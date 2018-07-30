El plano de las casetas del Real de la Feria

1-2 ASOC. DE FERIANTES DE MÁLAGA
3 CLUB CULTURAL RICARDO LEÓN
4 PEÑA CABALLISTA MONTECLARO
5 CENTRO CULTURAL PATIO ANDALUZ
6 EL RUEDO
7-8 PEÑA RINCÓN DE CALLE ANCHA
9 PEÑA MARTIRICOS
10 NATURAL BEACH
11-12 PEÑA RECREATIVA PALESTINA
13-14 PEÑA PORTADA ALTA
15 CALLE LARIOS 20
16 PEÑA LA VIRREINA
17-18 EL MALAGUITA
19-20 ABUELO VENTURA
21-22 GRUPO LA RESERVA
23-24 PEÑA ER SALERO
25-26 LA CANASTA
27-28 FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE PEÑAS
29-30 EL PIMPI
31 SAN MIGUEL
32-33-34 PTV MÁLAGA
35-36 AMIGOS DE LOS MIMBRALES
37-38 PEÑA PERCHELERA
43-44 PEÑA LOS ROSALES
45-46 PEÑA LA BIZNAGA
47-48 LA MASCARADA
49-50 PEÑA ATLÉTICA PORTADA ALTA
51-52 PEÑA CIUDAD PUERTA BLANCA
53-54 PEÑA COSTA DEL SOL
55-56 CENTRO CULTURAL RENFE
57 AVOI
58-59-60 CASA DE ÁLORA
61-62 PEÑA LOS ÁNGELES
63-64 PEÑA LOS CORAZONES
65 AGAPE
66 A.C.R. CICLISTA COSTA DE MÁLAGA
67-68 PEÑA RECREATIVA TRINITARIA
69-70 PEÑA EL SOMBRERO
71-72 MAKANAN
73 PUERTO 10
74 AA.VV. 13 DE NOVIEMBRE "LOS PRADOS"
75-76 LA MAMI
77 LOS TRIGALES
78 EL EMBRUJO
79-80 AMIGOS DE MOLIERE
85-86 PEÑA "LA ESTRELLA"
87.88.89 PEÑA SANTA CRISTINA
90-91 PEÑA CORTIJO DE TORRE
92 EL APROBAO
93-94 PEÑA EL BASTÓN
95-96 PEÑA EL PARRAL
97 EL CIELO
98 CENTRAL CIUDADANA
99 PEÑA TIRO DE PICHÓN
100-101-102 PEÑA LA PAZ
103-104 CASA DE MELILLA
105-106 TELEFÓNICA
107-108 PEÑA SIMPATÍA LA LUZ
109-110 PEÑA LA ASUNCIÓN
111-112 UGT-CASA DEL PUEBLO
113 COLEGIO AGENTES COMERCIALES
114 CSIF
115 CARAMELO
116 IZQUIERDA UNIDA
117.118 LOS CLAVELES-RINCÓN CUBANO
119-120-121 LA FERIA DE CANDELA
122-123-124 LA HUELLA DE MALAFAMA
125-126 GOLD
127-128 PEÑA EL PARCHÍS
129-130 PEÑA LA SOLERA
131-132 AMIGOS DE ASTURIAS
133-134 AA.VV. MÁLAGA CENTRO
135-136 CC.OO
137-138 SALA LEBLÓN
139 DE LUNARITOS
140 KZ LOS ÁLAMOS
141-142 AMIGOS DE MEDINACELI
143-144 TENNESSEE-LA CHICA DE AYER-HAVANA CLUB
145-146 TOUCHÉ-SENSUI
147 LA CONGA
148 REY DE COPAS
149-150 PEÑA LA CHAMBA
151 JÓVENES AUSTRALES Y AVENTUREROS
152 TOTEM
153 VELVET
154-155 SINDICATO DE ESTUDIANTES
156 EL MILITANTE-IZQUIERDA REVOLUCIONARIA
157 CIRCO-LOCO
158 LA RUMBA
159 COLEGA
160 LA GOZADERA
161-162 EL PALMEO
163 COPPOLA
164 ELIXIR
165 NUEVOS TREINTA Y TANTOS
166 REINAS
167 MANÁ
168 THEATRO GALLERY
169 BIS CINREB
169-170 FUNK CALIFORNIA
172-173-174 LOS TREINTA AMIGOS
175 CASETA DE INFORMACIÓN
176 al 179 CASETA MUNICIPAL DEL FLAMENCO Y LA COPLA
180 al 184 CASETA MUNICIPAL DEL MAYOR "EL RENGE"
185-186 LOS MELLIZOS
187 EL ZAGUÁN DE PEPE HIGO
188 LA TAJÁ
189-190 LA REBOTICA DE D. HILARIÓN-MÁLAGA
191 LA ESPIGA
192 EL PÉNDULO
196 EL GAZPACHUELO
197 LA JARANA
198-199-200 EL PORTÓN
201-202 SIEMPRE ASÍ
203 PUERTOSOL-MAMA JUANA
204 R. HDAD. DEL ROCÍO DE MÁLAGA LA CALETA
205 al 208 CASETA DE VERDIALES
209 EL PATINILLO
210 LOS COLORAOS
211 LA NORIA 211
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