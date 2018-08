Trucos para afrontar la Feria

Myriam Yébenes, directora de la casa Maribel Yébenes ofrece algunos consejos que realizar en casa para sentirnos más que bien esta semana.

Nunca está de más echar mano de algunos consejos para lucir un rostro y una figura espectaculares esta Feria. Por eso Myriam Yébenes, directora de la casa Maribel Yébenes (cuyo centro boutique abrirá sus puertas en Málaga en el Paseo de Reding el próximo mes de septiembre) asegura que lo más importante para sentirnos bien en la Feria es seguir unas pautas alimenticias que nos ayuden a eliminar líquidos, deshincharnos y perder grasa superflua.

«En casa aumenta tu ingesta de frutas y verduras naturales sin procesar cocinándolas al vapor o salteadas para que no pierdan su poder nutritivo. Consume carnes magras de pollo, pavo y pescado, además de cereales y legumbres integrales. Bebe toda el agua mineral que te pida el cuerpo e infusiones drenantes como el té verde, el rojo y el azul», recomienda Yébenes.

Sin duda, tener una piel perfecta, sana y resplandeciente es un requisito indispensable en un gran día de Feria. Incluso reservamos nuestras mejores cremas para esta semana, pero ¿es buena idea? «Nunca utilices cosméticos que no hayas probado antes. Aunque hagan grandes promesas de belleza, tu piel puede reaccionar ante ellos. De hacerlo, utiliza nuevos cosméticos de tratamiento y maquillajes desde semanas antes para asegurarte que te van bien y no te causan reacciones. No arriesgues con mascarillas y pociones caseras, ya que aunque las podamos hacer con alimentos sanos y aparentemente inofensivos como las frutas, el PH de la mezcla final no está regulado y podría generarnos una reacción indeseada».