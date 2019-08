"Málaga tiene talento y hay que decirlo alto y dejarse de complejos"

La ganadora del Premio Goya a la Mejor Actriz de Reparto en 2018, hija de la cantaora Adelfa Soto y nieta de la Niña de la Puebla, inaugurará la Feria de Agosto con su pregón en la playa de La Malagueta. La actriz ha formado parte del reparto de series como Arrayán, El secreto de Puente Viejo, El Ministerio del Tiempo o La casa de Papel, adelanta que hablará «desde el corazón».

La noche del próximo miércoles 14 de agosto, la actriz Adelfa Calvo será la encargada de dar el pistoletazo de salida a la Feria de Agosto en la playa de la Malagueta. La pregonera oficial de estas fiestas tiene claro que es lo que le enamora de su ciudad: «La luz y la alegría que derrocha».

Conoció la noticia a través de una llamada del propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. ¿Qué sintió al recibir esa llamada?

Fue una absoluta sorpresa, parecía una broma y no comencé a creérmelo hasta que me paré a pensarlo y pisé tierra. Además, ¡imagina lo rápida que fue la llamada con la agenda tan apretada que tiene nuestro alcalde!

¿Qué supone para usted que esta ciudad la haya reclamado para ser la pregonera de su Feria 2019?

Para cualquier persona que ame a esta ciudad como lo hago yo es un orgullo y un honor que cuenten contigo para un acontecimiento como es el pregón que da el pistoletazo de salida a estas fiestas. Al final, es un acto importantísimo el que te elijan de entre tanta gente buena con la que cuenta Málaga.

¿Podría darnos algunas pistas de lo que incluirá ese pregón?

Básicamente hablaré desde el corazón. Será reflejo de mis emociones y vivencias en la Feria, de lo que supone esta fiesta para mí y, por supuesto, Málaga. Sólo espero que este pregón esté a la altura de lo que Málaga merece.

Forma parte de esa exitosa cantera de actores y actrices de Málaga. Cada vez son más los que se dan a conocer en el teatro y el cine.

Yo no sé si lo da el agua del grifo o del mar, creo que es el mar... Málaga tiene talento, hay que decirlo alto y dejarnos de complejos. Los malagueños tenemos mucho talento, nacemos con un don especial para la interpretación y la música y ahora más que nunca lo estamos demostrando en el mundo entero. Ejemplo de ello, es la Escuela Superior de Arte Dramático de la ciudad, que cuenta con una enorme cantera de actores y nombres relevantes. Todos y todas hemos salido de aquí. Y estaremos dando guerra por el mundo con la bandera de Málaga allá donde vayamos.

Recompensa de su trabajo y talento fue convertirse en la ganadora de un Goya el pasado año. ¿Qué supus?

Supuso un reconocimiento y satisfacción inigualables por todo el trabajo que has realizado a lo largo de tu carrera. Además, yo me lo quise traer a esta ciudad en cuanto lo tuve en la mano, de ahí la última frase de mi discurso: «¡Me lo llevó para Málaga!». Y este acontecimiento, ahora que lo pienso, también lo incluiré en el pregón porque es curioso cómo ese grito me salió del corazón.

Hace pocos días se conoció la noticia de que Málaga acogerá en 2020 la próxima edición de los Goya. Usted mejor que nadie sabe de la importancia de estos premios. ¿Cómo los veen la capital de la Costa del Sol?

Ya el pasado año con la celebración de estos galardones en Sevilla, me sentí orgullosa como andaluza, así que conocer que Málaga es la próxima ha sido maravilloso. El que nos hayan elegido quiere decir que esta ciudad está capacitada para hacer cualquier cosa que se proponga. Ya contamos con nueve días de un festival importantísimo de cine en español, ¿cómo no vamos a estar preparados para acoger los Goya?

Su trabajo como actriz le ha permitido admirar a Málaga tanto desde dentro como desde fuera. ¿Cómo ha visto su evolución en estos últimos años?

Los cambios han sido muchísimos y tiene que cambiar todavía más. Tenemos que cuidarla y no olvidarnos de que esta Málaga nuestra es nuestra. Abrimos las puertas a mucha gente porque somos hospitalarios pero la ciudad a veces se está desmadrando un poco. Y éste es un aspecto que a mi personalmente me gusta reivindicar. La labor de los malagueños de querer a la ciudad y hacer entender a todos que es necesario cuidarla para no perder nuestra identidad, porque somos únicos.