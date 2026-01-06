Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería El NiñoCártamaCoínComprobarListadoCabalgataSin hogarBCLFunes
instagramlinkedin

Sorteo del Niño 2026

06703, primer premio de la Lotería del Niño 2026

Dotado con 200.000 euros al décimo, ha sido muy repartido por toda España

El número 6.703, primer premio del Niño.

El número 6.703, primer premio del Niño.

EFE

Madrid

El primer premio del sorteo extraordinario de la lotería del Niño, celebrado este martes y dotado con dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo), ha recaído en el número 06703.

Este número ha estado muy repartido y se ha vendido en Madrid Barcelona, San Sebastián, Málaga, Bilbao, Zaragoza, Vitoria, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Salamanca, Pamplona, Málaga, Logroño, Guadalajara, Cuenca, Castellón, Cádiz, Alicante y Albacete, así como en numerosas localidades del país, entre ellas, Paiporta (Valencia), una de las localidades más afectadas por la dana de octubre de 2024.

El segundo premio, el 45875, ha caído en O Porriño (Pontevedra), Las Cabañuelas (Almería), Barcelona, la localidad madrileña de Aranjuez y Madrid capital.

Noticias relacionadas y más

El tercer premio, el 32615, se ha consignado en la administración número 11 de Burgos y en la número 28, ubicada en un centro comercial de Alcampo de Granada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents