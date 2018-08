Consejos para cuidar nuestra piel durante la Feria de Málaga

Myriam Yébenes, directora de la casa Maribel Yébenes (cuyo centro boutique abrirá sus puertas en Málaga en el Paseo de Reding, 39 el próximo mes de septiembre) ofrece algunos consejos que realizar en casa para lucir una rostro y figura espectaculares durante la Feria de Málaga. La fruta y el frío pueden ser unos poderosos aliados para cuidar nuestra piel estos días de calor y mucho sol tanto en las calles del centro como en el Real.

Lo que una buena alimentación puede hacer por nosotros estos días no hay que menospreciarlo. Lo más importante para sentirse cómodo en la Feria, en el que vamos a estar de pie, a bailar y a comer durante horas, es seguir unas pautas alimenticias que ayuden a eliminar líquidos, deshincharnos y perder grasa superflua. "En casa aumenta tu ingesta de frutas y verduras naturales sin procesar cocinándolas al vapor o salteadas para que no pierdan su poder nutritivo. Consume carnes magras de pollo, pavo y pescado, además de cereales y legumbres integrales. Bebe toda el agua mineral que te pida el cuerpo (mínimo dos litros al día) e infusiones drenantes y depurativas como el té verde, el rojo y el azul", recomienda Myriam Yébenes.

Si el día anterior nos hemos excedido en las comidas, podemos compensarlo comenzando el día siguiente con un zumo preparado a base de: 2 ramas de apio, medio pepino, una rodaja de limón, hojas de menta y un dado de jengibre. Introducimos todos los elementos en la licuadora y tomamos el zumo recién hecho, recomienda la experta.

Muchas mujeres quieren tener una piel perfecta, sana y resplandeciente estos días; incluso reservan las mejores cremas para esta semana pero ¿es buena idea? "Nunca utilices cosméticos que no hayas probado antes. Aunque hagan grandes promesas de belleza, tu piel puede reaccionar ante ellos, y eso es justo lo que no queremos. De hacerlo, utiliza nuevos cosméticos de tratamiento y maquillajes desde semanas antes para asegurarte que te van bien y no te causan reacciones. No arriesgues con mascarillas y pociones de realización casera, ya que aunque las podamos hacer con alimentos sanos y aparentemente inofensivos como las frutas, el PH de la mezcla final no está regulado y podría generarnos una reacción indeseada que arruine nuestro día", recomienda Myriam Yébenes.

Además, nos recuerda la importancia de mantener nuestra rutina de limpieza estos días de Feria, por muy cansada que se llegue a casa. "Limpieza y tonificación mañana y noche, exfoliación y mascarilla 1 o dos veces por semana, serum, contorno de ojos y crema hidratante-protectora-restauradora. Un protocolo sencillo y sin misterios, con los productos que utilizamos habitualmente y que sabemos que nos funcionan", explica Yébenes. Para aquellas mujeres que en Feria se maquillan un poco más de lo habitual y notan que su piel se resiente, Myriam Yébenes recomienda una triple limpieza: "La primera pasada con leche limpiadora servirá para desmaquillar y retirar las impurezas que se han depositado en la piel a lo largo del día. El algodón que utilicemos en esa primera pasada termina manchado, lo que nos indica que hay zonas en las que hemos trabajado barriendo la suciedad y no eliminándola por completo. La segunda pasada con gel vitaminado elimina los residuos que han quedado en el rostro. Sin embargo, las pieles grasas, muy maquillas o expuestas a un alto grado de polución necesitan una tercera limpieza con mousse limpiador para limpiar los poros y devolver la luminosidad al rostro".

Por último, si hemos descansado menos de lo habitual, el hielo es tu gran aliado. El hielo actúa como vasoconstrictor reafirmando la piel de manera inmediata, descongestionándola y haciendo que parezca firme y descansada. Si ya estamos maquilladas, abrir el congelador y acercar el rostro hace que el efecto frío fije el maquillaje.