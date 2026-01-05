¿Cuánto se puede ganar en la Lotería del Niño 2026? Todos los premios, al detalle.

El próximo martes , 6 de enero, el salón de Sorteos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) abrirá de nuevo sus puertas para celebrar la Lotería del Niño 2026, un sorteo que cada año congrega a más fieles y que brinda una nueva oportunidad de finalizar las fiestas con un buen pellizco de dinero en el bolsillo.

Cuánto puedo ganar con la Lotería del Niño 2026

De la misma forma que ocurre con la Lotería de Navidad, a medida que se aproxima la fecha de celebración, muchos empiezan a preguntarse cuánto dinero pueden conseguir por décimo jugado. Los premios de la Lotería del Niño 2026 quedan de la siguiente manera:

Primer premio: 200.000 € al décimo (168.000 € tras impuestos)

(168.000 € tras impuestos) Segundo premio: 75.000 € al décimo (68.000 € tras impuestos)

(68.000 € tras impuestos) Tercer premio: 25.000 € al décimo

Extracciones de 4 cifras: 350 € al décimo

Extracciones de 3 cifras: 100 € al décimo

Extracciones de 2 cifras: 40 € al décimo

Aproximaciones al primer premio: 1.200 € al décimo

Aproximaciones al segundo premio: 610 € al décimo

Centena del primer premio: 100 € al décimo

Centena del segundo premio: 100 € al décimo

Centena del tercer premio: 100 € al décimo

Tres últimas cifras del primer premio: 100 € al décimo

Tres últimas cifras del segundo premio: 100 € al décimo

Dos últimas cifras del primer premio: 100 € al décimo

Reintegros: 20 € al décimo

Cuánto se queda Hacienda

Como ya ocurrió el año pasado, la Agencia Tributaria se lleva este año solo un 20 % para premios superiores a 40.000 euros. Por tanto, los primeros 40.000 euros están exentos de tributación. En el caso del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2025, los únicos décimos en los que Hacienda se llevará una parte serán en los correspondientes al primer y segundo premio.