Qué hacer durante la Feria

Sábado 11

Mañana | Romería a la Iglesia de la Victoria

El primer sábado se congregan en el Ayuntamiento caballistas, carretas y público para presenciar la entrega de la bandera de la ciudad al abanderado que la conduce en romería al Santuario de Ntra. Sra. de la Victoria. Será a las 11.30 horas.

Tarde | Feria del Mar

Los niños también tienen su espacio en la Feria del Mar. Podrán subirse en «El tren de la bruja del mar», el tren turístico que recorre el puerto con un pase especial teatralizado. Desde el 11 al 18, a las 20.00 horas.

Noche | Encendido del alumbrado

El encendido del Real, uno de los eventos más destacados de la Feria, especialmente como inauguración, tendrá lugar la noche del sábado 11 a las 21.00 horas. Una vez se haga la luz, la Feria en el Real será «real».

Domingo 12

Mañana | Encarni Navarro y Soniké

Como ya ocurriera el pasado año, la primera mañana de la Feria de día arranca, desde las 13.00 horas, con la actuación del grupo de flamenco fusión Soniké y de la cantante malagueña Encarni Navarro en la céntrica plaza de la Constitución.

Tarde | Flamenco en feria

La peña Juan Breva, donde se promueve un clima de implicación entre artistas y público, acogerá un total de 110 espectáculos. Uno de ellos donde la expresión flamenca es el ingrediente principal. Desde las 14.00 h.

Noche | Homenaje a Chiquito

Se trata de una Gran Gala de Homenaje al humorista, fallecido el pasado mes de noviembre, que contará con la participación de, entre otros, Manolo Sarria, Morta y Eduardo Bandera. A partir de las 22.00 horas en el Auditorio Municipal.

Lunes 13

Mañana | «Sueño de una Feria de Verano»

La Feria Mágica 2018 conmemora y acerca al público infantil la figura de Shakespeare. Se establecerá un espacio a los pies de la Alcazaba, en la calle Alcazabilla, y estará a disposición de todos en las mañanas de Feria, del 13 al 19 de desde las 12.00 hasta las 15.30 h.

Tarde | Warhol. El arte mecánico

La exposición, organizada por el Museo Picasso Málaga, incluye pinturas, esculturas, dibujos, serigrafías, libros de artista, películas, portadas de discos, pósteres, revistas, objetos y mucho más que acercan a los espectadores al mundo underground surgido en los inicios de la segunda mitad del siglo XX en Nueva York, cuando Warhol funda su legendario estudio, The Silver Factory.

Noche | «Sueño de luna»

Esta actuación teatral está enfocada al público infantil, que también tiene su hueco en esta Feria 2018. En este caso, Esphera Teatro ofrecerá «Sueño de luna», a las 21.30 horas en la Caseta Municipal Infantil.

Martes 14



Mañana | Salvi Pariente

Después de una década formando parte de grupos malagueños y habiendo conseguido numerosos logros compositivos, Salvi Pariente su nuevo proyecto «Empezando de cero». Tendrá su hueco en la Feria de día el martes desde las 13.00 horas en la Plaza de la Merced.

Tarde | Grupo Flamenca Rondeñas

El arte flamenco está diariamente presente en la semana grande de las fiestas de Málaga, donde no faltará la actuación del Grupo Flamenca Rondeñas, que tendrá lugar el lunes día 13 a las 14.00 horas en la caseta del Flamenco.

Noche | Niña Pastori, en el Auditorio

Conjuga como nadie el purismo de su voz con las nuevas tendencias. Desde que subió a un escenario y se fijó Camarón, Niña Pastori ha consolidado una carrera de un sello inconfundible. Desde las 22.00 horas.

Miércoles 15

Mañana | Folklore malagueño

La calle Larios volverá a contar este año con un escenario dedicado al folklore popular malagueño, con participación de un gran número de coros y grupos de baile locales. Desde el día 13 hasta el 19, los transeúntes de calle Larios podrán disfrutar del folklore malagueño entre las 10.00 y las 14.00 horas.

Tarde | XVII Concurso de Indumentaria

Este concurso es uno de los 8 eventos ecuestres que el Centro de Exhibición Ecuestre.. Habrá diferentes categorías: Infantil, mejor conjunto caballo-jinete, mejor conjunto caballo-amazona y mejor conjunto caballo-jinete-grupa. Además, como novedad, habrá una mención especial a la mejor vestimenta local.

Noche | Elección Reina y Míster de la Feria

Este acto, organizado por la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales, contará con Celia Flores y Ginés González como artistas invitados. Será un momento inolvidable para los jóvenes de entre 18 y 25 años que concursen para entrar en el elenco de cinco Damas de honor y cinco Caballeros. Será en el Real de la Feria.

Jueves 16

Mañana | «El viajero sin brújula»

El título de una pintura, «El viajero sin brújula», hace las veces de emblema de esta exposición de Jean Dubuffet , artista prolífico que convirtió el no-saber en principio regulador de su singular creación. Desde las 09.30 en el Centre Pompidou.

Tarde | Proyecto Mandarina

Esta banda nerjeña surgió a mitad de camino entre el ska y el reggae para el disfrute general, compuesta por Walter Algarín (saxofón), David Palomas (trombón), Pinto (trompeta), Javi «Shoi» (guitarra), Darío (bajo), Rog (batería) y Blanca Pomar (voz). Estarán desde las 16.00 horas en la plaza de la Merced.

Noche | Siempre así

Este grupo musical no ha parado de crecer y destacar desde que se creara allá por 1991. Sus componentes, Paola Prieto, Sandra Barón, Mati Carnerero, Maite Parejo, Nacho Sabater, Ángel Rivas y Rafa Almarcha, llegan a la capital de la Costa del Sol con la intención de sumar en esta Feria 2018. Desde las 22.00 horas en el Auditorio Municipal



Viernes 17

Mañana | Verdiales

En esta celebración, pandas de los diferentes estilos de esta expresión cultural de tan fuerte arraigo en Málaga actuarán desde las 13.00 a las 17.00 horas a pie de calle, concretamente, la de Larios, que acoge numerosos espectáculos folclóricos.

Tarde | Chato de Málaga

Francisco Santiago, conocido como Chato de Málaga, nació en Granada y es malagueño de adopción, buen conocedor del flamenco puro, que aprendió actuando junto a grandes figuras y por varios tablaos nacionales, también se manifiesta como buen guitarrista. Desde las 14.00 horas en la Caseta Municipal.

Noche | «Feria del sur»

El Ayuntamiento de Málaga sigue incentivando la actividad ecuestre en la Feria de Málaga, una actividad tradicionalmente ligada a las fiestas, y que cuenta con un fuerte arraigo y afición. En este caso, el del sábado a las 16.00 horas de la tarde, es el turno de «Feria del sur», espectáculo que se repetirá a las 22.00 horas.



Sábado 18

Mañana | Silverio Soto

El flamenco del artista Silverio Soto estará a disposición del público desde las 13.00 horas en la plaza de la Constitución. Soniké, también en la misma plaza, y Ipop, en la plaza de la Merced, animarán también este sábado de Feria.

Tarde | 'Mediterráneo', en el Thyssen

Esta exposición invita a los visitantes a adentrarse en uno de los temas principales del arte europeo entre finales del siglo XIX y mediados del XX: el Mediterráneo como estímulo y fuente de una revisión y modernización del clasicismo y como escenario de paisajes y escenas cotidianas. De 10.00 a 20.00 horas.

Noche | Feria del mar

The Oddballs resurgen de las cenizas de «Puño Americano & His Puñettes». Los miembros restantes, junto a nuevas incorporaciones, emprenden una nueva andadura musical donde la particular mezcla que hacían de Rock "N" Roll, Garage y Punk Rock se vuelve mucho más contundente y demoledora. Será a las 22.00 horas.



Domingo 19

Mañana | Paseo de Enganches y Caballos

Este espectáculo ecuestre estará disponible, en forma de paseo, al público todos los días de 12.00 a 20.00 horas. Se trata de un evento tradicional que ofrece una muestra de elegancia y belleza ecuestre a todo aquel que se acerque.

Tarde | DJ René

Cada día, desde las 13.00 horas, las plazas del centro tendrán en vivo y en directo la música de Silverio Soto, Proyecto Mandarina, Alboreá, Los Flamenkitos, Soniké, Encarni Navarro y un largo etcétera durante la Feria. DJ René amenizará la plaza Mitjana cada tarde desde las 16.00 horas. También en este último día de la fiesta.

Noche | Flamenco de Escuelas de Málaga

Como novedad, el domingo, a partir de las 23.00 horas, tendrá lugar el I Festival de Baile Flamenco de Escuelas de Málaga, con Elena Romero, Esperanza Márquez, José Lucena, José y Encarna, Nara Sánchez María Pérez, Montse Bravo y Rosa López, que garantizan el mejor flamenco al público asistente.

Consulta el programa completo de actividades de la Feria, aquí.