo tanto quedan sin repartir entre la población.

Pese a las numerosas teorías que circulan entre la sociedad, lo cierto es que todas las participaciones que se quedan sin vender pertenecen a la entidad emisora, es decir, a Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), un organismo perteneciente al Estado.

También cabe tener en cuenta que estas participaciones que se quedan sin vender participan en el sorteo, pero no tienen propietario, por lo que su destino no es el habitual si resultan premiados.

Cuando un número no vendido resulta agraciado, bien sea con alguno de los grandes premios o de los menores, el dinero no va a parar a manos de particulares ni empresas, sino que regresa directamente a las arcas del Estado.

De este modo, cabe reseñar que el Estado también 'gana' la Lotería por esta vía, además de por la propia venta de décimos y por los impuestos que se cobra a los premios mayores.